Bremgarten Nicht mehr nur auf Papier erhältlich: Die «Bremgarter Neujahrsblätter» sind online Die «Bremgarter Neujahrsblätter» sind in einem neuen Zeitalter angekommen. Bisher erschien die heimatkundlich orientierte Publikation nur auf Papier. Jetzt bietet sie die Plattform E-Periodica der ETH Zürich auch online an.

Die «Bremgarter Neujahrsblätter» sind jetzt auch online. Andrea Weibel

Man stelle sich eine Journalistin vor, die aus den «Neujahrsblättern» 1962 einen bestimmten Artikel braucht. Aber ausgerechnet diese Ausgabe fehlt ihr in der Bibliothek. Früher war sie aufgeschmissen, sofern sie nicht bei einer Kollegin oder einem Kollegen um Hilfe anfragen konnte. Aber wenn diese ausgerechnet in den Ferien waren – eine mittlere Katastrophe.

Heute muss die Journalistin nicht mehr resignieren. Ihr genügen wenige Klicks, um an den gewünschten Artikel zu gelangen. So erfährt sie, dass die «Neujahrsblätter» 1962 mit einem Aufsatz über «die lieben alten Weihnachtslieder von Bremgarten» aufmachten und weiter über den Bremgarter Barockdichter Johann Kaspar Weissenbach, den Bremgarter Bürgerschatz und einen botanischen Streifzug durch den Sackwald bei Künten informierten.

Nicht nur Historisches, nicht nur Kunst – die Vielfalt macht’s aus

Eine Vielfalt von Themen schwebte den Gründern der «Neujahrsblätter» in den Fünfzigerjahren vor. Der Jurist Walther Benz, Verfasser einer «Bremgarter Chronik», war der Spiritus Rector des grossen Unternehmens. Als Mitstreiter fanden sich die Bezirkslehrer Eugen Bürgisser, ein guter Kenner der Stadtgeschichte, und Heinrich Butz zusammen. Die Trägerschaft sollte den Namen Schodoler-Gesellschaft nach dem Bremgarter Chronisten Werner Schodoler tragen. Den Druck sollte die Offizin Hans Weissenbach besorgen.

So kamen 1959 zum umstrittenen Stadtjubiläum die ersten «Neujahrsblätter» heraus. Es sei von Anfang an klar gewesen, dass die «Neujahrsblätter» aus allen Bereichen berichten sollen, schrieb Heinrich Butz später. «Nicht nur Vergangenes, auch Gegenwärtiges, nicht nur Kunst, auch Natur, nicht nur Historie, auch Alltag und auch Sport und Musik.»

Nach diesem Grundsatz verfuhr man schon von Anfang an, enthält doch die Ausgabe 1959 nur einen historischen Artikel über 750 Jahre Stadt Bremgarten und einen anderen über das von Heinrich Butz mitgegründete Cabaret Brämestich.

Stadtrat zog sich mehr oder weniger clever aus der Verlegenheit

Stoff hatte das Cabaret Brämestich allein schon genug wegen einer Posse, die sich 1958 in der Stadt abgespielt hatte. Anfänglich war 1958 eine 700-Jahr-Stadtfeier vorgesehen. Historische Zweifel kamen auf. Da kam dem Stadtrat in den Sinn, die Feier zu verschieben, weil er die Festbesuchenden nicht dem Baulärm am neuen Bahnhof aussetzen wollte.

Stadtammann Eugen Meier rühmte die «Neujahrsblätter» im Geleitwort wegen der «staatsbürgerlichen und kulturellen Bedeutung». Walther Benz sorgte für Beiträge der Gemeinde, der Kirchgemeinde und von Firmen. So waren die Grundlagen für eine in einem kleinen, aber begeisterungsfähigen Kreis beliebte Jahresschrift gelegt.

Die «Bremgarter Neujahrsblätter» «finden» sich auf www.e-periodica.ch.