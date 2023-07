Bremgarten Stadtrat Rau tritt Ende Jahr vorzeitig zurück Der Bremgarter Stadtrat Theo Rau (Die Mitte) gibt sein Amt per Ende Dezember 2023 ab. Er ist seit 2016 in der Exekutive.

Bremgartens Stadtrat Theo Rau hat bei der Gemeindeabteilung des Kantons per 31. Dezember 2023 um seine Entlassung aus dem Amt ersucht. Diese hat dem Gesuch per Ende Jahr beziehungsweise per Zeitpunkt der Ersetzung stattgegeben, wie die Stadtkanzlei mitteilt.

Bremgartens Stadtrat Theo Rau. Bild: zvg

Der 67-jährige Theo Rau sitzt seit dem 1. Januar 2016 für die Mitte-Partei in der Exekutive und steht dem Departement Soziales, Gesundheit und Gesellschaft vor. Er tritt in der Hälfte der laufenden Amtsperiode ab.

Wegen der bevorstehenden National- und Ständeratswahlen am 22. Oktober wird der erste Wahlgang für die Nachfolge von Theo Rau voraussichtlich erst im November stattfinden. «Der Stadtrat wird spätestens an seiner Sitzung vom 14. August die Daten für die Ersatzwahl definitiv festlegen und anschliessend bekannt geben», heisst es. (az)