Bremgarten stimmt über Unterflurcontainer ab – FDP und SVP sorgen sich um die älteren Anwohner

Sie sind ein störendes Element in den idyllischen Gassen der Altstadt in Bremgarten. Die Kehrrichtsäcke, die jeweils vor den Sammlungen auf die Gassen gestellt werden. Geht es nach dem Stadtrat, gehört dieses Bild in der Unterstadt bald der Vergangenheit an.

Am 28. Juni können die Bremgarter über einen Kredit in der Höhe von 160000 Franken abstimmen, mit dem drei Unterflurcontainer in der Unterstadt gebaut würden (die AZ berichtete). Statt die Kehrrichtsäcke und die Grünabfälle vor die Türe zu stellen, müssten die Anwohner diesen in eine der drei Sammelstellen deponieren.

FDP und SVP sorgen sich um die älteren Anwohner

Die Idee stösst nicht überall auf Anklang. Sowohl die SVP wie die FDP empfehlen ein Nein. Der Nutzen sei nicht ersichtlich, schreibt die FDP Bremgarten. «Es werden keine Kosten eingespart und wie fest positiv sich das Altstadtbild verändert, ist auch unklar.» Im Gegensatz befürchtet die FDP eine massive Verschlechterung. Und zwar für die betroffenen Anwohner, die ihre Abfallsäcke zukünftig nicht mehr an der Strasse oder in Containern beim Haus deponieren könnten.