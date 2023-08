Bremgarten Firmenchef innerorts mit 22 km/h zu schnell geblitzt: Doch er streitet nachträglich ab, dass er am Steuer sass Ein Firmeninhaber aus dem Bezirk Bremgarten wehrte sich bis vor das Obergericht gegen eine Geschwindigkeitsbusse von 600 Franken. Es geht um die Frage, wer das Fahrzeug wirklich gelenkt hat.

Eines steht in dieser Geschichte zweifelsfrei fest. Wir schreiben den Montag, 24. Januar 2022, kurz vor zwölf Uhr mittags. An jenem Tag fuhr um exakt 11.44 Uhr in einer Ortschaft im Bezirk Bremgarten ein Land Rover massiv zu schnell. Statt mit den erlaubten 50 km/h war das Fahrzeug innerorts nach Abzug der Toleranz mit 72 km/h unterwegs. Das zeigten nämlich die Video-Aufnahmen der Radarmessung, die die Regionalpolizei Bremgarten bei einer Geschwindigkeitskontrolle machten.

Zu diskutieren gibt allerdings, wer zu jenem Zeitpunkt am Steuer des Land Rover sass. Dieser ist auf eine Firma eingelöst, dessen Gesellschafter und Geschäftsführer, nennen wir ihn Michael (Name geändert), sich nun bis vor das Obergericht gegen eine Bestrafung wehrte. Denn er reichte Einspruch gegen das Urteil des Bezirksgerichts Bremgarten von diesem Januar ein. Es verurteilte ihn zu einer Busse von 600 Franken.

Das Firmenfahrzeug wurde innerorts bei einer Radarkontrolle zu schnell geblitzt. Symbolbild: Manuela Jans-Koch

Das Gericht befand damals, dass Michael nicht glaubhaft erklären vermochte, dass er den Land Rover nicht gefahren habe. So wie er es ursprünglich bestätigt habe. Denn genau das hatte er gemacht.

«Seine Frau habe ihm gesagt, es sei sicher er gefahren»

Die Regionalpolizei Bremgarten hatte der Firma nach der Radarmessung das übliche Formular zugestellt und sie aufgefordert, die Personalien des verantwortlichen Lenkers mitzuteilen. Jenes Papier füllte Michael von Hand mit seinen Angaben aus. Er kreuzte auch an, er anerkenne, als Lenker für die aufgeführte Widerhandlung verantwortlich zu sein. «Hinweise darauf, dass der Beschuldigte das Formular nicht wahrheitsgetreu ausgefüllt hätte, liegen nicht vor», hält das Obergericht fest.

Michael hatte – gemäss Urteil des Obergerichts – vor dem Ausfüllen des Formulars zudem Rücksprache mit seiner Frau und seiner Mitarbeiterin genommen. «Seine Frau habe ihm gesagt, es sei sicher er gefahren. Seine Mitarbeiterin habe gesagt, sie wisse von nichts, sie sei nicht geblitzt worden», schreibt das Obergericht weiter. Es geht wie schon die Vorinstanz davon aus, dass Michaels Einwände eine reine Schutzbehauptung sind.

Über 5000 Franken Kosten statt nur einer Busse von 600 Franken

Ausserdem bestünden keine Hinweise, dass das Radarmessgerät fehlerhaft gewesen sei – obwohl das Messprotokoll und das Logbuch fehlen. «Die Vorinstanz war bei der Beurteilung der Geschwindigkeitsübertretung mithin frei und hat sich bei der Entscheidfindung ohne weiteres auf die massgeblichen Umstände des vorliegenden Falls stützen dürfen», erklärt das Obergericht.

Michael habe vor der Unterzeichnung des Formulars abgeklärt, wer das Fahrzeug damals lenkte. «Er kam zum Schluss, dass dies wohl er gewesen sei und räumte alsdann zudem auch die Geschwindigkeitsüberschreitung ein», konstatieren die Oberrichter. Die Vorinstanz habe nicht willkürlich entschieden, weswegen Michaels Beschwerde abgelehnt wird.

Er bleibt nun nicht nur auf der Busse von 600 Franken sitzen, sondern muss zusätzlich auch noch die Obergerichtskosten von 3000 Franken und die Verfahrenskosten des Bezirksgerichts Bremgarten von 1447 Franken übernehmen. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.