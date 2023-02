Bremgarten Schwanger mit einem Salatkopf unter dem Rock – neue Eigeninszenierung des Kellertheaters ist eine übersteigerte Komödie Das Kellertheater Bremgarten präsentiert in der 57. Spielzeit 2022/2023 die Eigeninszenierung mit dem Titel «Bezahlt wird nicht!» aus der Feder von Dario Fo. Die AZ nahm einen Augenschein bei den Proben.

«Bezahlt wird nicht!» im Kellertheater Bremgarten: Antonia (Anja Betschart), Carabiniere (Severin Bossart) und Margherita (Fabienne Bossart). Walter Christen

Es hat an Aktualität überhaupt nichts eingebüsst, das vor rund 50 Jahren uraufgeführte Theaterstück, welches ab 18. Februar (Premiere) in einer Eigeninszenierung des Kellertheaters Bremgarten in über einem Dutzend Vorstellungen gezeigt wird: Preiserhöhungen stellen die Arbeitnehmerschaft mit ihren mickrigen Löhnen vor immer grössere Probleme.

Als das Geld kaum noch für die Miete reicht und die Lebensmittel immer teurer werden, gehen die Freundinnen Antonia und Margherita – wie viele andere Frauen – dazu über, einen Supermarkt zu plündern. Sie lassen so viel wie möglich unter ihren Kleidern und in ihren Taschen verschwinden und tragen das Diebesgut nach Hause.

Eine übersteigerte Komödie aus dem Jahr 1974

Denn «Bezahlt wird nicht!», so der Titel der aus der Feder des bekannten italienischen Autors, Regisseurs, Nobelpreisträgers und Satirikers Dario Fo (1926-2016) stammenden Farce. Die übersteigerte Komödie von 1974 beschreibt mit den Plünderungen zwar reine Fiktion.

Als aber kurze Zeit später in Italien tatsächlich Supermärkte vom wütenden Volk leergeräumt wurden, stand Fo auf einmal am Pranger – der Vorwurf lautete, er habe die Leute mit seinem Theaterstück zur Kriminalität animiert. Er musste sich sogar vor Gericht verantworten, wurde allerdings freigesprochen.

Die resolute, schlagfertige Antonia (im Kellertheater gespielt von Anja Betschart) ist verheiratet und verkörpert gewissermassen die Anarchie. Sie zögert nicht, den zivilen Ungehorsam als Waffe gegen die Unterdrücker aus Staat und Wirtschaft einzusetzen. Aus Wut über die sprunghafte Erhöhung der Preise entschliessen sich Antonia und Margherita (Fabienne Bossart), einen Supermarkt zu plündern.

Zu Hause verstecken sie die Ware vor ihren ebenso ahnungslosen, wie gesetzestreuen Ehemännern Giovanni (Andreas Müller) und Luigi (Franky Weber). Als die Carabinieri beginnen, Wohnungen in den Arbeitervierteln zu durchsuchen, wird es brenzlig für die beiden Freundinnen, zumal sie mit den unter den Rock gestopften Lauchstängeln und Salatköpfen eine Schwangerschaft vortäuschen. Die Figuren hangeln sich von einer Notlüge zur anderen.

Rasantes Verwirrspiel als sozialkritische Farce

So beginnt ein rasantes Verwirrspiel, eine sozialkritische Farce über explodierende Preise, Wirtschaftskrisen und Politikerlügen, in der neben den vier erwähnten Hauptdarstellerinnen und -darstellern auf der Kellertheater-Bühne ein Ensemble von weiteren sechs Akteurinnen und Akteuren als Compagnia oder Chor auftritt.

Bei den Proben zur Eigeninszenierung des Kellertheater Bremgarten. Walter Christen

«Es ist schön, dass bei dieser Eigeninszenierung in unserer 57. Spielzeit 2022/2023 der harte Kern an Darstellenden mitmacht, aber auch ein paar neuere Theaterleute engagiert sind», erwähnte der für die Öffentlichkeitsarbeit mitverantwortliche Silvan Melchior bei einem Probenbesuch im Kellertheater.

Das Stück von Dario Fo gilt als eine übersteigerte Mischung aus politischer Utopie und Stegreifhandlung, die ganz in der Tradition des italienischen Volkstheaters steht. «Bezahlt wird nicht!» ist eine turbulente Mischung aus Farce und Posse, Politklamauk und Boulevardkomödie und verspricht gute Unterhaltung.

Inzwischen 50 Proben seit Oktober 2022

Für die Aufführung im Kellertheater bediente sich der für die Inszenierung zuständige Simon Ledermann der Neufassung von 2008 in einer eigenen, zwei Stunden (inklusive Pause) dauernden Mundartversion. Vor einem Jahr begann die Suche nach einem Stück für die neue Eigeninszenierung, wobei der Regisseur in seinen Unterlagen auf den Klassiker von Dario Fo stiess. «Das Stück ist aus dem engagierten Volkstheater heraus entstanden und wurde vom Autor immer wieder weiterentwickelt, vor allem auch durch die vielen Aufführungen in den Arbeiterkreisen Italiens.»

«Wir haben im Oktober vorigen Jahres mit dem Erarbeiten des Werks begonnen und sind mittlerweile bei 50 Proben zu je 3 Stunden angelangt. Dabei haben wir das Stück erst vor ein paar Tagen einmal ganz durchgespielt», war von Regisseur Simon Ledermann zu erfahren. Auf seine neuste Inszenierung darf man gespannt sein.