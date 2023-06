Bremgarten Flauschig fröhliches Inselhopping: So schön war der Samstag am «Leuefäscht» In Bremgarten ist seit Donnerstag der Löwe los, über die Stadt verstreut sind elf Festinseln, auf denen Besuchende Musik, Tanz, Kulinarisches und noch mehr entdecken können. Am Samstag zog noch dazu die beliebte Schlagerrallye durchs bunte Geschehen.

40 Bilder 40 Bilder Impressionen vom Bremgarter «Leuefäscht». Valentin Hehli / FRE

Entlang der Marktstrasse können Besucherinnen und Besucher verschiedenen Strassenkünstlern bei ihren Darbietungen zuschauen. Kurz vor dem Übergang zum Lunapark knäuelt sich der Publikumsstrom etwas zusammen. Das ist kein Wunder, stehen dort doch, passend zum Festtitel, zwei flauschige Löwen mit grossen Umhängebeuteln.

Vor ihnen bleiben besonders die Kinder stehen, einige neugierig, andere ein wenig schüchtern. Doch die herzigen Löwen gewinnen schnell Herzen, schliesslich haben sie extra für die Kleinen Geschenke in den Taschen, welche sie gern verteilen. Aber auch die Erwachsenen sind hin und weg, einige bitten die plüschigen Raubkatzen sogar um gemeinsame Fotos.

Nach dem flauschigen Intermezzo geht es weiter zu einer der vielen Festinsel, nur welche nehmen, das Angebot ist gross. Wie Mitglieder des OK berichten, organisierten die Vereine Bremgartens die elf ganz unterschiedlichen Inseln. So lockt der chillige Ibiza Beach Club mit gemütlichen Sitzgelegenheiten in einer doppelstöckigen Bar, abends gibt es Musik, am Sonntag soll zum Frühshoppen die Musikgesellschaft Hermetschwil-Staffeln aufspielen.

Ein wahres Highlight ist gleich nebenan: Die Summer-Splash-Wasserrutsche für Kinder. Die stehen mit kleinen Luftmatratzen gespannt in einer Schlange, um die lange Rutsche Am Bogen hinunterzusausen. Einer von ihnen ist der kleine Eneas: «Es macht Spass, ich bin drei Mal gerutscht.» Wahrscheinlich wird die Wasserrutsche der heimliche Star am Leuefäscht, was natürlich auch am Wetter liegen könnte.

Wetterglück und grosse Begeisterung

«Petrus ist ein Leuefäscht-Fan», ist sich Claudia Bamert vom OK sehr sicher, ihre OK-Mitstreiter stimmen ihr lachend zu. Vor gut eineinhalb Jahren hätten sie mit den Planungen für das Leuefäscht begonnen, so Beat Neuenschwander vom OK. Es solle nun alle sieben Jahre stattfinden, immer zusammen mit dem Jugendfest.

Alle freuen sich, über die gute Teamarbeit, Claudia Bamert betont: «Ein absolut grosses Danke schön ans OK - allen voran Stephan Troxler. Es ist so unglaublich beeindruckend und gleichzeitig auch berührend, was da geschaffen wurde.» Ausserdem lebe Claudia Wiehl ganz nach dem Motto, «Geht nicht, gibts nicht». Weiterer Dank gehe an die vielen Helfenden, es sollen gut 2000 sein, und die Einwohnenden der Altstadt.

Während des Gesprächs rauscht plötzlich ein junger Mann via Zipline über die Reuss – es ist der Reuss-Express. «Das ist sehr cool», berichtet Gian Müller kurz nachdem er Helm und Sicherheitsgurte abgegeben hat, «es geht sehr schnell. Aber die Aussicht ist hervorragend.» Er fügt noch begeistert hinzu: «Das Leuefäscht ist toll, Bremgarten bietet dafür eine wirklich schöne Kulisse.»

Diese Ansicht vertreten alle befragten Besucherinnen und Besucher. «Das Fest ist super organisiert, ich war bisher an allen Tagen hier», erzählt Sandra aus Urdorf. Armin Kellenberger findet: «Es ist schön, dass es für die Kinder so viele Objekte gibt. Das Fest gefällt mir sehr, ein Kompliment an das OK.»

Weiter geht es zum nächsten Highlight, das direkt zur Schlagerinsel führen wird: Die Schlagerrallye. In diesem Jahr werde sie zum dritten Mal durchgeführt, informiert Organisatorin Esther Lattmann nicht ohne Stolz. Wie im Jahr zuvor hätten sich 20 Sujets angemeldet. Darunter befinden sich einige sehr schöne Oldtimer, die bei den Zuschauenden viel Begeisterung hervorrufen. «Wir sind eine Gruppe der Zufiker Gugge Sädelgeischter und möchten hier auch ein wenig Mitglieder-Werbung machen», teilt Pascal Käppeli grinsend mit.

Schlager-Rallye, Lunapark, Lichtskulpturen: So schön war es am Samstag am «Leuefäscht» mzm

Eigens für die Rallye, es ist ihre erste, haben er und seine Kollegen für ihr Auto noch einen Anhänger mit integrierten Grill gebaut. Schon Erfahrung bringe die Gruppe Lollipop mit, wie Daniela Blatty erzählt, die meisten davon kommen aus Bremgarten und Umgebung: «Wir konnten aber dieses Mal auch Gäste aus der Ostschweiz gewinnen.» Schon ertönt der Startknall, Konfetti fliegt durch die Luft: Die Rallye ist eröffnet und schlängelt sich gemächlich durch die Marktstrasse Richtung Schlagerinsel, wo nach der Ankunft bald die Post abgehen wird.