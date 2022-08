Bremgarten Exportschlager aus dem Reussstädtchen: Gwerbler blickten beim Firmentreffen bei der Utz AG ins Kunststoff-Innenleben Die Stadt Bremgarten lud am Mittwoch erstmals alle Gewerbetreibenden und Dienstleistungsbetriebe zum traditionellen Firmentreffen. Rund 75 Personen erhielten eine spannende Führung durch die Utz AG.

Andreas Schlegel, Head of Operations der Utz AG, erklärt den Bremgarter Firmenvertretenden die Produktion. Marc Ribolla

Langsam rieselt das Kunststoffgranulat durch die Hände von Andreas Schlegel wieder in den grossen Behälter zurück. Die praktisch farblose Masse an kleinen Körnern stammt aus zermahlenen Pet-Flaschendeckel, die die Bremgarter Firma Utz aus dem Recyclingkreislauf angeliefert bekommt. Einige Meter entfernt steht das grosse Mahlwerk, das mit einer Kapazität von rund 1000 Kilo Granulat pro Stunde mahlen kann.

Schlegel ist Head of Operations bei der Utz AG und an diesem Mittwochmittag auf einer Werksführung mit Bremgarter Firmenvertretern, Mitarbeitenden der Stadtverwaltung und Stadtpolitikerinnen und -politikern.

Zum zweiten Mal nach 2011 gibt die Utz AG anlässlich des traditionellen Bremgarter Firmentreffen, das jeweils die Stadt jährlich organisiert, Einblick in ihre eindrücklichen Produktionsstätten am Augraben. Die Utz AG feierte dieses Jahr den 75. Geburtstag und ist speziell bekannt für ihre Kunststoff-Kisten und -Produkte in der Logistikbranche.

Werk in Bremgarten ist schon klimaneutral

Seit dem letzten Firmentreffen hat sich die Firma Utz erheblich erweitert und investiert jedes Jahr mehrere Millionen in neue Innovationen. In den letzten zwei Jahren entstanden zwei grosse neue Lagerhallen. Utz-Geschäftsführer Carsten Diekmann konnte den Bremgarter Gwerblern eindrückliche Zahlen präsentieren.

Schlegel (links) mit einer Gruppe im Bereich, wo das Mahlwerk steht. Marc Ribolla

«Weltweit beschäftigen wir 1300 Mitarbeitende an acht Standorten auf drei Kontinenten und erreichen einen Umsatz von rund 350 Millionen Franken», erklärt Diekmann. Allein in Bremgarten seien es 220 Mitarbeitende und 75 Millionen Umsatz.

Die Utz-Gruppe hat sich Nachhaltigkeit und Umweltschutz gross auf die Fahne geschrieben. Seit diesem Jahr arbeitet das Werk in Bremgarten zu hundert Prozent klimaneutral, auch dank grosser eigener Fotovoltaikanlagen. Ziel ist gemäss Diekmann, 2030 weltweit komplett klimaneutral zu produzieren.

Die Bremgarter Gwerbler-Gruppe ist mittlerweile in der Produktionshalle eingetroffen. «Rund 35 Prozent der Rohstoffe, die wir in der Produktion verwenden, stammt bereits aus Recycling-Material», beschreibt Andreas Schlegel auf dem Firmenrundgang. Und er betont auch:

«Sämtlicher Ausschuss, der entsteht, wird von uns wieder verwendet und recycliert.»

Rund 75 Bremgarter Firmenvertretende trafen sich bei der Utz AG. Marc Ribolla

3000 Produkte im Sortiment und Drei-Schicht-Betrieb

Jährlich benötigt die Utz AG rund 13’000 Tonnen Kunststoffgranulat, das teilweise in grossen Silos auf dem Firmenareal gelagert wird. Bei der Beschaffung des Rohmaterials spüren die Bremgarter auch das gegenwärtige schwierige weltweite Marktumfeld. «Die Preise sind aktuell dreimal so hoch», so Schlegel.

In Betrieb sind die Spritzgussmaschinen übrigens im Drei-Schicht-Betrieb, 24 Stunden an 7 Tage die Woche. Beeindruckt zeigten sich die Gwerbler auch von der grossen Anzahl Produkte, die Utz der Kundschaft anbietet. Rund 3000 Produkte sind es, der Exportanteil aus der Schweiz hinaus beträgt knapp 50 Prozent.

Stadtammann Raymond Tellenbach «beisst» schon mal in eine der neuen Bremgarter Schokoladen. Marc Ribolla

Abgerundet wurde das Firmentreffen mit einem Mittagessen für die 75 Firmenvertretenden – und einer süssen Überraschung. Alle erhielten die neue 140-grämmige Schokolade, die Bremgarten Tourismus lanciert hat und die die «Schoggiseite» des Städtchens, die Ansicht von der Reuss her zeigt. Sie wird ab sofort auch bei der Bäckerei Schwager und Benny’s Bio Panetteria verkauft. Die Gussform stammt übrigens von der Utz AG.