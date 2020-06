Bremgarten sagt knapp Nein zu höheren Steuern

Aufgrund der Coronakrise hat die Stadt Bremgarten die Sommergmeind abgesagt, wollte aber zwei Entscheide nicht bis Dezember aufschieben. Darum wurde heute Sonntag auch über weitere Vorlagen abgestimmt. Jeweils mit einem klaren Resultat.

66,6 Prozent der Stimmbürgerinnen und Stimmbürger sprachen sich für unterirdische Container in der Unterstadt von Bremgarten aus. Somit werden nun für 160'000 Franken an drei Orten Sammelstellen geschaffen, in denen die Anwohner ihren Kehrricht sowie ihre Grünabfälle entsorgen können. Die Gemeinde erhofft mit dieser Massnahme, das Stadtbild verschönern zu können, da keine Kehrrichtsäcke mehr am Strassenrand stehen. Im Vorfeld hat allerdings für Diskussionen gesorgt, ob es für ältere Anwohner zumutbar ist, ihren Abfall teils bis zu 150 Meter weit zur nächsten Sammelstrelle tragen zu müssen.

Auch der zweite beantragte Kredit wurde an der Urne bewilligt. 70,8 Prozent sprachen sich für die Erneuerung der Tiefbau-Infrastruktur in der Bremgarter Birrenbergstrasse und einem Teil der Wagenrainstrasse aus. Das Bauprojekt ist mit 775'000 Franken veranschlagt.

Somit ging es beim Budget 2020 zwar nach dem Willen von SVP und FDP (siehe Haupttext), bei den anderen beiden Vorlagen mussten die beiden Parteien aber Niederlagen einstecken. Sowohl die Unterflucontainer, wie auch die Erneuerung der Tiefbauinfrastruktur haben FDP und SVP als einzige der Bremgarter Ortsparteien zur Ablehnung empfohlen.