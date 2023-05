Bremgarten Fast 500 Todesopfer: Mit einem neuen Gedenkanlass erinnern Schützinnen und Schützen an die Opfer der Staudenschlacht Im Jahr 1712 bekämpften sich reformierte und katholische Truppen an der Grenze zwischen Bremgarten und Fischbach-Göslikon. Viele von ihnen kamen ums Leben. Das neue Staudenschlacht-Erinnerungsschiessen soll nun deren gedenken.

Volle Konzentration: Pistolenschützen am ersten Staudenschlacht-Erinnerungsschiessen in Bremgarten. Bild: Walter Christen

Es war der 26. Mai 1712: Mit Flinten und Musketen, Steinschlossgewehren und Morgensternen bewaffnete Truppen lieferten sich im zweiten Villmergerkrieg, im Grenzgebiet zwischen Bremgarten und Fischbach-Göslikon, eine blutige Schlacht.

In deren Verlauf kamen mehr als 80 Reformierte und etwa 400 Katholiken ums Leben. Der Kampfplatz – oder vielmehr das Schlachtfeld – war mit hohem Unterholz, Gesträuch und Stauden bewachsen, daher die Bezeichnung Staudenschlacht.

An diese Schlacht vor 311 Jahren, die während des Glaubenskrieges der Eidgenossen ausgetragen wurde, erinnerte nun das am Samstag zum ersten Mal durchgeführte Staudenschlacht-Erinnerungsschiessen.

Schiessanlass mit 19 Gewehr- und 36 Pistolengruppen

An dem Gedenkanlass in der Schiessanlage Stockweiher auf dem Waffenplatz Bremgarten, ganz in der Nähe des damaligen Schlachtfeldes, beteiligten sich 19 Gewehr- und 36 Pistolengruppen mit insgesamt 121 Gewehr- und 251 Pistolenschützen und -schützinnen aus nah und fern.

Die Aufgabe der Teilnehmenden bestand darin, mit dem Gewehr auf eine Distanz von 200 Metern (mit der Pistole 30 Meter) 12 Schüsse innerhalb von drei Minuten auf die speziell für diesen Anlass gestaltete Staudenschlacht-Scheibe abzugeben. Geschossen wurde ausschliesslich mit Ordonnanzwaffen.

Die spezielle Zielscheibe im Visier: Gewehrschütze am Staudenschlacht-Schiessen in Bremgarten. Bild: Walter Christen

Die Spannung unter den Schützinnen und Schützen blieb bis zum Absenden hoch, denn die Trefferlage und somit das erzielte Resultat konnte während des Wettkampfs nicht eingesehen werden. Unter grossem Jubel wurden daher am Schluss in der Festhütte die erfolgreichen Sektionen und einzelnen Teilnehmenden gefeiert.

Mit dem Gewehr führte die Gruppenrangliste der Polizeischützenverein CL Aarau an. Beste Freiämter Delegation wurde die Schützengesellschaft Tägerig im 9. Rang. René Zubler aus Bremgarten auf Rang 3 wurde als treffsicherster Freiämter auf der Einzelrangliste ausgezeichnet.

Den Gruppenwettkampf mit der Handfeuerwaffe gewann die Pistolensektion Spreitenbach. Beste Freiämter Formation wurde die Pistolensektion der Standschützen Wohlen. Der beste Freiämter Pistolenschütze wurde Louis Corboz aus Wohlen auf Rang 51.

Blutiger Auseinandersetzung folgte ein friedlicher Wettkampf

Der 120 Mitglieder zählenden Schützengesellschaft der Stadt Bremgarten wurde von allen Seiten sehr gute Organisation und Durchführung des Staudenschlacht-Schiessens attestiert. «Die erste Austragung ging unfallfrei und unter Mithilfe der Feldschützengesellschaft Waltenschwil über die Bühne», sagte OK-Präsident Stefan Hausherr.

Zum Gedenken an die Staudenschlacht bei Bremgarten sind alle beteiligten Schiess-Sektionen mit ihren Standarten auf der Festbühne. Bild: Walter Christen

Und er erinnerte an die blutige Auseinandersetzung, welche dem friedlichen sportlichen Wettkampf vorausging. Es sei damals eine Zeit gewesen, in der unter anderem die Weichen für das künftige konfessionelle Zusammenleben in der Eidgenossenschaft und auf dem Weg zur heutigen modernen und toleranten Schweiz gestellt worden seien. Der Bremgarter Stadtammann Raymond Tellenbach stellte denn auch in seiner Begrüssung zum Gedenkakt fest:

«An diesem gelungenen Anlass wurde geschossen. Aber nicht, wie in der Staudenschlacht, aufeinander, sondern miteinander und auf Scheiben.»

John Hüssy, Vorstandsmitglied bei der Vereinigung Historische Schützen der Schweiz, hob die Tradition hervor: «Es gibt 19 historische Schiessanlässe in der Schweiz, das Staudenschlacht-Schiessen in Bremgarten zählt jetzt auch dazu. Schiessen ist in unserem Land ein Kulturgut und soll auch in Zukunft bewahrt werden.» Er überreichte dem OK-Präsidenten einen gerahmten historischen Stich.

John Hüssy (vorne), Vorstandsmitglied der Vereinigung Historische Schützen der Schweiz, überreicht OK-Präsident Stefan Hausherr ein Erinnerungsgeschenk. Bild: Walter Christen

Im Tagesbefehl war die Rede von Landammann Jean-Pierre Gallati am Festakt als «patriotische Ansprache» angekündigt worden. Er nahm denn den Faden auf, indem er daran erinnerte, dass der Hintergrund der damaligen kriegerischen Ereignisse eine religiöse Auseinandersetzung zwischen Katholiken und Protestanten war: «Es gilt auch heute noch, für ein gutes Zusammenleben Lehren zu ziehen aus Fehlern in der Vergangenheit», so der Aargauer Militärdirektor.

Für Landammann Jean-Pierre Gallati gab es einen Erinnerungs-Pin, überreicht von OK-Präsident Stefan Hausherr. Bild: Walter Christen

Das Staudenschlacht-Erinnerungsschiessen soll künftig jedes Jahr ausgetragen werden, das nächste Mal am 1. Juni 2024.