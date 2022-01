bezirksgericht bremgarten Freiämter Unternehmerin zweigte 100'000 Franken aufs Privatkonto ab – und kommt vor Gericht mit blauem Auge davon Das Bremgarter Bezirksgericht verurteilte eine 51-jährige Frau zu 14 Monaten bedingter Freiheitsstrafe wegen betrügerischen Konkurses. Die Frau hatte mit Ehemann und Sohn eine Firma gegründet und Einnahmen in Höhe von 100'000 Franken auf ihr Privatkonto abgezweigt.

Eine 51-jährige Schweizerin musste sich unter anderem wegen betrügerischen Konkurses vor dem Bremgarter Bezirksgericht verantworten. Bild: Marc Ribolla (7. Oktober 2021)

Der Traum von einer eigenen Firma erfüllte sich für die 51-jährige Sofia (Namen geändert) vor vier Jahren. Gemeinsam mit ihrem Ehemann und ihrem Sohn gründete sie eine Einzelfirma, die sich auf Renovationen, Umbauten und Haustechnikinstallationen spezialisierte. Doch so richtig Fahrt nahm das Unternehmen mit Sitz in Baden nicht auf.

Sofia fasste es für den Gerichtspräsidenten Peter Thurnherr und das Gesamtgericht so zusammen: «Ich habe versucht, Aufträge zu erhalten, aber das war nicht leicht.» Vater und Sohn liessen sich zumeist als Subunternehmer anstellen. Die Buchhaltung führte ein Treuhänder. Dieser liess aber bald die Finger davon, er erhielt nämlich kein Geld für seine Arbeit. Weder Sofia noch sonst jemand aus dem Trio hatte das notwendige buchhalterische Know-how, und so verfügte die Firma weder über eine Buchhaltung noch über eine Bilanz.

In der Folge überwies sich Sofia rund 100'000 Franken aus der Firmenkasse auf ihr Privatkonto und bestritt damit den Lebensunterhalt der Familie. Damit nahm das Unheil seinen Lauf.

Die ersten Verlustscheine datieren aus dem Jahr 2015

Bereits acht Monate später, nämlich im Juni 2019, eröffnete man den Konkurs über die Firma, stellte ihn aber mangels Aktiven im August ein. Das Betreibungsamt stellte Verlustscheine und Pfändungen in Höhe von 73'600 Franken aus. Die Staatsanwaltschaft warf ihr vor, damit einen Konkurs gezielt herbeigeführt zu haben. Dass sie die Einnahmen aus dem Geschäft für ihren privaten Unterhalt verwendete, unterschlug sie nämlich den Mitarbeitenden der Betreibungsämter in Baden und Wohlen.

Der Staatsanwalt rechnete in der Anklageschrift vor, dass sie heute schuldenfrei wäre, hätte sie ihre Einnahmen deklariert und abgeliefert. So sitzt Sofia nun auf 17 nicht getilgten Schuldscheinen und Pfändungen.

Die ersten Verlustscheine gehen auf das Jahr 2015 zurück. Nebst dem betrügerischen Konkurs und Pfändungsbetrug klagte die Staatsanwaltschaft Sofia auch der Misswirtschaft und der Unterlassung der Buchführung an.

Weil sie dem Betreibungsamt die geforderten Unterlagen nicht einreichte, handelte sie sich zusätzlich eine Anklage wegen mehrfachen Ungehorsams gegen amtliche Verfügungen ein. Und obendrauf unterschlug sie noch 7800 Franken an AHV-Arbeitnehmerbeiträgen.

Es wuchs ihr alles über den Kopf

Diese Anklagepunkte und die Tatsache, dass sich Sofia während der Einvernahme uneinsichtig zeigte, führten zum Strafantrag von zweieinhalb Jahren Freiheitsstrafe, davon zwölf Monate unbedingt mit einer Probezeit von vier Jahren und einer Busse von 500 Franken. Der Staatsanwalt kreidete ihr insbesondere ihr halsstarriges Verhalten und das skrupellose Vorgehen an. Sauer stiess dem Staatsanwalt zudem auf, dass die Schweizerin mit ausländischen Wurzeln dem Betreibungsamt und sämtlichen Aargauer Institutionen Rassismus vorwarf.

Sie habe niemals etwas Unrechtes tun wollen, beteuerte Sofia in der Einvernahme durch Thurnherr ihre Unschuld. Im Gegenteil: «Das Betreibungsamt wusste alles, ich habe alle Unterlagen offengelegt.» Nach dem Konkurs sei ihr alles über den Kopf gewachsen, und sie habe deshalb die Buchhaltung vernachlässigt. Ihre Lage sei verzweifelt gewesen, sie hätte überhaupt kein Geld mehr gehabt und habe deshalb vom Firmenkonto abgezweigt.

«Sie haben das Betreibungsrecht ausgehebelt»

Das Verdikt, das Thurnherr im Namen des Gesamtgerichtes sprach, fiel einstimmig aus. Es verurteilte Sofia zu 14 Monaten Freiheitsstrafe bedingt auf 3 Jahre und einer Geldstrafe von 90 Tagessätzen à 30 Franken für den betrügerischen Konkurs und den Pfändungsbetrug. Von der Misswirtschaft wurde sie freigesprochen, das Geld habe sie zwar auf ihr Privatkonto verschoben, es habe aber nach wie vor ihr gehört, man könne sie dafür nicht verurteilen. Auch vom mehrfachen Ungehorsam gegen amtliche Verfügungen wurde sie freigesprochen.

«Sie haben faktisch selber entschieden, was Sie bezahlen und was nicht. Damit haben Sie das Betreibungsrecht ausgehebelt», so Thurnherr. Für das Gericht stehe es ausser Frage, dass Sofia ihre Transaktionen absichtlich verschwiegen habe.

Er appellierte an ihr Gewissen: «Sie müssen in der Lage sein, ein Kassenbuch zu führen. Das ist zumutbar, das verlangt man von jedem Pfadilager.» Er gab ihr noch mit auf den Weg:

«Ich habe den Eindruck, dass es bei Ihnen so weiterläuft wie bisher. Halten Sie sich künftig aus diesen Sachen raus, Sie geraten sonst wieder ins gleiche Fahrwasser.»