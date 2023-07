Bremgarten Souvenir, Erinnerung und Werbeträger – die Werbeblachen des Leuefäschts sind nun als Tragtaschen erhältlich Beim Konzept des Leuefäschts steht Nachhaltigkeit ganz weit oben. Damit die Werbeblachen nicht weggeworfen werden mussten, wurden sie zu einzigartigen Tragetaschen genäht.

Ralph Nikolaiski präsentiert die Tragetaschen am Verkaufspunkt Bijouterie am Bogen in Bremgarten. Bild: zvg

Schon drei Wochen ist es her, seit die grosse Party in Bremgarten stieg. Die Besucherinnen und Besucher des Leuefäschts amüsierten sich prächtig bei gutem Wetter und noch besserer Stimmung.

Wer das nächste Stadtfest kaum abwarten kann oder noch lange in den Erinnerungen an das Leuefäscht 2023 schwelgen will, kann sich ab sofort eine recycelte Tragetasche mit Festmotiv beschaffen. «So eine Tasche ist ein schönes Souvenir, eine Erinnerung und ein Werbeträger für Bremgarten», sagt Ralph Nikolaiski, Citymanager der Stadt Bremgarten.

Die Tragtaschen bestehen aus den Werbeblachen des Leuefäschts und können in der Bijouterie am Bogen in Bremgarten ausgesucht und gekauft werden. Jedes Exemplar ist einzigartig und einmalig. Erhältlich sind zwei verschiedene Modelle. Die Ausführung «Eco» hat zwei Tragehenkel und kann zu 30 Franken erworben werden. Innerhalb kurzer Zeit kann die Autosattlerei Bruno Hürlimann die Taschen mit einem starken Faden herstellen.

Tragegurt und ausgewähltes Motiv beim Modell «Premium»

Das zweite Modell «Premium» ist zusätzlich mit einem Tragegurt zum Umhängen der Tasche ausgestattet. Der Preis dafür liegt bei 55 Franken. Genäht wird diese Ausführung von zwei Näherinnen des Nähateliers «fadegrad» in Niederwil und des Nähateliers «passend» in Rudolfstetten. «Es war uns wichtig, dass die Wertschöpfung in der Region bleibt», sagt Nikolaiski. Die Taschen sollen nicht irgendwo im Ausland, sondern hier im Freiamt genäht und verkauft werden.

Die Premiummodelle bestehen nicht einfach aus willkürlichen Blachenzuschnitten. «Die Näherinnen schauen darauf, dass jede Tasche ein Erkennungszeichen hat», sagt Nikolaiski. «Beide sind Bremgarterinnen und wissen genau, was drauf muss.» So prangt auf den Taschen beispielsweise ein Löwenkopf oder die Silhouette von Bremgarten.

Bisher wurden 21 Modelle hergestellt und zum Verkauf angeboten. Die Zwischenbilanz zeigt klar: Die Nachfrage ist da. Beinahe alle Taschen wurden seit Dienstag verkauft. Weitere Exemplare sind bereits in der Produktion. Total gibt es über 175 Quadratmeter Werbefläche, die noch verarbeitet werden kann. Pro Stück wird etwa ein Quadratmeter Blache verwendet, es können also noch rund 170 Taschen genäht werden. Vorerst werden allerdings nur so lange Taschen hergestellt, wie die Nachfrage anhält.

Nachhaltigkeit am Leuefäscht von A bis Z

Für Nikolaiski war schon lange klar, dass die Werbeblachen des Leuefäschts weiterverwendet werden sollen. Spontan kam ihm allerdings die Idee mit den Tragegurten. Am Leuefäscht wurden Festbändel an die Besuchenden verkauft. Als passende Aufbewahrung für die Bändel wurden bereits erste Tragetaschen aus einer nicht mehr brauchbaren Werbeblache produziert. Erforderlich für eine praktische Handhabung war ein Tragegurt zum Umhängen, damit die Tasche nicht mit der Hand getragen werden musste.

Das Leuefäscht 2023 ist so nachhaltig wie möglich über die Bühne gegangen. Bild: zvg

Das Geld, das durch den Taschenverkauf eingenommen wird, geht in die Kasse des Leuefäschts. «Wir haben nur eine kleine Marge für die Umtriebe, die Taschen werden beinahe zu den Herstellungskosten verkauft», sagt Nikolaiski. Im Fokus stehe nicht ein grosser Gewinn, sondern die nachhaltige Wiederverwendung der Blachen.

Mit der Tragtaschenherstellung wird das nachhaltige Konzept des Leuefäschts fortgesetzt. Auch das Geschirr am Fest war beispielsweise wiederverwendbar, und die Getränke wurden in Becher ausgeschenkt, die zurückgegeben werden konnten. Möglichst wenig Abfall sollte produziert werden, was den Organisatorinnen und Organisatoren rundum gelang.