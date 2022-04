Das Schleppen von Ankern stellt eine erhebliche Bedrohung für empfindliche Meeresökosysteme dar. «Trotz fortschrittlicher Navigationsausrüstung ist es der Besatzung heute nicht möglich, in Echtzeit zu wissen, ob, um wie viel und wie schnell der Anker nachzieht, was im schlimmsten Fall zu Umweltschäden führt», schreibt Swiss Ocean Tech. Mit diesen Problemen wird jedes Schiff konfrontiert, das auf einen Anker angewiesen ist, von Superyachten über Handelsschiffe bis hin zu Freizeitbooten und Fischereifahrzeugen. AnchorGuardian bietet eine neue Dimension der Sicherheit auf See, indem es das Risiko des Ankerschleppens minimiert, Vorhersagen liefert und sofortige Alarme bietet. Es ist eine Intelligenz, die heute noch nicht verfügbar ist. (az)