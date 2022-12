Bremgarten Ukrainische Kinder überraschen Bremgarter dritte Klasse mit Dankesbrief für grosszügige Spende Mit einem Sponsorenlauf unterstützte die dritte Klasse des Primarschulhauses St.Josef in Bremgarten eine Schule im Westen der Ukraine. Diese bedankte sich nun mit einem Brief und einer Einladung für diese besondere Geste.

Die dritte Primarklasse bedankte sich mit Festtagsgrüssen bei der dritten Klasse der Bremgarter St.-Josef-Primarschule. zvg

Im Juni führte die Bremgarter Primarschule St.Josef einen Sponsorenlauf zu Gunsten der Menschen in der Ukraine durch. Die 160 Schülerinnen und Schüler erliefen gemeinsam den Betrag von 13'628 Franken. Die Summe wurde dem Aargauer Hilfsprojekt «Help Now» übergeben. Diesem gehört der Bremgarter Lehrer Stefan Dietrich an und er war es auch, der in den Herbstferien in die Westukraine Tablets an ausgewählte Schulen verteilte.

Vor dem Krieg lebten in der Region Uzgorod etwa 1,2 Millionen Menschen. Aufgrund des Krieges kamen weitere 350’000 Binnenflüchtlinge dazu. Mehr als 100’000 der Flüchtenden sind Kinder und Jugendliche.

Gibt es ein Treffen nach dem Krieg?

Diese Woche traf ein Paket aus der Ukraine in Bremgarten ein. Es enthielt neben einem Brief und einem Plakat auch Nachrichten und Glückwunschkarten. Verfasst wurden die Karten von den Primarschülerinnen und Primarschülern der dritten Schule aus Uzgorod.

Mit ihrer Überraschungspost bedankten sie sich bei den Bremgarter Primarschülerinnen und Primarschülern für ihre Unterstützung und ihr grosses Engagement. Gleichzeitig fragten sie an, ob man sich künftig Briefe schreiben könne. Ausserdem luden sie die Gleichaltrigen aus Bremgarten ein, sie nach dem Krieg in der Ukraine zu besuchen. (az)

Mit viel Liebe zum Detail: Mit diesem Plakat bedankten sich die Kinder aus der Ukraine für die Unterstützung. zvg

Die Schülerinnen und Schüler von Ramona Sutter singen gemeinsam mit Stefan Dietrich ein Friedenslied im Reussbrückesaal in Bremgarten. zvg