Bremgarten «Es kann durchaus sein, dass wir irgendwann wieder ein Kino haben» – der Bremgarter Filmclub feiert Jubiläum 1985 schloss das Kino Rex in Bremgarten seine Türen. Seit 2003 bringt nun der Filmclub cineastisches Flair ins Reussstädtchen. Die AZ blickt mit dem Gründungspräsidenten zurück auf die Anfänge – und mit seinem Nachfolger voraus auf das, was noch kommen mag.

Bernhard Greber (links) war bis letztes Jahr Präsident des Filmclub Bremgarten. Gemeinsam mit seinem Nachfolger Giovanni Trovatelli blickt er auf 20 Jahre Filmclub zurück. Bild: Mathias Förster

«190O: Die Welt dreht sich um Paris – und alles in der Stadt der Liebe dreht sich um den berühmtesten Nachtclub der Stadt.» Der Filmklassiker von Regisseur Baz Luhrmann mit Nicole Kidman und Ewan McGregor in den Hauptrollen gewann nicht nur zwei Oscars, er war auch der erste Film, der in Bremgarten wieder über die grosse Leinwand flimmerte. Am 23. Oktober 2003 startete der Filmclub mit «Moulin Rouge» ein neues cineastisches Zeitalter im Reussstädtchen.

20 Jahre ist das nun her. «Die kinolose Zeit soll bald ein Ende haben», titelte damals die Lokalpresse. Denn seit der Schliessung des Kino Rex an der Zugerstrasse 4 1985 hat Bremgarten kein Kino mehr.

Eines der Gründungsmitglieder ist Bernhard Greber, heute 73 Jahre alt. «Ich fand das eine gute Sache», sagt er im Gespräch mit der AZ. «Ich sagte mir: Da mach ich mit!» Gemeinsam mit rund 30 anderen gründete er auf Initiative des Vereins Läbigs Bremgarte den Filmclub Bremgarten – und wurde gleich zum Präsidenten ernannt.

Erster Kinosaal war ein Sitzungszimmer

Grosse Sprünge konnte der Verein nicht machen. «200 Franken hat jedes Mitglied einbezahlt», erinnert sich Greber. Mit diesem Startkapital wurde das Equipment für die Filmvorführungen besorgt. Doch zunächst musste noch ein geeigneter Raum gefunden werden. Den fand man in Form eines Sitzungszimmers der Bremgarter St. Josefsstiftung. Eine Leinwand gab es dort nicht. «Wir haben den Film einfach auf eine weisse Wand projiziert», sagt Greber schmunzelnd.

Bernhard Greber war fast zwanzig Jahre lang Präsident des Filmclubs Bremgarten. Bild: Mathias Förster

Von Anfang an aber begeisterte der Filmclub die Bremgarterinnen und Bremgartern. Bald wurde das Sitzungszimmer zu klein, der Filmclub zügelte in die Mehrzweckhalle. Und leistete sich eine vier mal sechs Meter grosse Kinoleinwand. «Irgendwann hat es uns angefangen zu ‹stinken›, jedes Mal die Stühle aufzustellen», sagt Greber lachend. Man suchte etwas eine Alternative. Und fand sie auch.

Seit 2009 ist der Filmclub nun im Kellertheater in der Altstadt beheimatet. Dort teilt man sich die Infrastruktur, Beamer und Tribüne sind fest installiert. «Es hat das Ganze wesentlich vereinfacht», resümiert Greber und blickt nachdenklich um sich.

20 Jahre, wer hätte das gedacht. Rund 14 Filme zeigt der Filmclub jeweils donnerstagabends pro Saison, die vom Herbst bis in den Frühling hinein dauert. Zusätzlich zwei Kinderfilme an zwei Sonntagvormittagen. Jeder wird nur ein einziges Mal gezeigt, das heisst fast 300 unterschiedliche Filme liefen über die Leinwand.

Ein Film ist ihm besonders in Erinnerung geblieben

An jeden Film erinnern kann sich Greber natürlich nicht. Besonders im Gedächtnis geblieben sei ihm aber der Film «Ur-Musig». Der Dokumentarfilm von Cyrill Schläpfer stellt kommentarlos die Volksmusik der Zentralschweiz und des Appenzellerlandes vor. «Es gab im Vorfeld einige kritische Stimmen», blickt Greber zurück. «Aber an dem Abend war die Turnhalle pumpenvoll.» Sogar aus dem Muotathal seien Filmfans damals nach Bremgarten gereist und hätten die Mehrzweckhalle gesucht.

Zu seiner Jubiläumsfeier zeigte der Filmclub den italienischen Klassiker «Nuovo Cinema Paradiso» – eine Ode an den Kinofilm. ZVG

«Wir sind ein eigentliches Arthouse-Kino», sagt Giovanni Trovatelli. «Wir möchten Filme aus der ganzen Welt zeigen und nicht die Hollywood-Blockbuster. Unser Herz schlägt für die Perlen.» Der 57-Jährige übernahm von Greber letztes Jahr das Amt des Präsidenten.

Erst vor zwei Jahren trat er dem Verein bei, nachdem er 2020 von Muri nach Bremgarten gezogen ist. Der gebürtige Mutscheller hat schon als Jugendlicher Filmplakate für das damalige Kino Rex in Bremgarten ausgetragen. «Filme waren schon immer eine grosse Leidenschaft von mir», sagt er.

Filme sind seine Leidenschaft: Seit 2022 ist Giovanni Trovatelli Präsident des Filmclubs Bremgarten. Bild: Mathias Förster

Logisch, dass er sich nun auch im Filmclub engagiert. Das Reizvollste dabei findet er die Filmauswahl, eine Entscheidung, die die Mitglieder jeweils gemeinsam treffen. «Es ist ein spannender Prozess mit zum Teil harten, aber immer bereichernden Diskussionen», sagt er. Und dieser Prozess steht schon bald wieder an. Denn am 30. März beendet der Filmclub seine Jubiläumssaison. Dann starten bereits die Vorbereitungen für das nächste Programm.

Konkrete Pläne für ein eigenes Kino gibt es derzeit nicht

Dass der Filmclub Bremgarten auch die nächsten 20 Jahre überdauern wird, davon sind Greber und Trovatelli fest überzeugt. «Technisch könnte natürlich jeder die Filme auch zu Hause gucken», so Letzterer. Beim Filmclub sei aber der soziale Aspekt mindestens genau so wichtig wie der Film selbst. «Man trifft sich, diskutiert, debattiert und stösst gemeinsam an. Das kann einem kein Heimkino bieten.»

Gerade nach der Coronapandemie sei das umso wichtiger gewesen. Die Zukunft des Filmclubs scheint also gesichert. Einen Wunsch hat dessen erster Präsident aber doch noch: «Schön wäre natürlich, einen eigenen Saal zu betreiben, mit Foyer und Café», sagt Bernhard Greber.

Sein Nachfolger beschwichtigt zwar, dass der Vorstand mit der aktuellen Situation zufrieden sei und ein professionelles Kino zu werden derzeit nicht auf der Traktandenliste stehe. Ausschliessen will er Grebers i-Tüpfelchen nicht: «Es kann durchaus sein, dass Bremgarten irgendwann wieder ein Kino hat.»