Bremgarten Könige, Schlösser und Ritter: das neu-organisierte Organisationskomitee gibt das Fasnachtsmotto bekannt Unter dem Motto «Königriich Bremgarte» wird die Bremgarter Fasnacht vom 8. bis 13. Februar 2024 stattfinden. Das neu zusammengestellte OK plant die Festaktivitäten. Partys für jedes Alter und die traditionelle «Chesslete» sind vorgesehen

Mir grossem Krach und Getose soll die Fasnacht in Bremgarten am Donnerstag, 8. Februar 2024 eröffnet werden. Seit letztem Jahr ist die «Chesslete» wieder ein wichtiger Bestandteil des traditionellen Festes. Mit Pfannendeckel, Kochlöffeln, Rätschen und allem anderen was lärmt, ziehen Fasnachtsbegeisterte frühmorgens durch das noch schlafende Städtchen und fordern die Bewohnenden dazu auf, in den kommenden Tagen die «Sau rauszulassen».

Das elfköpfige OK der Bremgarter Fasnacht: Daniel Knopf (unten Mitte) ist der OK-Präsident und Caro Wipf (oben, zweite von links) ist Mithelfende bei der Kinderfasnacht. Bild: zvg

Die anstehende Fasnacht soll unter dem Motto «Königriich Bremgarte» steigen, das wurde kürzlich bekannt gegeben. Alles was dazu gehört – über die Dekorationen und den «Rüssknallerball» bis hin zur Verpflegung und der «Narre-Rally» – soll so königlich wie möglich über die Bühne gehen. Auch die Kostüme der Festbesucherinnen und -besucher sollen dem Motto entsprechen. «Jeder soll sich so verkleiden, wie er das Motto interpretiert», sagt der OK-Präsident Daniel Knopf.

Das Thema der Fasnacht wurde vom elfköpfigen Fasnachts-OK bestimmt. Das Organisationskomitee wurde dieses Jahr neu zusammengestellt und hat neue Leute ins Boot geholt. «Uns war wichtig, dass bei jedem Bestandteil der Fasnacht, neben allen anderen Mithelfenden, jemand vom OK dabei ist», sagt Knopf. Dabei solle man sich austauschen und einander unterstützen.

Auch die Planung sei dadurch besser geregelt, erklärt OK-Mitglied Caro Wipf: «Es macht das Vorbereiten administrativ einfacher, wenn man weiss, an wen man sich wenden kann.»

Alle, die mitmachen wollen, sind willkommen

Was in Hinsicht auf die Durchführung ebenfalls hilfreich sei: die enge Zusammenarbeit mit der Schule. Bereits die Bremgarter Schulkindern feiern mit, damit die Tradition noch lange aufrechterhalten werden kann. «Wir möchten möglichst viele Leute dazu bewegen, mit uns Fasnacht zu feiern», sagt Knopf. Egal welches Alter, welche Herkunft, welches Geschlecht, ob einen Bezug zur Fasnacht und Bremgarten oder nicht – jede und jeder seien willkommen.

Beim Programm ist die Fasnachtsparty neu, welche für Jugendliche bis 17 Jahre veranstaltet wird. Zusammen mit dem Elternverein und dem Jugendtreff veranstalten Caro Wipf und zwei weitere OK-Mitglieder die Kinderfasnacht. Sobald die Besucherinnen und Besucher volljährig sind, können sie dann am «Rüssknallerball» teilnehmen. «Somit haben wir jede Altersgruppe abgedeckt», freut sich Wipf.

Wie jedes Jahr ist auch im kommenden Februar alles dabei, was zur Bremgarter Fasnacht dazugehört: die traditionelle Fasnachtseröffnung, die «Gässlifasnacht», der «Rüssknallerball» und das «Usrüere». Ausserdem gibt es diesmal anstelle des grossen Umzuges die Narre-Rally – ein nicht-motorisierter Umzug, welcher vom Ausgangspunkt Spittelturm über die Brücke bis ins Casino führt.