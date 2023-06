Bremgarten Seifenblasen für die Kleinen und DJ Simon Miles für die Grossen – das Jugendfest Bremgarten hat für alle etwas zu bieten An zahlreiche Spielposten unterhalten sich die Schülerinnen und Schülern aus Bremgarten beim Jugendfest. Amüsieren können sich alle – die Auswahl an Spielen scheint schier grenzenlos.

Die Kinder und Jugendlichen erfreuen sich an den verschiedenen Spielposten. Bild: Vianne Häfeli

Mit einem lauten Knall wird das Jugendfest eröffnet. Mit Geschwätz und grosser Aufregung begeben sich die rund 1200 Kinder und Jugendlichen der Schule Bremgarten auf den Weg zu den Spielposten. Passend zum Fest erscheint die Sonne am Himmel und verwandelt die morgendliche Frische in schwüle Temperaturen.

Das Jugendfest in Bremgarten findet, gemeinsam mit dem «Leuefäscht», alle sieben Jahre statt. Jede Schülerin und jeder Schüler soll das Jugendfest mindestens einmal während der Schulzeit erleben dürfen. Dabei steht vor allem etwas im Fokus: Spass haben. Dies beteuert auch der Schulleiter Guido Wirth: «Es geht darum Freude zu erleben. Wir wollen den Kindern gute Empfindungen mitgeben.»

«Kegeln mal anders» und «Torpedo ab!» stehen hoch im Kurs

Anstatt Mathe zu büffeln oder Aufsätze zu schreiben, vergnügen sich die Kinder der dritten bis sechsten Klasse am Freitagmorgen spielerisch. Auf der westlichen Reussseite werden Büchsen umgeworfen, Bauklötze gestapelt, Tore geschossen und Bälle geworfen. Manche Posten sind für die Schülerinnen und Schüler eine echte Herausforderung. So ist es zum Beispiel gar nicht so einfach, mit einem Becher voller Wasser einen Parcours zu rennen ohne dabei den Inhalt zu verschütten.

Spass und Freude steht beim Jugendfest Bremgarten im Vordergrund. Bild: Vianne Häfeli

Nino aus der vierten Klasse gefällt der Posten «Kegeln mal anders» am besten. Dabei muss man Reifen über Pylonen schiessen und Bälle ins Netz treffen. Annika erfreut sich vor allem am Posten «Torpedo ab!» Mit aufgeblasenen Rohren als Hindernis liefern sich die Schülerinnen und Schüler ein spannendes Rennen. «Es war sehr lustig.», verkündet die Viertklässlerin.

Auf der anderen Reussseite finden die Spiele der Kindergartenstufe und der ersten und zweiten Klasse statt. Auch hier geht es um Schnelligkeit, sei es beim Sackhüpfen oder beim Zig-Zag-Lauf um PET-Flaschen. Bei den Kleinen stösst die Seifenblasenproduktion auf grosse Begeisterung. Mit leuchtenden Augen versuchen sie, möglichst grosse Blasen durch die Luft schweben zu lassen. Die Faszination steht den Kindern regelrecht ins Gesicht geschrieben.

Die Brücke trennt die Spielinseln der 3. – 6. Klasse und der Kindergartenstufe – 2. Klasse. Ausgeschmückt ist sie mit den rund 60 Klassenfahnen, die die Kinder und Jugendlichen im Voraus bemalten. Bild: Vianne Häfeli

Wo die Grossen wieder zu Kindern werden

Nebst den zahlreichen Posten, steht den Kindern ein permanentes Spielangebot zur Verfügung, das sie während der freien Zeit nutzen können. Die Schule bietet einen Gladiator, ein Surfbrett, eine Hüpfburg und einen Speedometer. Zusätzlich stehen auf dem gesamten Gelände Stände mit Getränken zur Verfügung. Die Kinder löschen ihren Durst mit Eistee.

Am Morgen betreuen die Schülerinnen und Schüler der Oberstufe die Posten und begleiteten die Jüngeren. Am Nachmittag sind sie an der Reihe, wenn es darum geht, wer die meisten Büchsen umwirft oder die meisten Bälle ins Tor schiesst. «So cool die Grossen immer tun, sie werden hier wieder zu Kindern.», sagt Guido Wirth. Etwas ernster ist der Spieleparcours für die Älteren dann doch – er wird in Form eines Wettbewerb ausgetragen und der Sieger oder die Siegerin wird am Schluss mit einem Preis belohnt.

Am Nachmittag unterhalten die Künstler Laurent & Max mit ihren Kinderliedern die Schülerschaft. Für die Jugendlichen der Oberstufe geht es am Abend mit einer Disco weiter. Der ehemalige Schüler Jan Becker aka DJ Simon Miles legt seine Musik auf.

Die tollen Erfahrungen und Momente, welche die Kinder und Jugendlichen am Jugendfest sammeln dürfen, sollen Nachklang haben. Dazu wurden die Schülerinnen und Schüler mit einem pfotenbedruckten T-Shirt ausgestattet. Denn auch wenn das Jugendfest bereits hinter ihnen liegt – das T-Shirt bleibt und wird sie auch noch Jahre später in den Erinnerungen an das «Leuefäscht» schwelgen lassen.