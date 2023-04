Bremgarten «Mein Puls war etwa bei 200»: AZ-Leserin hilft Wildgansfamilie durch den Verkehr – die Polizei gibt telefonisch Tipps Am Wochenende traute Lena Müller ihren Augen kaum, als eine Wildgansfamilie mit fünf Küken direkt vor ihrem Auto die Strasse Richtung Reuss bei Bremgarten überquerte. Die junge Frau stellte ihr Auto sofort an den Strassenrand und kam den Gänslein zu Hilfe. Die Polizei unterstützte sie dabei mit Ratschlägen.

Die Wildgänse-Familie auf der Kantonsstrasse beim Bremgarter Waldheim. Bild: zvg

Lena Müller riss eine Vollbremsung. In ihr jagten sich die Gefühle: Erst erschrak sie, dann war sie besorgt, gleichzeitig sagte sie laut: «Jööö!» Vor der AZ-Leserin spazierte eine Familie Wildgänse mit fünf Küken über die Strasse, offensichtlich unterwegs in Richtung Reuss. «Ich wusste im ersten Moment gar nicht, was ich tun sollte», erzählt die Seengerin. Doch sie reagierte genau richtig.

Es war am vergangenen Wochenende, als sie von Bremgarten her in Richtung Waltenschwil unterwegs war. «Bei der Baustelle beim Restaurant Waldheim überquerte die Gänsefamilie direkt vor mir die Strasse. Es ist eine unübersichtliche Stelle hinter einer Kurve, ich war froh, dass ich rechtzeitig anhalten konnte.» Sie wusste sofort, dass sie helfen musste. Sie konnte die Gänse nicht ihrem Schicksal überlassen, dafür waren sie an einem zu gefährlichen Ort mit viel zu viel Verkehr.

Polizei warnte sie, Gänse könnten ziemlich fest beissen

«Mein Puls war etwa bei 200», erzählt Müller. Sie parkierte am Strassenrand, sobald es möglich war. «Dann ging ich zurück und sorgte dafür, dass die Gänse sicher durch den Verkehr kamen. Teilweise stellte ich mich mitten auf die Strasse und winkte den Autofahrenden zu. Manchmal kamen die kleinen Gänslein nicht von der Strasse runter, während immer wieder Autos vorüberfuhren.»

Video: Lesereporterin

Sie erinnerte sich an ein Foto von Polizisten, die eine Entenfamilie über die Strasse lotsten. «Also rief ich die Polizei an. Die sagte mir, ich solle unbedingt schauen, dass die Gänse von der Strasse wegkommen, nicht, dass da noch ein Unfall passiert.» Ausserdem gab man ihr den Tipp, sie solle nicht zu nahe herangehen, «die Gänse könnten offenbar ziemlich fest beissen». Müller berichtet voller Emotionen: «Ich war total aufgeregt, hatte aber Zeit. Also spazierte ich mit den Gänsen mit.»

Sie hätte sich Hilfe von Autofahrenden gewünscht

Etwa eine halbe Stunde lang spazierte die Familie auf dem Areal des «Waldheims» herum. «Immer wieder schauten die Eltern hinunter in Richtung Reuss. Ich habe richtig gemerkt, dass sie da hinunter wollten, aber wussten, dass sie mit den fünf Kleinen nicht so leicht über die vielbefahrene Strasse spazieren konnten.» Sie schmilzt fast, als sie erzählt: «Die Kleinen hatten so winzige Füsslein, die waren so herzig.»

Sie wollten die nahe Reuss (im Hintergrund) erreichen. Bild: zvg

Irgendwann wollten es die Gänseeltern wagen. Sie marschierten zur Strasse, «allerdings hinter dem Waldheim, nicht bei der grossen Kreuzung», so Müller. Immer wieder hätten sie sich der Strasse genähert, seien aber vor den Autos zurückgewichen.

«Als sie es dann wagen wollten, stellte ich mich erneut auf die Strasse. Ich hätte mir gewünscht, dass jemand anhalten und mir helfen würde, aber das tat niemand. Ich hielt also alleine die Autos an.» Mit einem glücklichen Lächeln fügt sie an: «Dann spazierten die sieben Gänse ganz brav hinüber.»

Die Wildgänse spazierten auch noch rund eine halbe Stunde lang auf dem Areal des «Waldheims» herum. Bild: zvg

Vor Erleichterung hatte sie Tränen in den Augen

Ab dort hätte sie die Gänse allein bis zur Reuss spazieren lassen können. «Doch ich begleitete sie auch das restliche Stück des Weges. Es war wunderbar, zu sehen, wie sie über die Wiese zum steilen Uferstück spazierten und sich in die Reuss stürzten.» Auf dem letzten steilen Stück sei das kleinste Gänslein mit dem Fuss hängen geblieben, habe sich aber selbst befreien können, erzählt Lena Müller lachend.

Eine ältere Frau spazierte mit ihrem Hund vorbei. «Sie hat sich so gefreut, dass ich den Gänsen geholfen habe. Dabei konnte ich doch gar nicht anders. Am Ende hatte ich vor lauter Erleichterung Tränen in den Augen.»