Bremgarten Nachdenklich, lustig und kulinarisch – so sind die vielfältigen Gastspiele der 57. Kellertheater-Saison Die Verantwortlichen der Gastspielgruppe des Kellertheaters Bremgarten stellten ihr Programm der Saison Herbst–Frühling 2022/2023 vor. Auch in der 57. Saison bietet es das gewohnte breite Potpourri.

Heidi Ehrensperger, Ursula Bosshard, Marco Erni und Barbara Berner (von links) sind für die Gastspiele des Kellertheaters Bremgarten zuständig. Verena Schmidtke

Augen und Ohren offen halten, das ist die Devise der Gastspielgruppe des Kellertheaters Bremgarten, um Programme zusammenzustellen. Heidi Ehrensperger führte dabei an der Medieninfo am Mittwoch aus: «Neulich erst habe ich durch einen Zeitungsartikel etwas Interessantes für uns entdeckt.»

Besonders hilfreich sei zudem der Besuch der Schweizer Kleinkunstbörse in Thun, so Marco Erni, der ebenfalls zum Team gehört. «Oft erhalten wir dazu Anfragen von Künstlerinnen und Künstlern, welche schon einmal im Kellertheater aufgetreten sind», informierte Ursula Bosshard. «Denen hat die Atmosphäre so gefallen, dass sie gern wieder kommen.» Barbara Berner meinte lächelnd: «Insgesamt haben wir eine schöne, vielfältige Auswahl getroffen, aber das war nicht leicht.»

Eine Auswahl der Highlights der 57. Saison

«Wir stellen hier heute ein paar Highlights vor», erläuterte Heidi Ehrensperger und fügte hinzu, «es gibt aber noch viel mehr Highlights. An sich sind nur Highlights vertreten.» Die Mitglieder der Gastspielgruppe lachten zustimmend.

Erschreckend aktuell wird es am 12. November im Kellertheater zugehen. Noch vor dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine habe sich die Gastspielgruppe dazu entschieden, Kornelia Lüdorff mit dem Stück «tschernobyl/mylove» einzuladen. Das eindringliche Solostück ist aus der Feder von Svetlana Alexijewitsch und handelt von Ljudmila.

«tschernobyl/mylove» wird am 12. November zu sehen sein. zvg

Diese wartet am 26. April 1986 auf ihren Mann Wassil, der zu den Feuerwehrmännern gehört, die nach dem dramatischen und folgenreichen Unglück am Kernkraftwerk Tschernobyl im Einsatz sind. Doch Wassil und die übrigen Einsatzkräfte werden isoliert und schliesslich nach Moskau in ein Krankenhaus ausgeflogen. Ljudmila kämpft nun darum, bei ihrem Mann sein zu dürfen.

Lesung aus dem Roman «Beben über der Reuss»

Einen Bezug zum Freiamt hat Catherine Meyers Lesung «Beben über der Reuss». Die in Bremgarten aufgewachsene Autorin liest aus ihrem historischen Roman. Darin heiratet die ehemalige Nonne Anna Adlischwyler 1529 den Pfarrer Heinrich Bullinger und zieht in die Reussstadt, wo sie sich für eine bessere Bildung der Mädchen einsetzt. «Eine ziemlich interessante Lesung, gerade in Bezug auf das Frauenbild im 16. Jahrhundert», befand Ursula Bosshard, «und auch auf das Freiamt während der Reformationszeit.»

Leicht und lustig wird es am 13. Mai 2023, dann präsentieren Graziella Rossi, Helmut Vogel und Daniel Fueter «Kulinaritäten». Es geht um den kulinarischen Briefwechseln der Romanistin Alice Vollenweider mit dem Schriftsteller Hugo Loetscher. Am Klavier begleitet Daniel Fueter die Lesung.

«Kulinaritäten» ist das Thema am 13. Mai 2023. zvg

Marco Erni merkte an: «Es ist eine hochkarätige Runde. Passend zum Titel werden in der Pause Häppli gereicht.» Allerdings wussten die Beteiligten auf die neugierige Nachfrage noch nicht, auf welche kulinarischen Schmankerl sich die Zuschauenden freuen dürfen.

Für das Publikum zwischen vier und 99 Jahren präsentiert das Kellertheater zudem das Figurentheater «De Buur Beck macht Ferie» nach dem Kinderbuch «Bauer Beck fährt weg». Vergnüglich erlebe das Publikum vom 26. November bis am 11. Dezember, mit welchen Schwierigkeiten Buur Beck zu kämpfen hat, wenn er mit allen Tieren in die Ferien fährt. Barbara Berner führte aus: «Es geht an der Grenze schon los. Ausserdem ist ein Hotelzimmer im vierten Stock für Kühe wahrhaft eine Herausforderung.» Gerade für Kinder sei das Figurentheater ein schöner Einstieg ins Theater und sicher ein bleibendes Erlebnis.