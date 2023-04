Bremgarter Ostermarkt «Bevölkerung hat uns enorm unterstützt»: Präsident des Schweizer Schausteller-Verbandes zieht positive Bilanz Vom Karfreitag bis am Ostermontag lockte der Bremgarter Ostermarkt viel Publikum ins beschauliche Städtchen an der Reuss. Eine Attraktion war dabei der Lunapark, der gerade an den sonnigen Tagen grosse und kleine Besuchende anzog.

Beim «Freestyle»-Fahrgeschäft flatterten bei so manchem und mancher die Haare im Wind. Bild: Verena Schmidtke

Recht zielstrebig zieht ein Mädchen seinen Vater an der Hand: «Komm, Papi!» Wohin sie wollte? Zum «Music Express», sozusagen eine Berg- und Talbahn, die bei voller Fahrt ein lustiges Kribbeln im Bauch verursacht. Dazu stellt Peter Howald, Präsident des Schweizer Schausteller-Verbandes, treffend fest: «Ohne die Bahn geht es nicht an einem Lunapark.» Die schnell besetzten Plätze des «Music Express» unterstreichen seine Aussage. Kaum hatte sich das Fahrgeschäft in Bewegung gesetzt, standen schon die nächsten Gäste an, um bald darauf jauchzend einige schwungvolle Runden zu drehen.

Am Bremgarter Ostermarkt, der von Karfeitag bis Ostermontag stattfand, sagte Howald: «Die Jahre mit der Pandemie waren eine harte Zeit für uns Schausteller. Zum Glück konnte im letzten Jahr wieder viel stattfinden. Da hat man bei den Leuten den Nachholbedarf sehr gemerkt. Das Jahr lief wirklich gut.» Selbst kleinere Anlässe während der Pandemie seien immer gut besucht gewesen.

Peter Howald, Präsident des Schweizer Schausteller-Verbandes, zieht eine positive Bilanz. Bild: Verena Schmidtke

«Die Bevölkerung hat uns enorm unterstützt», resümierte Howald, der als Schausteller eine Vielzahl an Imbissständen, Kinderkarussells und noch einiges mehr unterhält. Zum Verlauf des diesjährigen Lunaparks am Ostermarkt zeigt er sich zufrieden, gerade die letzten beiden sonnigen Tage hätten viele Leute angezogen. Er fügte hinzu:

«Es war anscheinend noch nicht so bekannt, dass die Chilbi neuerdings bereits am Karfreitag geöffnet hatte.»

Doch das sei kein Massstab, das Wetter sei zudem nicht gut gewesen. Doch er hoffte: «Am Pfingstwochenende ist der Lunapark auch schon am Freitag, es wäre schön, wenn sich das herumspricht.»

Attraktionen für kleine und grosse Besuchende

Auf dem Areal der Chilbi zogen besonders die Kinderkarussells mit ihren niedlichen Figuren die jüngeren Besuchenden an. Einem kleinen Jungen fiel die Entscheidung sichtlich schwer, ob er sich auf das Motorrad setzen möchte. Seine Mutter hielt und zeigte einladend auf eine Teetasse, in die man sich hineinsetzen konnte. Nur wenige Meter weiter lachten etwas ältere Kinder bei ihrer Fahrt mit Disney-Figuren, die sich sogar etwas in die Luft erhoben. Peter Howald schmunzelte:

«Ja, die Karussells gefallen den Kindern. Zu den Höhepunkten eines Lunaparks gehört auch immer eine Berg- und Talbahn.»

Bei jungen Leuten sei alles beliebt, was sich schnell bewege und am besten noch über Kopf gehe. «In diesem Jahr ist der sogenannte <Scheibenwischer>, also der ‹Freestyle› definitiv eine der Attraktionen am Lunapark», sagte der Präsident des Schausteller-Verbandes, während er lachend die Bewegung eines Scheibenwischers zeigte. Erst bewegt sich der «Freestyle» nach links, nach rechts, anschliessend geht es hoch hinaus und wieder zurück. Die langen Haare einiger jungen Mädchen flatterten im Fahrtwind, auch hier wurde wie in den Karussells mit den Kleinen laut gejuchzt. «Wollt ihr noch mal?», wollte es der junge Mann im Kassenhäuschen wissen – «Ja!», schallte es zurück.

Fahrgeschäfte mit grossen Investitionen verbunden

Das gute Wetter zog viele Besuchende an. Bild: Verena Schmidtke

Dabei wies Peter Howald darauf hin, dass derartige Fahrgeschäfte natürlich immense Investitionen seien, er führte aus: «Hinzu kommt die Wartung, Auf- und Abbau, dazu die Kosten für die Standplätze. Da überlegt man als Schausteller schon, ob es sich lohnt.» Froh sei er, dass er und seine Schausteller-Kollegen schon vor einer ganzen Weile bei der Beleuchtung auf LED umgestellt haben, das spare Stromkosten. Inwiefern sich höhere Lebenshaltungskosten auf das Schausteller-Gewerbe auswirken, das könne man jetzt noch nicht sagen. «Wir haben aber unsere Preise stabil gehalten», erklärte er. Das sei ihnen ein Anliegen gewesen. «Ein Besuch im Europa-Park wäre für Familien um einiges teurer», so Howald

Trotz der Herausforderungen der letzten Jahre ist Peter Howald zuversichtlich: «Es ist wichtig, mit den Angeboten attraktiv zu bleiben und positiv in die Zukunft zu schauen. Das Schausteller-Gewerbe hat schliesslich eine sehr lange Tradition und schon einige Höhen und Tiefen erlebt.» Zu seiner Freude sind seine Tochter und sein Sohn beruflich in seine Fussstapfen getreten.