Bremgarten Tempo 30 kommt jetzt auch in der Friedhofstrasse – nun wird die ganze Unterstadt verkehrsberuhigt Die Stadt Bremgarten plant im Bereich der Friedhofstrasse die Einführung von Tempo 30. Damit herrscht künftig auf allen Strassen im Gebiet der Unterstadt eine reduzierte Geschwindigkeit für den Verkehr.

Wer über die Reussbrücke in der Nähe der Bremgarter Kaserne in Richtung Unterstadt fährt, hat sie praktisch kerzengerade vor den Augen. Die Friedhofstrasse. Sie führt vom Bereich der Militärhalle auf einer Länge von rund 370 Metern bis zur Kreuzung mit dem Augraben.

Noch darf dort mit einer maximalen Geschwindigkeit vom 50 km/h gefahren werden. Doch damit ist bald Schluss. Aktuell ist im Amtsblatt noch bis 23. Oktober eine Verkehrsbeschränkung publiziert, die die Einführung einer Tempo-30-Zone auf der Friedhofstrasse ankündigt.

Hier an der Friedhofstrasse gilt künftig Tempo 30. Bild: Marc Ribolla

Bis anhin galt Tempo 30 erst ab der Kreuzung Friedhofstrasse/Augraben sowie ab den Zufahrten in die Seiten- und umliegenden Strassen der Friedhofstrasse. «Die Einführung von Tempo 30 auch auf der Friedhofstrasse erfolgt im Sinne einer Vereinheitlichung des Geschwindigkeitsregimes im Quartier», sagt Bremgartens Stadtschreiber Beat Neuenschwander zur AZ.

Strasse ist auch Teil einer wichtigen kantonalen Radroute

Damit wird die bereits bestehende verkehrsberuhigte Zone in der Unterstadt erweitert. In den umliegenden Strassen gilt Tempo 30 schon seit Herbst 1999, also fast ein Vierteljahrhundert. Die Friedhofstrasse ist zudem auch Teil einer wichtigen kantonalen Radroute und entsprechend so vermerkt.

Bis anhin galt Tempo 30 erst ab der Kreuzung Friedhofstrasse/Augraben. Bild: Marc Ribolla

Grosser Widerstand gegen die verkehrsberuhigte Friedhofstrasse erwartet die Stadt nicht. Schon im Vorfeld der Publikation nahm man Kontakt mit den Anwohnenden und auch den betroffenen Gewerbebetrieben auf. Die Firma Utz hat zum Beispiel ihre Produktionsstätte in der Unterstadt und muss die Friedhofstrasse als Zufahrtsstrecke benutzen.

Berliner Kissen hatten sich nicht bewährt

Bis vor einiger Zeit war die Friedhofstrasse mit sogenannten Berliner Kissen ausgestattet. Dabei handelt es sich um zweiteilige Aufpflasterungen, die die Fahrzeuglenkenden zur Geschwindigkeitsreduzierung zwingen. «Diese haben sich aber nicht bewährt. Sie waren einerseits lärmintensiver und das Tempo wurde nicht wirklich reduziert», sagt Neuenschwander.

Geschwindigkeitsmessungen im Juni 2021 hätten gezeigt, das in Richtung Unterstadt 85% der gemessenen Fahrzeuge maximal mit 41 km/h unterwegs waren und in Richtung Reussbrücke maximal mit 43 km/h. Die Stadt möchte, sofern alles ohne Einsprachen abläuft, die Tempo-30-Zone in der Friedhofstrasse noch dieses Jahr umsetzen. Die Realisierung verursacht praktisch keine Kosten.