Bremgarten Historische Puppen, die über 200 Jahre alt sind, beleben in einer «Zeitreise» das Casino – die beeindruckende Sammlung von Heidi Ott Puppensammlerin Heidi Ott präsentiert in diesen Tagen im Bremgarter Casino ein eindrückliches Potpourri an historischen Figuren und Accessoires. Der Erlös geht vollumfänglich an Institutionen, die sich für notleidende Tiere einsetzt.

Heidi Ott präsentiert im Casino eine eindrückliche Sammlung von Puppen und Accessoires. Marc Ribolla

Hunderte Gesichter und ihre Körper tummeln sich in diesen Tagen im Casino Bremgarten. Ihre Mienen und die Haltung verändern sich aber nicht. Stumm sitzen oder stehen sie an ihrem Platz. Sie tragen Kleider, wie wir sie heute nicht mehr auf den Strassen sehen.

Es sind keine Menschen, sondern Puppen und Spielzeug, die teilweise bis zu 250 Jahre alt sind. Die liebevoll dargestellten Objekte sind nur ein kleiner Teil der beeindruckenden Sammlung von Puppensammlerin Heidi Ott. Die 78-jährige Künstlerin, wohnhaft in Hermetschwil-Staffeln, ist eine weit über die Schweiz hinaus bekannte Puppenmacherin.

Heidi Ott zeigt die Ausstellung. Video: Tele M1 (13.10.2022)

Im Casino stellt Ott nun unter dem Titel «Zeitreise» eine verträumte Spielwelt aus. Viele der Gegenstände hat sie in den vergangenen Jahren zusammengekauft, sie besucht auch Auktionen und Messen im Ausland. Ein Grossteil der Objekte in Bremgarten stammt zudem von einer guten Freundin, der Ott sie abgekauft hat. In all den Jahren hat sie viel Geld in die Sammlung investiert. Gegen 30’000 Franken dürften es gewesen sein.

«Ich wollte, dass alles am richtigen Ort ist und in guten Händen»

Im vergangenen Jahr gründete Ott aus ihrem Privatvermögen die Stiftung «HelferHilfe». Mit dem ganzen Erlös der verkauften Artikel unterstützt sie vollumfänglich Institutionen aus dem Tierschutz. Das Geld der Bremgarter Ausstellung fliesst beispielsweise an Susi Utzinger und kleine Tierheime.

Eine Truhe mit Puppe aus den Jahren um 1750. Es ist das älteste Objekt in der Ausstellung. Marc Ribolla

«Ich wollte, dass alles am richtigen Ort ist und in guten Händen», sagt Heidi Ott. Sie spricht vor allem von der erwähnten umfangreichen Sammlung der Freundin. Diese umfasst nebst Puppen, Miniaturgegenstände auch Tücher, Spitzen oder Geschirr. Vieles hat auch einen emotionalen Wert. Sie meint, bezogen auf eine Puppe:

«Es gibt Dinge hier drin, die ich nicht verkaufen würde.»

Ihre Sammlung ist auch ein Fundus für Museen. In Bremgarten schauten am Donnerstag die Verantwortlichen des Museums «Temps de Rèves» aus dem jurassischen Saulcy vorbei. «Sie haben für ihr Museum Puppen für rund 1700 Franken gekauft», freut sich Heidi Ott. Das Abschätzen der Preise ist für sie aber eher schwierig.

Accessoires sind oft wertvoller als die Puppe selbst

Unterstützung erhält sie deshalb von Filippia Kramer, die in Bremgarten auch vor Ort ist. Die Deutsche ist eine Expertin auf diesem Gebiet. «Der Kopf dieser Puppe besteht aus Porzellan und sie hat einen Gliederkörper. Sie stammt aus dem 19. Jahrhundert», erklärt Kramer. Sie beziffert den Verkaufswert auf rund 400 Euro.

Ein kleiner Teil der Ausstellung im Bremgarter Casino. Marc Ribolla

Bei der Schätzung spielt nicht nur die reine Puppe an sich eine Rolle. Auch die Kleidung oder die Schuhe gehören dazu. Die Beurteilung, ob sie original oder später nachgemacht worden sind, ist wichtig. «Oft sind kleine Accessoires einer Puppe das Wertvollste am Ganzen. Allein diese kleine Handtasche würde ich auf 80 Euro schätzen», führt Kramer aus.

Noch bis Montag, 17. Oktober, läuft im Casino die Ausstellung «Zeitreise». Marc Ribolla

In den früheren oberen Gesellschaftsschichten, wie in Frankreich, wurde mit den Puppen aber nicht gespielt. Stattdessen dienten sie beispielsweise als «Modekataloge». «Früher sind die Händler und Schneider mit den Modepuppen zu den Leuten gegangen und haben so die Kleider gezeigt. Die sagten dann: Ja, dieses Kleid würde mir gefallen, das können sie mir in Gross nachnähen», erklärt Ott.

Die Ausstellung «Zeitreise» im Bremgarter Casino läuft noch bis und mit Montag und ist jeweils von 9.30 bis 18 Uhr offen. Rund zehn Tage musste Ott die Lokalität mieten. Denn auch der Auf- und Abbau sowie der Transport der Objekte und Vitrinen benötigen Zeit. «Die Stadt zeigte sich aber sehr kulant, auch finanziell. Das freute mich», erklärt Ott.