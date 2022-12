Bremgarten Neue Nutzung für alte Post am Obertorplatz: Kellertheater plant Proberaum mit Bühne Das Bremgarter Kellertheater ist seit langem auf der Suche nach geeigneten zusätzlichen Probe- und Lagerräumen. Nun hat sich ganz in der Nähe eine Möglichkeit eröffnet: im ehemaligen Gebäude der Post am Obertorplatz.

Die ehemalige Post in Bremgarten am Obertorplatz ist seit vielen Jahren unbenutzt. Marc Ribolla

Es ist quasi eine Rückkehr zu den eigenen Wurzeln. Denn die Anfänge des Bremgarter Kellertheaters liegen 1967 im Postkeller unter der damaligen Post und dem Hotel Krone. Erst knapp sechs Jahre später passierte der Umzug ins Schellenhaus. Dorthin, wo der Verein auch heute noch für die Aufführungen probt und seine Bühne eingerichtet hat.

Nun zieht es das Kellertheater wieder in ein Postgebäude. Ganz in der Nähe des Schellenhauses. Im ehemaligen Postschalterlokal am Obertorplatz möchte der Verein mit seinen rund 90 Mitgliedern ein zusätzliches Probelokal sowie einen Lagerraum einrichten. «Es ist eine ziemlich gute Lösung», findet Vereinspräsident Simon Landwehr.

Schon seit vielen Jahren hielten die Kellertheater-Verantwortlichen Ausschau nach geeigneten Räumlichkeiten. Denn jene im Schellenhaus sind bereits stark belegt durch rund 100 Veranstaltungen im Jahr.

«Das alte Postlokal war für uns stets eine Option, auch insofern, als es schon länger leer steht. Wir hatten in den vergangenen Jahren mehrmals bei der Post angefragt, erhielten aber immer eine Absage», erklärt Landwehr. 2021 nahmen sie erneut einen Anlauf – und stiessen diesmal bei der Post auf offene Ohren.

Baugesuch nötig, weil Gebäude in der Zone für öffentliche Bauten steht

Doch ganz ohne weiteres kann sich das Kellertheater nicht in der Post einmieten. Die Nutzung des Gebäudes unterliegt Einschränkungen, weil es in der Zone für öffentliche Bauten und Anlagen steht. Der Betrieb eines Fitnesscenters wäre zum Beispiel nicht möglich. Hingegen erachtet die Stadt den geplanten Zweck als Probelokal als zonenkonform, weil für die Kulturförderung ein öffentlicher Auftrag besteht.

Seit 1973 befindet sich das Kellertheater Bremgarten im Schellenhaus. Marc Ribolla

Ausserdem ist ein Baugesuchsverfahren notwendig. Dieses läuft nun aktuell noch bis zum 28. Juni. Die Unterlagen liegen auf der Stadtverwaltung auf.

Bautechnisch braucht es nur kleine Veränderungen. Für die Unterteilung zwischen Probe- und Lagerraum wird eine Trennwand mit einer Türe in Holz-Leichtbauweise eingebaut. Landwehr sagt:

«Die Säule mitten im Raum ist für uns aber kein Problem. Diese können wir gut miteinbeziehen.»

Das Kellertheater wird im mittleren Bereich des Raums eine grosse Probebühne einrichten. Mit den Massen der Kellertheaterbühne von 7,6 auf 7,6 Metern. Ausserdem ist eine kleinere Probebühne für das Figurentheater geplant. Als Lagerort für die verschiedenen Theatermaterialien soll der Bereich der ehemaligen Büroräumlichkeiten dienen.

Lokal soll auch von anderen Vereinen genutzt werden dürfen

Aus fluchtwegtechnischen Gründen ist die Anzahl Personen im Innern auf maximal 50 beschränkt. Der einzige Ausgang wird die bestehende Schiebetüre sein. «Da es sich aber um ein reines Probelokal handeln wird, werden wir diese Zahl nie erreichen», sagt Landwehr.

Beim Verein Kellertheater Bremgarten sind gut 90 Mitglieder engagiert. Marc Ribolla

Das neue Probelokal soll gemäss dem Kellertheater-Präsidenten aber nicht nur für die eigenen Zwecke wie den Eigeninszenierungen zur Verfügung stehen. «Es soll auch anderen Bremgarter Vereinen oder solchen aus der Region nützlich sein. Und kann so vielleicht dem Proberaummangel etwas entgegenwirken», erklärt Landwehr. Wenn mit den Bewilligungen und den kleinen Anpassungen alles rund läuft, könnte ab Herbst nach vielen Jahren des Leerstehens wieder Leben ins alte Postlokal einziehen.

«Wir hoffen, dass wir Mitte September reinkönnen, das wäre ideal», sagt Landwehr. Dann müsse nämlich das Figurentheater im Gestellbau in der Bremgarter Unterstadt wieder Platz machen für den Zirkus Arabas.