Bremgarten Reusslauf-OK ist zufrieden mit der 39. Ausführung – doch der grosse Boom scheint vorbei zu sein Vor sieben Jahren nahmen 4000 Personen am Reusslauf in Bremgarten teil. Eine Rekordzahl. Nun, nach der Pandemie, waren es noch etwas mehr als die Hälfte. Für das OK ist das aber kein Grund, Trübsal zu blasen. Im Gegenteil: Sie erfreuen sich am durchwegs positiven Feedback.

2207 Läuferinnen und Läufer sind am diesjährigen Reusslauf ins Ziel gerannt. Eine Zahl, die das Organisationskomitee nicht erwartet hätte. Bild: Alexander Wagner (25.2.2023)

Dass es nach Veranstaltungen Stimmen gibt, die über dieses oder jenes reklamieren, ist normal. Man kann es schliesslich nicht allen recht machen. Oder? Wenn der OK-Präsident des Reusslaufes, Stephan Gut, über den Bremgarter Anlass vom vergangenen Wochenende spricht, wird genau dieser Eindruck geweckt.

«Es gab durchs Band nur positive Rückmeldungen von den Läuferinnen und Läufern, wir haben keine Reklamationen erhalten», freut sich Stephan Gut. Das zeige unter anderem, dass sich die Neuerungen bewährt haben. Zum Beispiel wurde heuer die Länge der Strecke von 11 auf 10 Kilometer reduziert. Das töne meisterschaftsmässiger und mache im Kopf der Teilnehmenden einen grossen Unterschied, wie Gut vor dem Rennen gegenüber der AZ erklärte.

Eine Woche nach dem Lauf sagt er nun: «Diese Hauptneuerung ist super angekommen, vor allem bei der Elite. Einzelne von ihnen haben sogar ihre Bestzeit unterboten.» Schneller denn je über die Distanz von 10 Kilometern lief beispielsweise Fabienne Vonlanthen aus Schaffhausen. Die 29-jährige Polizei-Weltmeisterin im Halbmarathon und -Europameisterin im Marathon holte am 25. Februar den Frauensieg.

Die Leute trauen sich wieder in die Menge

Erfreulich seien auch die vielen Anmeldungen im Voraus gewesen. «Ins Ziel liefen 2207 Personen, viel wichtiger für uns ist aber, dass sich 2490 angemeldet haben», so Gut. «Das zeigt uns, dass das Interesse gross ist. Dass jemand krank oder verletzt wird, kann immer vorkommen.»

Polizei-Weltmeisterin Fabienne Vonlanthen aus Schaffhausen holte am Reusslauf in Bremgarten den Frauensieg und schlug ihre eigene Bestzeit. Bild: Alexander Wagner (25.2.2023)

Die vielen Anmeldungen führt er darauf zurück, dass es heuer erstmals seit 2019 keine Beschränkungen mehr gab und die Menschen sich wieder trauen, in einer Menge zu sein. Dennoch sei sich das OK bewusst, dass man womöglich nicht mehr eine so hohe Teilnehmerzahl erreiche wie vor der Pandemie. «In unserem Rekordjahr 2016 liefen 4000 Personen mit. 2019 waren es rund 3000. Bis dahin bräuchte es nochmals einen Schub.»

Das sei aber nicht nur beim Reusslauf, sondern generell bei allen Veranstaltungen dieser Art in der Schweiz der Fall. «Vielleicht hat der Boom auch einfach nachgelassen», so Gut.

Ein grosser Zuwachs an Kindern verzeichnet

Umso mehr freut es die Verantwortlichen, dass sie einen «unglaublichen Zuwachs» an Kindern verzeichnen durften. «Über 650 haben sich angemeldet, ein Grossteil von Bremgarter Schulklassen, gut 70 vom Leichtathletikverein Mutschellen», erzählt Gut. «Es war schön, ihnen zuzusehen.»

Während die Läuferinnen und Läufer ihre Erfolge noch Revue passieren lassen, steckt das OK bereits wieder in den Vorbereitungen fürs nächste Jahr. «Am 24. Februar 2024 feiern wir den 40. Reusslauf, fürs Jubiläumsfest haben wir schon viele Ideen im Kopf», kündigt Stephan Gut an.