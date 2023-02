Bremgarten Pointierte Dialoge gepaart mit viel Situationskomik begeistern das Publikum im Bremgarter Kellertheater Dario Fo veröffentlichte die Komödie «Bezahlt wird nicht» vor bald 50 Jahren. Das Bremgarter Kellertheater präsentiert die übersteigerte Komödie mit ernsten Untertönen als Eigeninszenierung. Das Premierenpublikum am Samstagabend war begeistert.

Der Carabiniere (Severin Bossart) und Antonia (Anja Betschart). zvg

Schwer mit Einkaufstüten beladen stürmen Antonia (Anja Betschart) und ihre Freundin Margherita (Fabienne Bossart) in die Wohnung. Margherita fragt ihre Freundin, wieso diese so viel gekauft habe, es sei doch alles so teuer geworden. Das Geld reiche kaum noch für Miete, Strom und Gas, von Einkäufen ganz zu schweigen.

Also berichtet Antonia, dass es im Supermarkt genau deswegen zu einem Tumult gekommen sei. «Wir haben gerufen <Bezahlt wird nicht>», erklärt sie. Dann hätten alle so viel zusammen gerafft, wie sie hätten tragen können. Margherita ist beeindruckt.

Nach der ersten Euphorie stellt Antonia fest, in der Eile recht viel Tierfutter eingesackt zu haben. Ausserdem fragt sie sich, wie sie ihrem rechtschaffenen Ehemann Giovanni (Andreas Müller) das Geschehene schlüssig erklären soll. Zu allem Überfluss beginnt die Polizei im Quartier die Wohnungen nach dem Diebesgut zu durchsuchen.

Eine vorgetäuschte Schwangerschaft und viele weitere Probleme

In Panik versteckt Margherita schnell einige der gestohlenen Lebensmittel unter ihrem Kleid und täuscht so eine Schwangerschaft vor. Das bringt sie allerdings gegenüber dem inzwischen heimgekehrten Giovanni, einem guten Freund ihres Mannes Luigi (Franky Weber), in Erklärungsnöte.

Albert Schumacher in der Rolle des Dario. zvg

Auch die Carabinieri, welche die Wohnung durchsuchen wollen, zeigen sich skeptisch. Eine geplatzte «Fruchtblase» oder war es doch eine Tüte Oliven bringt Tempo ins Geschehen. Ein LKW-Unfall mit Schmuggelware, die dubiose Heilige Eulalia sowie nicht bezahlte Hypothekenzinsen werden allen Beteiligten noch einige Probleme bereiten. Und die Zuschauenden fragen sich gespannt, ob die Geschichte ein gutes Ende nehmen wird.

Pointierte Dialoge und Raum für kritische Untertöne

Das Stück bietet gelungene Situationskomik sowie pointierte Dialoge, dennoch gibt es viel Raum für die ernsten, gesellschaftskritischen Untertöne. Da kommt die Verlagerung von Industrien nach Rumänien zur Sprache, ebenso wie die kritische Rolle Chinas in der Wirtschaft. Selbst Giovanni kommt irgendwann an den Punkt, an dem er seine Gesetzestreue in Frage stellt.

Margherita (Fabienne Bossart, links) und ihre Freundin Antonia (Anja Betschart) haben sich in eine schwierige Lage gebracht. zvg

Im Jahr 1974 veröffentlichte Dario Fo die Komödie «Bezahlt wird nicht», der Originaltitel lautet «Non si paga! Non si paga!». Fo wies in seinen Theaterstücken und Inszenierungen deutlich auf Missstände in der Gesellschaft hin – dafür war er beim Publikum beliebt. Allerdings galt er in einigen italienischen Kreisen als gesellschaftzersetzend, sogar der Vorwurf der Volksaufwieglung wurde erhoben.

Ein begeistertes Premierenpublikum

Darauf geht auch der sechsköpfige Chor in der Inszenierung des Kellertheaters ein, der zwischen den Szenen auftritt und beispielsweise die drastischen Preissteigerungen im Supermarkt gekonnt demonstriert. Erst als Dario Fo 1997 den Nobelpreis für Literatur erhielt, änderte sich in seinem Heimatland Italien die Einstellung zu ihm. Regisseur Simon Ledermann zur Auswahl des Theaterstückes:

«Für das Stück haben wir uns gemeinsam entschieden. Es hat sich angeboten. Das war im April oder Mai, also zu einem Zeitpunkt, als es viele Befürchtungen gab, wie sich die Krise entwickeln würde.»

Giovanni (Andreas Müller) wird wegen vermeintlicher Beamtenbeleidigung festgenommen. zvg

Seit September liefen die Proben. «Bei einer Komödie ist es spannend, wie schliesslich das Publikum reagiert», resümiert Ledermann und fügt erfreut hinzu: «Es ist super gelaufen und anscheinend beim Publikum gut angekommen.» Die Zuschauerinnen und Zuschauer unterstreichen diesen Eindruck mit viel Applaus, mit welchem sie die Darstellenden kaum von der Bühne lassen mögen.