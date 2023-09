Bremgarten Neuer Lebensraum für Frösche und Bienen: Dem Reussuferweg steht eine ökologische Aufwertung bevor Ein Teilbereich des Reussuferweges zwischen dem Hexenturm und dem Ende der Wohnsiedlung «Am Ufer» in Bremgarten soll mit neuer Vegetation, Tümpeln und Kleinstrukturen ergänzt werden. Dafür sind im Budget 113’000 Franken vorgesehen. Das Baugesuch liegt derzeit bei der Bauverwaltung der Stadt auf.

Spaziert man dem Reussuferweg in Bremgarten entlang, hört man im Hintergrund das sanfte Plätschern der Reuss und das Zwitschern der Vögel. Grillen zirpen im Gras, und hohe Bäume bieten schattigen Schutz vor der Herbstsonne. Der Teilbereich zwischen dem Hexenturm und dem Ende der Wohnsiedlung «Am Ufer» wirkt friedlich und naturnah. Doch schon bald soll sich dies nochmals deutlich verbessern.

Dieser Teilbereich an der Reuss hinter der Siedlung «Am Ufer» in Bremgarten soll ökologisch aufgewertet werden. Bild: Vianne Häfeli

Genau das ist im Baugesuch ersichtlich, das derzeit und noch bis am 12. Oktober bei der Stadtverwaltung aufliegt. Geplant ist, die Fläche noch ökologischer zu gestalten. Dafür sind im Budget 113’000 Franken vorgesehen.

Das Aufwertungspotenzial sei gross, heisst es im Baugesuch. Es gäbe beispielsweise noch keine Kleinstrukturen wie Stein- und Asthaufen, keine Sandflächen für erdnistende Wildbienen und auch erst wenige nektar- und pollenspendende Stauden und Sträucher.

Grundeigentümer sind mit Aufwertung einverstanden

Der Reussuferweg liegt zum einen in einer Grünzone, welche direkt an den Fluss grenzt, und zum anderen in der Wohn- und Arbeitszone der Wohnsiedlung «Am Ufer». Tangiert werden drei Parzellen, wobei eine im Privatbesitz ist. Für die Massnahmen auf privaten Grundstücken wurde bereits eine Infoveranstaltung durchgeführt. Die Grundeigentümerinnen und Grundeigentümer seien mit der Aufwertung einverstanden.

Zurzeit ist die Umgebung am Reussuferweg mit einheimischen Pflanzen bepflanzt. Seitlich des Weges liegen Wiesen, die vom Werkhof der Stadt zwei- bis dreimal jährlich gemäht werden. Als Hochwasserschutz werden bewachsene Erdwälle eingesetzt. Bei den darauf wachsenden Pflanzen handelt es sich um typische Ufervegetation. Als Beispiel werden im Baugesuch Weiden-Sträucher erwähnt.

Neuer Lebensraum für diverse Tierarten ist vorgesehen

Das Gebiet soll nun mit temporären Gewässern ergänzt werden. Gemäss Definition trocknen diese kleinen Tümpel zeitweise aus und werden in erster Linie durch Regen gespeist. Für Amphibien bieten sie jedoch den optimalen Lebensraum und genügend Platz zum Laichen. Am Uferrand werden ausserdem Sandflächen zugeführt.

Die Kleinstrukturen, zum Beispiel Asthaufen oder Baumstämme, die als Totholzinseln dienen, sollen für Wildbienen zusätzlichen Fortpflanzungsraum schaffen. Indem weitere Sträucher und Stauden gepflanzt werden, profitieren die Bienen von einem vielfältigen Nektarangebot. Aber auch Schmetterlinge, Vögel und andere Tierarten sollen sich im optimierten Gebiet wohl fühlen.

Neue Bäume, Sträucher und Kleinstrukturen sollen den Reussuferweg bald ergänzen. Bild: Vianne Häfeli

Darüber hinaus werden Findlinge eingesetzt, die teilweise als Sitzgelegenheiten genutzt werden können. Mitunter erhofft sich der Stadtrat damit, mehr in der Natur verweilende Besucherinnen und Besucher anlocken zu können.

Die Massnahmen werden voraussichtlich noch dieses Jahr umgesetzt

Durch die Neugestaltung werde das zu optimierende Areal eine ästhetische Aufwertung erfahren. Im Baugesuch wird ausserdem betont, dass die Wegführung identisch bleibt und der Reussuferweg lediglich stellenweise mit Strassenkies ergänzt wird.

Nach wie vor sollen die öffentlichen Parzellen fachgerecht durch den Werkhof Bremgarten gepflegt werden. Dazu wurden die Mitarbeitenden bereits entsprechend geschult. Nach Abschluss der Aufwertung ist ein weiterer Workshop vorgesehen. Die breite Bevölkerung wird mit einer Infotafel über die bevorstehenden Änderungen informiert.

Das Projekt wurde von der suisseplan Ingenieure AG raum + landschaft verfasst. Nach Genehmigung des Baugesuches durch die Stadt Bremgarten und den Kanton Aargau sollen die Massnahmen direkt umgesetzt werden.