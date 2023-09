Bremgarten Schon über 300 Unterschriften: Petition gegen geplanten Abriss des Bahnhofs Bremgarten lanciert Der Bremgarter Thomas Fischer sammelt in der Bevölkerung Unterschriften für eine Petition an den Regierungsrat. Sein Anliegen: Der heutige Bahnhof Bremgarten der Aargau Verkehr AG soll in seiner Form bestehen bleiben und keinem Neubau weichen.

Thomas Fischer sammelt Unterschriften für eine Petition gegen den Abriss des Bahnhofs Bremgarten. Marc Ribolla

Der rote Backsteinbau des Aargau-Verkehr-Bahnhofs weckt beim Bremgarter Thomas Fischer besondere Erinnerungen. Er sitzt an einem Tisch im direkt angrenzenden Restaurant Bahnhöfli und zeigt durchs Fenster auf die Wand. «Genauso sieht es auch bei meinem Elternhaus aus. Der gleiche Architekt, Josef Oswald, hat es Ende der 1950er-Jahre fast gleichzeitig gebaut. Darum hänge ich an diesem Bahnhof», sagt Fischer.

Diesen emotionalen Wert möchte er für sich erhalten. Und auch für die Bremgarterinnen und Bremgarter. Denn das jetzige Bahnhofsgebäude mit dem Güterschuppen und dem «Bahnhöfli» sollen bald weichen. Die Stadt Bremgarten und die Aargau Verkehr AG (AVA) wollen auf dem Bahnhofsareal einen attraktiveren Knoten des öffentlichen Verkehrs realisieren.

«Wir wollen hier keine Verkehrsdrehscheibe»

Das neue mehrstöckige Gebäude mit Wohnungen und sein Umfeld sollen auch den neuen Bushof beherbergen, womit im Gegenzug die aktuellen Bushaltestellen auf dem Obertorplatz abgelöst würden. Den Architekturwettbewerb gewann 2020 das Büro der Aarauer Architekten Schneider und Schneider mit dem Projekt «Drop by». Um das Vorhaben in die Tat umzusetzen, ist aber auch noch eine Anpassung der Bremgarter Bau- und Nutzungsordnung nötig, die derzeit läuft.

Thomas Fischer wehrt sich gegen den geplanten Bahnhofsabriss. Marc Ribolla

Thomas Fischer hat nun kürzlich das «Bürgerliche Komitee Bremgarten» gegründet. Und auch eine Petition gestartet, die er an den Regierungsrat adressiert. Darin richtet er sich gegen den Abriss und Neubau des Bahnhofs Bremgarten. Weiter fordert er, dass das «Bahnhöfli» bestehen bleibt, genauso auch die Bushaltestelle am Obertorplatz.

«Wir wollen hier keine Verkehrsdrehscheibe haben, mit Läden und Wohnungen darüber. Ein Bahnhofbuffet und ein Kiosk genügen. Der Bahnhof und die Bahn haben nur den Auftrag, die Leute von A nach B zu bringen», stellt Fischer seinen Standpunkt klar.

Sein Ziel sind 2000 Unterschriften in einem Jahr

Für den Petitionär ist aber auch klar, dass der jetzige AVA-Bahnhof nach über 60 Jahren eine Sanierung nötig hat. «Eine sanfte Renovation des Gebäudes und eine neue oberirdische Toilettenanlage im Bereich des Güterschuppens würden völlig ausreichen», findet Fischer. Er gibt ausserdem zu bedenken, dass das «Bahnhöfli» auch ein Treffpunkt für viele Menschen sei, die dort Kontakte pflegen und zudem sei es sieben Tage die Woche geöffnet. Der Bahnhofbau mit dem Sichtbackstein-Mauerwerk sei heimelig.

Das Gebäude des Bahnhofs Bremgarten wurde Ende der 1950er-Jahre gebaut. Architekt war Josef Oswald. Marc Ribolla

Die Petition stösst bei vielen Menschen auf Anklang, wie Fischer erklärt. Rund 300 Unterschriften hat er bereits gesammelt, vor allem rund um den Bahnhof. Unterstützung erhält er von zwei bis drei weiteren Personen, die ebenfalls sammeln würden. «Mein ambitioniertes Ziel sind 2000 Unterschriften. Dazu gebe ich mir ein Jahr Zeit», sagt Fischer.

Er wird sich nicht nur auf Bremgarten beschränken, sondern möchte später auch in Wohlen und Dietikon auf Unterschriftenjagd gehen. An den beiden Endbahnhöfen der Bahnlinie der AVA.

«Ich glaube daran, dass die Petition erfolgreich sein kann»

Ob er mit seiner Aktion am geplanten Abriss und Neubau des Bremgarter Bahnhofs noch etwas ändern kann, dürfte sehr fragwürdig sein. Bis die Bagger sich an den über 60 Jahre alten Backsteinmauern zu schaffen machen, dauert es auf jeden Fall noch einige Zeit. Nebst der neuen Bau- und Nutzungsordnung braucht es später noch das entsprechende Baugesuch. All diese Vorgänge sind immer mit den rechtlichen Möglichkeiten an Einsprachen verknüpft.

Thomas Fischer ist zuversichtlich, dass er mit der Petition etwas erreichen kann. «Ich glaube daran, dass sie erfolgreich sein könnte. Wenn man gar nichts unternimmt, dann passiert auch nichts», erklärt er. Und er betont einmal mehr: «Die Leute wollen immer etwas Neues oder anderes. Man sollte auch einmal zufrieden und bescheiden sein.» Mittlerweile steht er draussen vor dem Bahnhofsgebäude und zeigt auf eine ramponierte Stelle an der Backsteinwand. «Eine leichte Sanierung genügt völlig.»

So präsentierte sich 2020 das Siegerprojekt von Schneider und Schneider (Aarau). Visualisierung: Filippo Bolognese Images