Bremgarten Nach Schicksalsschlag: Endlich kann Juri Tirez sein Restaurant eröffnen – und das mit einem eigenen Wein Gespannt wartet Bremgarten auf die Eröffnung des neuen Restaurants «Genusswerk», das anstelle des ehemaligen Restaurants Kreuz entstanden ist. Das Lokal hat sich von einer Spelunke in ein Restaurant mit viel Charme verwandelt.

Verpächter Sandro Comolli (ganz links) mit dem «Genusswerk»-Team: (hinten, v.l.) Luis Armeida, Lucas Rey, Sebastian Tirez, Moana Bühler. Vorne: Stefanie Gianola, Juri Tirez. Dominic Kobelt

Mit dem Standort am Eingang der Bremgarter Altstadt hat Juri Tirez schon lange geliebäugelt. Direkt neben dem Spittelturm und mit einer grossen Gartenterrasse ist die Lage ideal für ein Restaurant – 80 Gäste haben im Aussenbereich Platz. Das ehemalige Kreuz galt aber eher als Spelunke denn als Feinschmeckerlokal. Als dann Verpächter Sandro Comolli Tirez fragte, ob er nach Ablauf des Pachtvertrags übernehmen wolle, musste er nicht lange überlegen und sagte zu.

Trotzdem ist es nicht selbstverständlich, dass das Team am 1. Oktober die ersten Gäste begrüssen darf. Denn just in dem Moment, als Tirez mit den Umbauarbeiten hätte beginnen wollen, musste er notfallmässig ins Spital, der 38-Jährige hatte eine Hirnblutung. Er sagt:

«Ich habe grosses Glück, dass ich überhaupt noch so viel Energie in das Projekt stecken konnte.»

Und so begannen Freunde und Familie mit dem Umbau, obwohl sie nicht einmal mit Sicherheit wussten, ob Juri Tirez überleben würde. «Ohne die vielen Helferinnen und Helfer wäre es nicht gegangen, und ich bin sehr dankbar für das, was sie geleistet haben.»

Alle drei Wochen eine neue, kleine Karte

Mit zweimonatiger Verspätung ist jetzt aber das «Genusswerk» so gestaltet, wie es sich Tirez erträumt hat. Wer seine Handschrift bereits durch die Bar «Stiefelchnächt» oder das «Festival i de Marktgass» kennt, der wird sie im «Genusswerk» wiederfinden. Auch im Logo entdeckt man den in Bremgarten bekannten Stiefel. Das Interieur ist mit Backsteinmauern, viel Holz und warmem Licht gestaltet, es vermittelt das Flair eines gemütlichen Pariser Cafés, traditionell und zugleich modern.

Von Anfang an sei klar gewesen, dass er an dieser Location ein Restaurant eröffnen wolle, erklärt Tirez. «Wir machen alles frisch, sogar den Pastateig, und das mit möglichst lokalen Produkten.» Damit das möglich ist, beschränkt sich das Menu auf jeweils drei Vorspeisen, drei Mittelspeisen, drei Hauptspeisen und drei Desserts, die der Gast frei kombinieren kann. Alle drei Wochen wird die Speisekarte dann komplett überarbeitet. «Die Küche wird mediterran angehaucht sein», sagt Tirez. «Wichtig war mir, dass wir keinen Convenience-Food anbieten. Wenn wir etwas einfrieren, dann wurde es von uns produziert.»

Zwei Köche setzen das Konzept um

Auch auf der Weinkarte verzichtet man auf Flaschen aus Übersee und setzt nebst Schweizer Weinen auf französische und italienische Tropfen. Besonderes Highlight: Durch eine Kooperation mit Cave Beaumont du Ventoux konnte das «Genusswerk» seinen eigenen Wein produzieren, der unter dem Namen «Violet» angeboten wird.

Für sein Konzept konnte Tirez zwei Köche gewinnen: Lucas Rey und dessen ehemaligen Lehrling Luis Armeida – das Küchenteam ist also schon eingespielt. Im Service werden Stefanie Gianola, Moana Bühler und Sebastian Tirez – der Cousin von Juri – die Gäste bedienen. Vorerst öffnet das Lokal erst um 14 Uhr, wer dann bereits vom Hunger geplagt ist, dem werden Fischknusperli aus der Fischzucht Bremgarten oder ein Plättli serviert. Ab 16.30 Uhr ist dann die warme Küche geöffnet. «Ziel ist es aber schon, dass wir irgendwann bereits am Morgen öffnen.»

Das «Genusswerk» wird nicht mit einem grossen Fest, sondern im Stillen eröffnet. «Wenn wir schon zu Beginn von Gästen überrannt werden, dann leidet die Qualität, weil die Küche relativ klein ist», erklärt Tirez. Dass das Restaurant wegen Corona in einer schwierigen Zeit startet, ist sich der Bremgarter bewusst. «Im Stiefelchnächt haben wir zurzeit etwa 30 Prozent weniger Umsatz.» Man darf sich aber ziemlich sicher sein, dass Juri Tirez auch diese Hürde meistern wird.