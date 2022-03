Bremgarten Proben mit grosser Vorfreude – endlich kann die Stadtmusik wieder Konzerte spielen Die Stadtmusik Bremgarten lädt am 27. März zum Kirchenkonzert in die Stadtkirche St. Nikolaus ein, die Proben laufen auf Hochtouren und die Vorfreude bei den Musikern ist gross.

Die Stadtmusik Bremgarten bei den Proben mit Dirigent Niki Wüthrich (links). Verena Schmidtke

Nach dem Warmspielen bittet Dirigent Niki Wüthrich die Musiker «Hamburg – Tor zur Welt» anzustimmen. Kurzes Notenblättergeraschel, Wüthrich gibt den Takt vor und schon nimmt das Blasorchester Zuhörende mit auf eine Reise durch die vielfältige Hansestadt an der Elbe.

Begleitet wird die Stadtmusik von Damian Spillmann, einem jungen Akkordeon-Talent von der Musikschule Bremgarten. In der nächsten Stunde probt die Stadtmusik im Zeughaussaal verschiedene Abschnitte des kraftvollen Werkes aus der Feder des Komponisten Guido Rennert.

Dabei streift das Stück hörbar verschiedene Abschnitte der Geschichte, beginnend in der Hansezeit bis zur Gegenwart. Nicht fehlen darf ein kurzer Hinweis auf die Beatles, die im Hamburger Star-Club ihre Weltkarriere starteten, genauswenig wie Hans Albers‘ Evergreen «Auf der Reeperbahn nachts um halb eins». Zwischendurch fühlen sich Zuhörerinnen und Zuhörer sicher so, als würden sie direkt an den Landungsbrücken stehen.

Endlich wieder zusammen musizieren

Wie es bei Proben so ist, klappt nicht immer alles auf Anhieb. In dem Fall hat Niki Wüthrich anschauliche Ratschläge für seine Musiker parat, die alle zum Schmunzeln bringen. «Wir hatten ja besprochen, das sollte eher einen schlanken französischen Klang haben», merkt er gegenüber den Trompetern an, «das klang jetzt mehr nach amerikanischer Dampfwalze.» Nach dem erneuten Spielen grinst der Dirigent zufrieden und hält seinen Daumen hoch.

Impression vom Probeweekend der Stadtmusik Bremgarten 2020, noch unter Coronaregeln. zvg

Am Probeabend ist den Musikern der Stadtmusik die Spielfreude deutlich anzumerken. Die letzten beiden Jahre waren von der Coronapandemie überschattet. Niki Wüthrich und Margrit Stutz, die Präsidentin der Musikkommission berichten, dass die Zeit nicht immer einfach war.

Auch seien einige Mitglieder der Stadtmusik mit Covid infiziert gewesen und deswegen zwischendurch ausgefallen. «Wir haben aber immer etwas gemacht. Wenn es ging in kleinen Gruppen, aber auch online», führt Stutz aus. Das Jahreskonzert habe letztes Jahr im November sogar stattfinden können, allerdings ziemlich eingeschränkt.

Das Jahreskonzert der Stadtmusik Bremgarten fand 2021 nur eingeschränkt statt. zvg

Mit den Lockerungen wurde das Konzert erst machbar

Nun freuen sich der Dirigent und die Musikkommissions-Präsidentin zusammen mit den Musikern auf das Kirchenkonzert am 27. März: «Im Januar, als wir anfingen zu proben, war ja alles noch etwas unsicher.» Doch als Mitte Februar die umfassenden Lockerungen in Kraft traten, sei klar gewesen, das Konzert sei machbar.

Seitdem könne das Ensemble endlich wieder in voller Stärke miteinander proben. «Das ist manchmal noch etwas ungewohnt», stellt Margrit Stutz fest, «wir gewöhnen uns jetzt wieder aneinander.» Den Musikern ist definitiv anzumerken, wie viel Spass ihnen das gemeinsame Musizieren macht.

Ein «Frühlingserwachen» bezieht sich auch auf die Stadtmusik

Am Kirchenkonzert in der Stadtkirche St. Nikolaus dürfen sich die Besucher auf ein beschwingtes Konzert freuen. Als erstes Stück hat die Musikkommission «A Springtime Celebration», komponiert von Alfred Reed, ausgewählt. Dazu die Präsidentin der Kommission: «Es ist wie der Frühlingsbeginn, sehr abwechslungsreich, beschwingt und macht einfach Freude.» Das Thema des Konzertes «Frühlingserwachen» lasse sich ebenfalls auf das Wiedererwachen der Stadtmusik beziehen.

Dirigent Niki Wüthrich leitet die Stadtmusik Bremgarten. Verena Schmidtke

Als Highlight des Anlasses verweist Niki Wüthrich auf die Pianistin Patricia Ulrich, die als Solistin bei der «Rhapsody in Blue» von George Gershwin zu hören sein werde. «Neben kammermusikalischen Auftritten ist sie eine gefragte Korrepetitorin an Meisterkursen und Wettbewerben, beispielsweise an den Musikhochschulen in Luzern und Basel.

Sie spiele im «21st Century Orchestra», informiert der Dirigent. Da ist die Pause vorbei, die Musiker machen sich bereit für das nächste Stück, kurz darauf schwingt die «Rhapsody in Blue» durch den Zeughaussaal.