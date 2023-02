Bremgarten Start zum Radwegneubau beim «Waldheim»: Auf diesen Freiämter Strassen lässt der Kanton dieses Jahr die Bagger auffahren Seit Montag laufen die mehrmonatigen Bauarbeiten für die Schliessung der Radweglücke bei Hermetschwil-Staffeln. Es ist das erste der zahlreichen Strassenbauprojekte, die der Kanton heuer in Angriff nehmen möchte. Die AZ zeigt, wo alles gebaut wird.

Am Montag starteten die Bauarbeiten für den neuen Radweg im Bereich «Waldheim». Marc Ribolla

Bäume und Sträucher entlang der Kantonsstrasse bei der Kreuzung zwischen der Zuger- und der Waltenschwilerstrasse sind schon seit einigen Tagen gerodet. Sie waren die ersten sichtbaren Zeichen für die anstehenden Arbeiten für den Neubau eines Radwegs und der leichten Versetzung der K361 beim «Waldheim» im Bremgarter Ortsteil Hermetschwil-Staffeln.

Seit diesem Montagmorgen haben nun auch die eigentlichen Bauarbeiten für das Projekt des Departements Bau, Verkehr und Umwelt (BVU) begonnen. Baumaschinen, Bagger und weitere Maschinen stehen bereit und ein gutes halbes Dutzend Bauarbeiter richtet alles ein. Der Verkehr kann nur noch einspurig geführt werden, es ist derzeit nur noch die Durchfahrt in Richtung Waltenschwil/Bünzen möglich. Die Arbeiten mit geschätzten Kosten von 1,6 Millionen Franken dauern rund sieben Monate.

Kanton investiert rund 164 Millionen Franken in die Strassen

Die Schliessung dieser Radweglücke von rund 200 Metern ist Teil der knapp 164 Millionen Franken an Gesamtinvestitionen, die der Kanton dieses Jahr für die Strassen vorsieht. Der Ausbau des kantonalen Veloroutennetzes ist dabei beispielsweise mit sechs Millionen Franken veranschlagt.

Das Projekt bei Hermetschwil-Staffeln ist das erste von voraussichtlich zwölf Vorhaben, die das BVU heuer im Freiamt beginnen möchte – wenn alles klappt mit den Bewilligungen. Ausserdem sollen drei bereits laufende Projekte dieses Jahr abgeschlossen werden. Die AZ zeigt, wo gemäss kantonalem Bauprogramm in der Region 2023 an den Strassen die Bagger auffahren sollen.

Sternenkreuzung erhält neue Lichtsignalanlage

Einen Neu- und Ausbau plant das BVU an der Sinserstrasse im Ausserortsbereich zwischen Aettenschwil und Abtwil. Dort soll es im Oktober losgehen, die Baudauer ist auf ein knappes halbes Jahr veranschlagt. In Dottikon wird ab September die Sanierung der Lichtsignalanlage bei der neuralgischen Sternenkreuzung in Angriff genommen. Im Bankett entlang der Kantonsstrasse zwischen Lenzburg und Villmergen ist eine Glasfaser-Leitung geplant. Dies soll zwischen November und Oktober 2024 realisiert werden.

Bei der Sternenkreuzung in Dottikon wird die Lichtsignalanlage erneuert und angepasst. Pascal Bruhin (19. August 2021)

Und in Merenschwand beginnt im Juli die Sanierung der Luzernstrasse ab der Hirschenkreuzung. Sie dauert bis November 2024 und ist mit geschätzten Kosten von 3,5 Millionen das teuerste Freiämter Strassenprojekt. Gleichzeitig wird das Projekt Neubau Hirschenkreisel, das im Frühling letztes Jahr begann, bis im September 2023 abgeschlossen.

Grossprojekt der Zugerstrasse in Unterlunkhofen endet

Im Bereich des Werterhalts stehen mehrere Belagssanierungen auf Teilabschnitten von Kantonsstrassen auf dem Plan. Zum Beispiel innerorts in Bünzen, in Muri und Hägglingen. Ausserorts sind solche auf der Strecke Bettwil–Boswil–Buttwil, in Jonen, Oberlunkhofen und in Oberrüti geplant. Die meisten starten in den Sommermonaten und dauern von einem halben bis ein ganzes Jahr.

Abgeschlossen wird 2023 das Grossprojekt der Umgestaltung und Sanierung der Zugerstrasse in Unterlunkhofen, das im Herbst 2021 losging und für grössere Verkehrsbehinderungen sorgte. Im Juli soll wieder komplett freie Fahrt herrschen.