Bremgarten Teller, Deko oder Pfannen: Dutzende Schnäppchenjäger ergattern sich beim Ausverkauf ein Stück des «Sonne»-Inventars Das Restaurant und die Bar/Lounge der Bremgarter «Sonne» hat unter dem bisherigen Betreiber kürzlich geschlossen. Nun gab es während zweier Tage einen kompletten Ausverkauf.

Es gab allerlei Waren zu ergattern in der «Sonne». Marc Ribolla

Am vergangenen Samstag schloss die «Sonne» in der Bremgarter Altstadt vorläufig die Türen für Gäste. Sie stand die vergangenen drei Jahre unter der Führung der Marco-Polo-Gruppe um Managing Director René Holenweger. Das Gebäude gehört nun dem Zürcher Gastrounternehmer Hansjürg Klingler, der bereits im Besitz des gegenüberliegenden «Drei Könige» ist, das aktuell umgebaut wird. Die «Sonne» wird im Verlauf des Frühlings neu eröffnet.

Bevor Marco Polo Ende Jahr die Schlüssel abgibt, konnten sich Schnäppchenjäger am Mittwoch und Donnerstag bei einem Ausverkauf allerlei Gegenstände zu günstigen Preisen sichern. Ob Küchenutensilien wie Pfannen oder Töpfe, Dekoware, Sonos-Boxen oder Gläser und Tassen, das Angebot stiess auf grosse Resonanz.

Zu Beginn des Verkaufs am Mittwoch strömten gleich rund 40 Personen in die «Sonne»-Räumlichkeiten. Am Donnerstag war die Lage bedeutend ruhiger.

Die Bremgarter «Sonne» ist kein Betrieb mehr von Marco Polo. Marc Ribolla

Auf der Suche nach Geschenk fündig geworden

«Die besten Stücke kamen gleich zu Beginn weg. Es schauten auch einige andere Restaurantbesitzer vorbei, die sich für ihren Betrieb eindeckten», sagt Holenweger. Ab 1 Franken aufwärts starteten die Preise. Einen fixen Betrag setzte er nicht an, handelseinig wurde man sich aber meistens rasch.

Objekte der Glasi Hergiswil waren beim Ausverkauf begehrt. Marc Ribolla

Begehrt waren auch das Mobiliar wie Tische und Stühle und sehr viele Objekte der Glasi Hergiswil. Ein Bremgarter, der sich spontan am Donnerstagvormittag im Raum umsieht, meint: «Es hat vielleicht noch etwas, das einem zusagt.»

Einblicke in den Inventar-Verkauf in der «Sonne». Marc Ribolla

«Einige Leute waren auch noch auf der Suche nach einem Weihnachtsgeschenk und wurden hier fündig», erzählt eine der anwesenden Marco-Polo-Angestellten. Falls am Ende nicht alle Ware der «Sonne» wegkommt, wird Holenweger den Rest des Inventars Organisationen wie der Heilsarmee oder dem Brockenhaus bei Interesse zukommen lassen.