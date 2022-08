BREMGARTEN Handwerker kamen durchs Fenster – der Ausbau ihres Kindergartens war auch für die Kinder spannend Seit 1930 ist im mindestens 300-jährigen Gemäuer am Klosterweg 6 in Bremgarten ein Kindergarten untergebracht. Dank der Sanierung des Dachgeschosses können nun drei statt zwei Klassen unterrichtet werden. Architektin Beatrix Oswald erzählt die spannende Geschichte des Ausbaus.

Gesamtschulleiter Guido Wirth, Bereichsleiterin Liegenschaften Patricia Egloff, Architektin Beatrix Oswald und Stadtammann Raymond Tellenbach (von links) zeigen den Bremgarter Kindergarten am Klosterweg. Laura Koller

Ein spezielles Bild: Handwerkerinnen und Handwerker stiegen durchs Fenster im zweiten Stock ein und aus, als wäre es das Normalste der Welt. Und das täglich während knapp sechs Monaten. Doch das hatte einen Grund: Durch den Gerüstturm, der ihnen einen eigenen Zugang zur Baustelle im Dachgeschoss bot, wurde der Kindergarten-Alltag am Klosterweg in den zwei unteren Stöcken nicht gestört. Das erzählt Architektin Beatrix Oswald bei der Besichtigung der neu ausgebauten Räumlichkeiten in der Bremgarter Unterstadt.

Das Gebäude ist alt, Oswald schätzt es auf gut 300 bis 400 Jahre. Heute gehört es der Ortsbürgergemeinde, und seit 1930 ist es ein Kindergarten. Die Architektin erzählt:

«Zu jener Zeit war der Besuch des Kindergartens ein städtisches Privileg. Auf dem Land wurden die Kinder direkt eingeschult.»

Im Obergeschoss wurden die Kinder der Oberstadt unterrichtet, im unteren Geschoss die der Unterstadt. Heute braucht Bremgarten dafür deutlich mehr Platz, 177 Kindergartnerkinder werden in sechs Schulhäusern unterrichtet.

Ein Einblick in den Kindergartenalltag. Dank dem ausgebauten Dachgeschoss können am Klosterweg nun drei Klassen unterrichtet werden. Laura Koller

Mit einem Schmunzeln fügt die Ortsbürgerin an, dass auch schon ihr Vater hier den Kindergarten besucht hat. Da passt es umso besser, dass die Architektin nach dem ersten Umbau vor 15 Jahren auch den zweiten geplant hat. Sie blickt zurück: «Damals haben wir die Sanitärrohre und Heizleitungen ins Dachgeschoss hochgezogen, die Räume standen seither aber leer. Das hat das den Umbau sehr erleichtert.»

Die Kindergarten-Lehrerin wünschte sich einen grossen Materialraum

Oswald führt durch das Treppenhaus in den Dachstock im zweiten Obergeschoss und öffnet die Tür zum neuen Kinderreich. Ein aufgeräumter, bunter Raum präsentiert sich. An der orangenen Garderobe können Regenjacke und «Lüchzgi» aufgehängt und die «Finkli» angezogen werden. Vorbei geht es an der Teeküche und der Mal-Ecke ins Herz des Raums, der den Kindern viel Platz bietet. Die Dachschrägen verleihen dem Raum eine gemütliche Stimmung, durch das helle Holz wirkt es aber nicht erdrückend.

Die Galerie gibt den Kindern mehr Platz zum Spielen. Dank dem hellen Holz ist der Raum trotz Dachschrägen nicht zu dunkel. Laura Koller

An einer Seite wurde «auf den grossen Wunsch der Kindergarten-Lehrerin», wie Oswald erzählt, ein grosszügiger Materialraum gebaut. Abgesehen davon gibt es keine Raumtrennungen oder Wände. Um den Kindern mehr Platz zu geben, hat die Architektin für das Raumende auf einem Teil der Raumfläche mit der Galerie einen dritten Stock konzipiert. Die Galerie wurde mit langen Holzbalken abgesichert, so haben die Lehrpersonen von unten trotzdem den Überblick.

Von aussen betrachtet hat sich das Gebäude seit den Sanierungen vor 15 Jahren nicht verändert. Aber das Haus bietet jetzt Platz für drei Kindergartenabteilungen anstelle der bisherigen zwei. Gesamtschulleiter Guido Wirth erklärt: «Die Schule hat aufgrund der wachsenden Kinderzahl Bedarf für mehr Raum angemeldet.» Bereits vor drei, vier Jahren sei es absehbar gewesen, dass die Kinderzahlen sich auf einem neuen Hochstand einpendeln und es speziell im Nordteil der Stadt mehr Platz brauchen werde.

Schulleiter will die erlaubte Klassengrösse nicht ausreizen

Bremgarten hat insgesamt zehn Kindergartenabteilungen, zwei davon in Hermetschwil-Staffeln. Das gibt den 177 Schülerinnen und Schülern ausreichend Platz. Wirth ist froh drum: «Wir wollen die erlaubte Klassengrösse von 25 Kindern aus pädagogischen Gründen nicht ausreizen.»

Der Kindergarten Unterstadt ist in einem 300 bis 400 Jahre alten Gebäude untergebracht. Laura Koller

Während der Bauphase von Februar 2022 bis kurz vor den Sommerferien musste der Bremgarter Nachwuchs aber zusammenrücken. Weil schon beim Schulstart im August 2021 mehr Raum benötigt wurde, zog eine Kindergartenklasse für ein Jahr ins Kornhaus und teilte sich dort den Platz mit der Tagesstruktur. Mit dem Start des neuen Schuljahrs konnte diese Abteilung nun an den Klosterweg ziehen.

Guido Wirth ist zufrieden mit der Situation und erzählt von der Rückmeldung der Kindergarten-Lehrerin: «Sie ist überglücklich mit dem Umbau.» Lachend fügt er hinzu: «Sie hat nur gefragt, ob sie die Räume vor der Besichtigung noch aufräumen muss.»