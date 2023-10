Bremgarten Unbekannte wüten auf dem Isenlauf-Areal – der UHC Bremgarten sucht Zeugen Das neu aufgebaute Street-Floorball-Feld des UHC Bremgarten fiel am Wochenende Vandalen zum Opfer. Banden-Elemente wurden über das ganze Areal verstreut oder landeten gar in der Reuss. Der Verein ist schockiert und sucht nun Zeugen.

In stundenlanger Arbeit haben die Junioren des UHC Bremgarten auf dem roten Platz neben der Isenlauf ein neues Street-Floorball-Feld mit viel Freude und Motivation aufgestellt, schreibt der Verein auf ihrer Website. Dieses sollten nicht nur dem UHC, sondern der ganzen Bevölkerung zu Verfügung stehen.

7 Bilder 7 Bilder Unbekannte verwüsten Inselauf-Areal in Bremgarten. Bild: UHC Bremgarten

Die Freude währte aber nicht lange, denn am vergangenen Wochenende wurde das Feld beschädigt – und das an zwei Tagen in Folge. Am ersten Tag, dem Samstagmorgen, fand der Verein das Feld zum ersten Mal in einem etwas havarierten Zustand vor. Mit vereinten Kräften brachten die Mitglieder das Street-Floorball-Feld wieder in Ordnung. «Was wir jedoch am Sonntagmorgen vorfinden mussten, sprengte unser Vorstellungsvermögen», schreibt der Verein auf seiner Homepage.

Das Outdoorfeld wurde auseinandergerissen und die Banden-Elemente auf dem ganzen Isenlauf-Areal verstreut. Eines mussten der Verein vom Basketballkorb runterholen, andere Elemente lagen am Reussufer oder in den Gebüschen rund ums Areal.

Der UHC Bremgarten sucht nun Zeugen, die in der Nacht auf den Sonntag zwischen 22.30 und 8.00 Uhr etwas Auffälliges gesehen haben. Wer Hinweise hat, kann sich via E-Mail beim Verein melden: geschaeftsstelle@uhcbremgarten.ch

Aufgrund des Vorfalls ist das Feld nur noch auf Voranmeldung unter geschaeftsstelle@uhcbremgarten.ch benutzbar.

Wie kann man sich schützen?

Auf den Herbstanfang hin berichtete die AZ über ein paar Vandalismusfälle. Häufen sich diese zur kalten Jahreszeit hin mehr? «Nein, im Sommer, wenn die Menschen sich mehr draussen aufhalten, gib es mehr solcher Fälle», erklärt Daniel Wächter, Mediensprecher bei der Kantonspolizei Aargau.

Eine sichere Methode, um Vandalen fernzuhalten, gibt es nicht. Lichtquellen und eine Überwachungskamera schrecken ab, sind aber keine Garantie. «Wir raten den Anwohnenden, die in solchen Fällen etwas bemerken, das sofort zu melden», sagt Wächter weiter.