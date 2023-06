Bremgarten Neue Pumptrack-Anlage beim Schulhaus Isenlauf: Die Fläche geht teilweise auf Kosten der Badi-Liegewiese Die Stadt Bremgarten möchte das Freizeitangebot erweitern und plant einen Pumptrack auf dem Gelände des Schulareal Isenlauf. Dieser ist in der Nähe des roten Sportplatzes und der Turnhalle vorgesehen – und wird auch einen Teil der Reserve-Wiese der Badi beanspruchen.

Auf dieser Wiese wird der Pumptrack gebaut werden. Der Zaun wird um 10 Meter Richtung Badi versetzt. Bild: Marc Ribolla

Pumptracks werden beliebter und beliebter. Die kleinen Rundkurse für diverse Sportgeräte mit Rädern wie BMX-Velos, Mountainbikes, Scooter, Skateboards oder Inlineskates sind vor allem bei der jüngeren Bevölkerung hoch im Kurs. Auf dem Pumptrack geht es bekanntlich darum, möglichst nur durch Gewichtsverlagerung des eigenen Körpers den welligen Parcours zu bewältigen.

Im Freiamt gibt es eine solche Anlage beispielsweise seit letzten Herbst in Sins, und auch auf der Sportanlage Burkertsmatt auf dem Mutschellen wird bald eine gebaut. Eine Einsprache gegen dessen erteilte Baubewilligung wurde von den Einsprechenden nicht ans Bundesgericht weitergezogen, nachdem das Verwaltungsgericht diese abgewiesen hat.

Auch in Bremgarten wird nun ein Pumptrack geplant. Aktuell liegt das Baugesuch auf der Stadtverwaltung auf. Bauherr ist die Stadt gleich selbst, die dafür einen Bereich beim Schulhaus Isenlauf vorgesehen hat. Der entsprechende Kredit beträgt 132’000 Franken und ist im Budget 2023 so genehmigt worden.

Gute Erfahrungen beim Obertorplatz gaben Ausschlag

Der Wunsch nach einer solchen Anlage hatte sich in Bremgarten vor etwas mehr als anderthalb Jahren herauskristallisiert. Damals war im Spätherbst 2021 während einiger Zeit eine mobile Pumptrack-Anlage auf dem Obertorplatz beim dortigen Schulhaus aufgebaut.

«Dieser kam bei den Schülerinnen und Schülern gut an. Die Benutzung der Anlage managten sie oft selbst in Eigenregie. Aufgrund der damaligen guten Erfahrungen wurde deshalb das Projekt beim Isenlauf-Schulhaus in Angriff genommen», führt Stefan Walder, Leiter Bau der Stadt Bremgarten aus. Beim Isenlauf-Schulhaus existiert bereits eine Skateranlage, die aber eine andere Zielgruppe anspricht.

Der geplante Pumptrack wird nicht unmittelbar in der Nähe liegen, sondern gegenüber des heutigen roten Sportplatzes bei der Turnhalle, wo noch eine Wiese ist. Diese ist in einem abgetrennten Areal, das unter anderem bei Bedarf an Spitzentagen von der Badi als zusätzliche Liegewiese genutzt wird. Dieser Zaun muss im Zuge des Pumptrack-Baus um rund zehn Meter versetzt werden. Auf Kosten der Badi-Wiese.

«Wir haben das natürlich vorher zusammen mit der Badi und deren Verantwortlichen abgeklärt. Das ist kein Problem, da es noch nie vorgekommen ist, dass die zusätzliche Wiese rappelvoll belegt war», erklärt Walder.

Die Parcourslänge beträgt 87 Laufmeter

Gebaut wird der Pumptrack, wenn alles planmässig verläuft, frühestens im kommenden Herbst. Er wird nach einem Schema der spezialisierten Firma Velosolutions eingerichtet, eine Parcours-Länge von 87 Meter haben und inklusive Umgebung einen Perimeter von 567 Quadratmeter umfassen.

Pumptracks wie hier in Cham sind zurzeit sehr beliebt. Bild: zvg

Rein platzmässig hätte der Pumptrack grösser sein können, doch es kann nicht die ganze Wiese genutzt werden. Aus gesetzlichen Gründen muss zur Waldgrenze und der Gewässergrenze, in diesem Fall der Reuss, ein Mindestabstand von 20 Meter eingehalten werden.

Die Anlage wird etwas erhöht realisiert und nicht wie sonst üblich im Terrain abgesenkt. «Unter der Wiese verläuft die städtische Fernwärmeleitung, die erhalten bleibt. Sie benötigt aber eine gewisse Mindestüberdeckung», sagt Stefan Walder.

Der neue Pumptrack wird übrigens auch Aufnahme ins Reglement für die Benützung der Turn- und Sportanlagen Isenlauf finden. Dieses wird ergänzt. Der Pumptrack darf in Zukunft wie die Skateranlage täglich zwischen 8 und 22 Uhr benutzt werden.