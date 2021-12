Bremgarten Reusslauf-Präsident Stephan Gut ist zuversichtlich: «Wir setzen alles daran, dass der Lauf stattfindet» Der Reusslauf bildet traditionellerweise den Auftakt in das Laufjahr vieler Sportlerinnen und Sportler. Die letzten beiden Jahre musste die Veranstaltung wegen Corona abgesagt werden. Die Austragung vom 19. Februar soll nun aber stattfinden, das Organisationskomitee setzt alles daran.

Am 23. Februar 2019 war die Laufsportwelt noch in Ordnung, das war die letzte Austragung des Bremgarter Reusslaufes. Alexander Wagner (23. Februar 2019)

Diesen Tag, im März vor zwei Jahren, als der Bundesrat die ausserordentliche Lage ausrief, wird man so schnell nicht vergessen. Fortan hob Corona nicht nur die Schweiz, sondern die ganze Welt aus den Fugen.

Auch die Welt des zehnköpfigen Reusslauf-Organisationskomitees wirbelte Corona tüchtig durcheinander. Der 38. Reusslauf wäre auf den 29. Februar 2020 geplant gewesen. Einen Tag vorher mussten die Veranstalter die Absage bekanntgeben: Die erste Corona-Erkrankung im Kanton Aargau wurde festgestellt und die Bevölkerung wurde in den Lockdown geschickt.

OK-Präsident Stephan Gut erzählt:

«Wir sagten den Lauf kurzfristig ab und versuchten, den Schaden so gut wie möglich in Grenzen zu halten. Dies gelang uns aber nur bedingt. Die meisten Arbeiten waren bereits ausgeführt, die Zeitmessung installiert, die Getränke geliefert und die Kuchen gebacken.»

Überrascht hat ihn und seine zehn Mitstreiter vom Organisationskomitee die Solidarität, die ihnen und dem beliebten Laufsportanlass entgegengebracht wurde. Einige Sportlerinnen und Sportler kamen dennoch und absolvierten den Lauf in kleinen Gruppen, und viele verzichteten auf die Rückerstattung ihres Startgeldes.

Dennoch: Die Rechnung schloss mit einem Minus. Und so hoffte man auf das kommende Jahr und darauf, dass sich die Situation bis dahin beruhigt. Heute weiss man, dass dem nicht so war und auch die diesjährige Austragung schweren Herzens abgesagt werden musste.

Das gesamte Startgelände muss abgeriegelt werden

Stephan Gut sagt: «Die meisten Läufe, die im ersten halben Jahr geplant waren, mussten verschoben werden. Mit dem Hallwilerseelauf wurde dann im Herbst der Beweis erbracht, dass man die Auflagen des Kantons Aargau erfüllen kann.»

Die fünf Unentwegten des Wohler Lauftreffs gingen trotz Absage auf die Rundstrecke. Melanie Burgener (1. März 2020)

Und so machten sich Gut und sein Team an die Arbeit, den Reusslauf so zu planen, dass er unter 3G-Bedingungen ausgetragen werden kann. Das war, man kann es sich vorstellen, keine leichte Aufgabe. Um die Auflagen einzuhalten, muss beispielsweise der gesamte Startbereich vor dem Casino mit Gittern abgesichert werden. Dies, damit gewährleistet ist, dass sich im Start- und Zielbereich nur Sportler mit Zertifikat aufhalten. Gut sagt:

«Wir haben drei Zugänge vorgesehen, an denen werden die Zertifikate geprüft. Wer die Auflagen erfüllt, erhält ein Armbändchen.»

Dieser organisatorische Mehraufwand bedeutet natürlich auch zusätzliche Kosten für die Veranstalter. Sie müssen zudem Desinfektionsmittel, Masken und Handschuhe für die Helfenden zur Verfügung stellen.

Er hofft, dass «Omikron» ihm keinen Strich durch die Rechnung macht

Derzeit aber ist die Vorfreude, dass der Laufsportanlass stattfinden kann, grösser als die Bedenken, dass die Rechnung einmal mehr mit einer roten Zahl schliesst. Die Arbeiten sind so weit gediehen, dass der Anlass unter 3G oder sogar auch unter 2G-Bedingungen stattfinden kann. Innert kürzester Zeit hätten sich schon 100 Läuferinnen und Läufer angemeldet, freut sich Gut.

In der Regel lockt der Anlass – der entlang des Reussufers bis nach Fischbach-Göslikon und zurück führt – rund 3000 Sportlerinnen und Sportler nach Bremgarten.

Für zusätzliche Motivation bei den Organisatoren sorgte die Zusage zweier neuer Sponsoren, einer davon ist sogar der neue Hauptsponsor des Laufes. Diese Zusage während der wirtschaftlich schwierigen Zeiten freut die Organisatoren sehr.

Mit Sorge beobachten Gut und sein Team die Entwicklung der Pandemie und hoffen inständig, dass ihnen Omikron keinen Strich durch die Rechnung macht.