Bremgarten Neuer Anlass gegründet: Die Bremgarter Schützen ziehen Mitte Mai in die historische Staudenschlacht von 1712 Es gibt schweizweit nur gut zwanzig Schiessanlässe, die sich auf entscheidende Situationen der Geschichte stützen können. Ab dem 20. Mai 2023 gehört das Erinnerungsschiessen zur Staudenschlacht vom 26. Mai 1712 bei Bremgarten dazu.

Die Schützen von Bremgarten richten erstmals ein historisches Schiessen zur Staudenschlacht (1712) aus. Bild: zvg

Die «Staudenschlacht», auch «Schlacht bei Fischbach» genannt, war eine militärische Auseinandersetzung zwischen den reformierten und katholischen Orten der Eidgenossenschaft während des Zweiten Villmergerkrieges. Die Schlacht fand am 26. Mai 1712 – einem blutigen Fronleichnamstag – südlich von Fischbach-Göslikon «in den Stauden» statt.

In der Oberen Ebene von Bremgarten, dort, wo der Hohlweg Richtung Forsthaus abzweigt, steht ein ziemlich unscheinbarer Gedenkstein, der sich neckischerweise jetzt auf der exklusiven Staudenschlacht-Zielscheibe wiederfindet. Reformierte Berner Truppen befanden sich auf dem Weg von Mellingen nach Bremgarten, als sie in einen Hinterhalt der katholischen lnnerschweizer gerieten.

Schlacht dauerte nur zwei Stunden – die Berner gewannen

Aus dem Kampf, der nur gerade zwei Stunden dauerte, ging Bern als Sieger hervor. Auf dem Schlachtfeld lagen 87 tote Berner, die Verluste der Innerschweizer beliefen sich auf über 400 Gefallene, mehrheitlich Luzerner.

Als direkte Folge wurde die Stadt Baden von Bern belagert, sie musste am 1. Juli kapitulieren. Die endgültige Entscheidung fiel aber in der Zweiten Schlacht von Villmergen, bei der die katholischen Orte eine verheerende Niederlage erlitten. Die Stadt Bremgarten kapitulierte tags darauf und wurde von den Bernern besetzt.

Diese Besatzung dauerte bis zum 22. Dezember 1712. Unmittelbar nach der Besetzung wurde die Stadt entwaffnet, und der Rat sowie die Bürg­erschaft hatten den «Treueeid» zu schwören. Die Besatzung forderte den Bremgartern viel ab: Mit dem übrigen Freiamt mussten sie die Fuhren für das Heer leisten und für das Futter der Pferde aufkommen.

Historisches Schiessen unmittelbar am Schlachtort

Die zweistündige Schlacht vom Mai 1712 selber fand unmittelbar angrenzend an die heutige Schiessanlage Stockweiher auf dem Waffenplatz Bremgarten statt, dem Austragungsort des ersten historischen Erinnerungsschiessens zur Staudenschlacht.

Der Gedenkstein zur Staudenschlacht bei Bremgarten am 26. Mai 1712. Bild: zvg

Der Weg dazu war lang und ging bis hinauf in den Armeestab. Die Bremgarter Schützen hatten, nachdem 2019 das traditionelle Aargauer Habsburgschiessen untergegangen war, Varianten angedacht. «Do hinde het’s doch eimol e Schlacht ghä», warf Werner Leuppi ein. Es war die zündende Idee. Sie mündet nun ins erste historische Erinnerungsschiessen an die Staudenschlacht und soll zur Tradition werden.

Solche historische Schiessen sind schweizweit eine gepflegte Schützen-Tradition, es gibt nur gut zwanzig. Die Bekanntesten: Rütli, Morgarten, Rothenturm, Val Mustàir, Gotthard-Airolo, Murten, Grauholz, das Bauernkriegs-Gedenkschiessen. Die Zugänge sind limitiert. Genauso ist es in Bremgarten. Das Ziel sind hundert Schützengruppen aus der ganzen Schweiz. Derzeit läuft die Anmeldefrist.

Sowohl Gewehr wie auch Pistole kommen zum Einsatz

Das «Staudenschlachtschiessen» von Bremgarten ist etwas speziell. Es gibt nur wenige solcher Schiesswettbewerbe, in denen beide Waffen eingesetzt werden: Gewehr über 200 Meter Distanz, Pistole über 30 Meter, nur Ordonnanzwaffen sind zugelassen. Roland Stoller hat eine einzigartige, exklusive Staudenschlacht-Zielscheibe gezeichnet. Sie ähnelt einer Oberkörper-Feldscheibe, zeigt aber links oben den verkleinerten Gedenkstein, der mit der höchsten Trefferpunktzahl gekennzeichnet ist.

Die Herausforderung für die Schützen ist interessant: Auf die spezielle Scheibe ohne einen einzigen Probeschuss zwölf Schüsse in drei Minuten abgeben. Und: Der Schütze sieht seine Scheibe erst an der Rangverlesung. Denn diese wird, mit seinem Namen versehen, eingerollt und versorgt, dann kann er sie mit nach Hause nehmen.

Als Preise zeigen sich «Bundesgaben» (Ordonnanzwaffen), als Gruppenpreise eine Unze (28,35 Gramm) Silberstein des Staudenschlacht-Gedenksteins. Die organisierenden rund 60 Bremgarter Schützen, die am Anlass vom 20. Mai hinter den Kulissen dienen müssen, dürfen unter den genau gleichen Bedingungen schon am 13. Mai ein streng kontrolliertes Vorschiessen absolvieren. Auch sie sehen ihre Resultate erst am Rangverlesen. (az)