Bremgarten So bunt präsentiert sich die «Brega 22»: Weshalb sich statt echter Hochzeitspaare nun Schauspielende öffentlich trauen Sechs Jahre nach der letzten Bremgarter Gewerbeausstellung findet am ersten Augustwochenende wieder eine «Brega» statt. OK-Präsident Markus Spalinger erläutert die Höhepunkte des dreitägigen Anlasses mit rund 70 Ausstellenden.

«Brega 22»-OK-Präsident Markus Spalinger vor dem Casino, wo am 5. August die Gewerbeausstellung eröffnet wird. Marc Ribolla

In und ums Bremgarter Casino wird in diesen Tagen eifrig gewerkt. Die Vorbereitungen auf die 5. Gewerbeausstellung, die «Brega 22», sind am Laufen. Die Dottiker Standbaufirma Hunn kümmert sich beispielsweise um den Aufbau der Infrastruktur, damit die rund 70 Ausstellenden aus vielen verschiedenen Branchen ab 5. August alles perfekt vorfinden. Im Schuss ist auch OK-Präsident Markus Spalinger, der froh ist, dass die «Brega» nun doch noch stattfinden kann.

Der Anlass, der alle fünf Jahre durchgeführt wird, musste wegen der Pandemie vom turnusgemässen Jahr 2021 auf dieses Jahr verschoben werden. «Die Verschiebung löste eine gewisse Lethargie aus. Auch das OK fragte sich, ob wir es so überhaupt stemmen können», sagt Spalinger.

Das breit abgestützte, rund zehnköpfige OK hat die «Brega» nun aber im gewohnten Rahmen auf die Beine stellen können. Von 5. bis 7. August präsentiert sich das vorwiegend lokale und regionale Gewerbe im Casino, einem grossen Zelt auf dem Parkplatz, im Reussbrückesaal und auf einer Ausstellungsfläche im Freien. Auch die St.-Josef-Stiftung beteiligt sich mit Aktivitäten auf ihrem Gelände wie früher an der Ausstellung.

Von Anfang an auch mit Laientheater geplant

Die Stadt Bremgarten ist mit verschiedenen Verwaltungsbereichen an der «Brega» vertreten. Etwas Spezielles hat sich das Regionale Zivilstandsamt überlegt, um einen Teil seiner Arbeit zu präsentieren. Es suchte in den vergangenen Monaten kontaktfreudige Hochzeitspaare, die sich an der «Brega» öffentlich hätten zivil trauen lassen. Die Trauung wäre in der Kapuzinerkirche durchgeführt worden.

Impression der Bremgarter Gewerbeausstellung 2016 im Casino. zvg

Doch das Resultat ist ernüchternd. Stadtschreiber Beat Neuenschwander erklärt: «Effektiv haben sich keine Brautpaare für die öffentliche Ziviltrauung gemeldet. Im Bewusstsein, dass die Resonanz auf unseren Aufruf nicht gar so gross sein wird, planten wir von Anfang an zusammen mit dem Laientheater ‹Reussbühne› eine Schau-Ziviltrauung.»

Aus dieser Idee ist nun ein theatralisches Programm entstanden. Dieses zeigt nicht den offiziellen Trauungsakt, sondern begleitet in einem Film ein Brautpaar vom Hochzeitsvorabend bis zum Gang zum Zivilstandsamt. «Der offizielle Trauungsakt wird dann mit den Schauspielern live performt, damit das ‹echte› Hochzeitsfeeling aufkommen kann», sagt Neuenschwander.

«Geheiratet» wird in der Kapuzinerkirche sechsmal: am 6. August um 11 Uhr, 14.30 Uhr und 17 Uhr sowie am 7. August um 11 Uhr, 13.30 Uhr und 15 Uhr.

Dank Rundgangkonzept verpasst man nichts

Der Weg durch die Ausstellung werde klar als Rundgang gekennzeichnet, erläutert Spalinger. «So haben die Besuchenden am Ende alles gesehen und müssen sich nicht überlegen, ob sie vielleicht etwas verpasst haben.» Wie zum Beispiel die Präsentation von alten Bremgarter Postkartenansichten, die der langjährige Werkhofmitarbeiter Beat Zeier ausstellt. Der Besuch der «Brega» ist kostenlos.

Auch auf Aussenflächen werden Ausstellende an der «Brega» präsent sein, wie hier 2016. zvg

OK-Chef Spalinger lobt im Übrigen die gute Zusammenarbeit aller Beteiligten rund um die «Brega»: «Ich muss sagen, das ist einfach phänomenal.» Denn die Stadt verwandelt sich an jenem Wochenende in eine Festhütte. Nebst der Gewerbeausstellung steigt am Freitag- und Samstagabend das «Festival i de Marktgass», das Brügglifäscht der Pontoniere und der Handwerker- und Gewerbeverein feiert sein 125-Jahr-Jubiläum.