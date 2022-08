Bremgarten Lyrik im Regen und Tanz bei Gewitter: So besonders war die Atmosphäre am «Festival i de Marktgass» Das «Festivals i de Marktgass» fand in den vergangenen beiden Jahren coronabedingt in wesentlich kleinerem Rahmen statt, als sich das seine Gäste gewohnt waren. In diesem Jahr konnte das FidM endlich wieder ausgiebig genossen werden.

Zur Musik der Zürcher Popsängerin Evelinn Trouble tanzten und feierten die Gäste am diesjährigen «Festival i de Marktgass» auch während dem Gewitter. Verena Schmidtke

Gleich neben dem Spittelturm zog die sanfte, ja schier hypnotische Stimme der Sängerin Nnavy ziemlich schnell die bereits zahlreich erschienen Besucherinnen und Besucher in ihren Bann. Die aus Burundi stammende Sängerin gilt als die Entdeckung des letztjährigen Montreux Jazz Festivals und performte in Bremgarten als Auftakt am FidM, dem «Festival i de Marktgass».

Zu ihren Jazz und Blues-Klängen wurde am vergangenen Freitagabend hier und da bald entspannt im Takt mitgewippt. Nach dem Auftritt mochte das Publikum Nnavy und ihre Band kaum von der Bühne lassen.

Als es zu regnen begann, stellten sich viele der Zuschauenden schnell in den geschützten Hauseingängen der Marktgasse unter. Auch dort, mit einem kühlen Getränk in der Hand, liess sich die Musik hervorragend geniessen.

Bereits zum Auftakt vom FidM, dass heuer zum zehnten Mal in der Altstadt stattgefunden hat, versammelten sich einige Besuchende zum Jazz- und Blueskonzert von Sängerin Sängerin Nnavy. Verena Schmidtke

Milena Niklaus aus Bremgarten berichtete lächelnd: «Ich wohne in Bremgarten und bin immer am Festival.» An diesem Abend sei sie besonders gespannt auf Stereo Luchs. Auf den beliebten Zürcher Musiker freute sich auch Kim Huber aus Zufikon. «Ich bin das erste Mal am Festival i de Marktgass», teilte er mit. «Es ist toll, nicht zu gross und richtig gemütlich.»

Prasselnder Regen zum Gedicht, Gewitterschauer zum Mitrocken

Gemütlich war das passende Stichwort für den Stadtgarten. «Die Bühne hier haben ein paar talentierte Mitglieder vom OK aufgebaut», erläuterte Aline Steiger, ebenfalls vom OK des Festivals, während sie eine kleine Führung durch den Stadtgarten gab.

Vor der kleinen Bühne luden Teppiche und Sitzgelegenheiten zum lauschigen Zuhören ein. Steiger führte aus: «Der Stadtgarten ist in diesem Jahr neu mit einer Bühne zum Festival dazugekommen. Hier gibt es die leiseren Auftritte.» In der Tat bezauberte bald darauf Autorin Simone Lappert mit Texten aus ihrem Gedichtband «Längst fällige Verwilderung» ihr Publikum.

Während der Regen auf das Zeltdach prasselte, trug Autorin Simone Lappert in gemütlicher Atmosphäre im Stadtgarten von Bremgarten ihre Lyrik vor. Verena Schmidtke

Die Dichterin trug ihre Lyrik über zunehmende Vermoosung der Gedanken, siliziumhelle Monde und sich verkapselnde Fontanellen vor, während Musikerin Martina Berther die so aufgebaute Stimmung passend untermalte. Der prasselnde Regen schuf eine geradezu heimelige Atmosphäre unter den Zeltbahnen aus Stoff.

Trotz Jubiläum ein kleiner Neuanfang

Einen spannenden Kontrast dazu bot der Auftritt von Evelinn Trouble auf der Sonnenbühne in der Marktgasse. Laut und fetzig nahm sie ihr Publikum mit, das sich trotz der heftigen Gewitterschauer zwischendurch nicht vom Mitrocken abhalten liess. Denn auch das liess sich unter Regenschirmen und in Hauseingängen sichtlich gut praktizieren.

Freudig nervös zeigte sich Aline Steiger kurz vor dem Start. Das Festival präsentiere nach den coronabedingten kleineren Anlässen in den letzten beiden Jahren jetzt so etwas wie einen Neuanfang. Sie selbst sei in diesem Jahr neu ins OK eingestiegen, welches nun insgesamt zehn Personen und damit ebenfalls viele neue Ideen fürs FidM aufbiete. Sie führte aus: «Wir sind alle mit Hingabe und Herzblut dabei. Dazu kommen viele Helfende, ohne die so etwas gar nicht funktionieren könnte.»

In diesem Jahr fand das FidM erstmals auch im Bremgarter Stadtgarten statt. Die überdachte Bühne und die gemütlichen Sitzplätze am Boden sorgten für eine besondere Atmosphäre. Verena Schmidtke

Vor zwölf Jahren begann das Non-Profit-Festival FidM – heuer fand es zum zehnten Mal in der Altstadt statt – als kleines Festival mit einer Bühne. Nun boten am Freitag und Samstag Spittel- sowie Sonnenbühne plus der neu hinzugekommene lauschige Stadtgarten den Besuchenden ein vielfältiges und buntes Programm. «Da ist sicher für jede und jeden etwas dabei», sagte Steiger überzeugt.