Bremgarten «Es ist ein Mega-Werk geworden»: Der FCB schenkt sich zum 100-Jahr-Jubiläum eine einmalige Chronik In akribischer Arbeit und mit viel Herzblut hat FC-Bremgarten-Funktionär Claudio Scalmazzi in den vergangenen Monaten eine 224 Seiten dicke Chronik seines Vereins erarbeitet. Ein Werk mit viel Liebe zum Detail und spannenden Anekdoten.

Exklusiv für Abonnenten

Zeigen das vollendete Werk der Chronik 100 Jahre FC Bremgarten: Verfasser Claudio Scalmazzi (links) und Präsident Chad Evans. Marc Ribolla

«Man könnte immer noch dies und das erzählen. Aber irgendwo musste ich mich beschränken. Es ist auch so ein Mega-Werk geworden», sagt Claudio Scalmazzi. Man merkt dem 56-jährigen Schiedsrichterverantwortlichen des FC Bremgarten den Stolz an. Zurecht.

In akribischer Arbeit und mit viel Herzblut hat Scalmazzi in den vergangenen Monaten eine 224 Seiten dicke Chronik zum 100-Jahr-Jubiläum seines Vereins erarbeitet. Ursprünglich ging er von einem Umfang von 96 Seiten aus – wenn alles nach Plan gelaufen wäre.

Aus jedem Vereinsjahr etwas in der Chronik

Denn geplant war das Buch schon im vergangenen Jahr als der FC Bremgarten 100 Jahre alt wurde (1920–2020). Doch die Absage der grossen Festivitäten wegen der Coronapandemie gaben Verfasser Scalmazzi zusätzliche Zeit, um sie in seine Arbeit zu stecken. Und diese gestaltete sich anspruchsvoll. Er sagt:

«Mein Credo war es, von jedem Vereinsjahr etwas in der Chronik zu haben. Das ist mir tatsächlich gelungen.»

Während ihm von den vergangenen Jahrzehnten gut verwertbare Quellen wie die Festschrift zum 50-Jahr- oder 75-Jahr-Jubiläum sowie die Vereinszeitschrift «Libero» (von 1992–2012) und etliche Ordner zur Verfügung standen, war es schwieriger an Informationen aus den ersten Jahrzehnten des FC Bremgarten zu gelangen. «Ich verbrachte allein stundenlang oder total rund drei Tage auf Recherche im Staatsarchiv und in der Kantonsbibliothek in Aarau», erzählt Scalmazzi.

Ein Mannschaftsfoto der 1. Mannschaft 1945 auf dem Fussballplatz Dosenbachmatt mit Blick Richtung Mutschellen. Zvg

Doch aus welchem Antrieb steckte er so viel Zeit und Energie in dieses Projekt, teilweise auch in seinen Ferien? Im Gespräch mit dem Verfasser spürt man die Antwort sofort. Er sagt: «Ich wollte den Gründern des Vereins und langjährigen Unterstützern so den Tribut zollen. Es sind Vorfahren wie Adolf Stierli oder Willi Ruf, ohne die der FCB nie das geworden wäre, was er heute ist. Und ich wollte den Ist-Zustand des Klubs von heute für die Zukunft sichern.»

Kontakte mit Ehrenmitgliedern waren «sehr erfüllend»

Auf der Suche nach Informationen erlebte Scalmazzi immer wieder emotionale Momente. Weil eine Chronik vor allem von Bildern lebt, wollte er auch mehr über die Personen erfahren, die auf den uralten Schwarz-Weiss-Aufnahmen und neueren Farbbildern am kicken sind oder für ein Teamfoto posieren.

Claudio Scalmazzi verfasste die Jubiläumschronik. Marc Ribolla

«Die Suche nach Ehrenmitgliedern und die Kontakte, die so mit hartnäckiger Recherche entstanden, waren sehr erfüllend», schildert er. Scalmazzi sprach unter anderem mit dem 92-jährigen Ehrenmitglied Wendolin Melliger oder spürte im Limmattal auch Nachfahren von Libero Giraudi, Spieler der ersten Mannschaft von 1920, auf.

Club-Präsident Chad Evans, der seit elf Jahren dem Verein vorsteht, ist von der Leistung Scalmazzis beeindruckt. «Durch die Arbeit von Claudio merkte ich erst, wie wichtig der FCB für die Allgemeinheit ist. Und dank seinen Recherchen nach den Menschen erfuhren wir sehr viele bisher unbekannte Anekdoten aus der Vereinsgeschichte. Das zeigt, wie stark wir in der Region verankert sind.»

Der FC Bremgarten im Jahr 1928 als Aargauer Cupsieger, Libero Giraudi ist der 2. von rechts. Zvg

Auch die heute herrschenden Platzprobleme haben den Klub praktisch immer seit der Gründung begleitet, wie sie feststellten. Den beiden Fussballbegeisterten ist es wichtig, zu betonen, dass sich die Chronik an alle richtet. Er sagt:

«Sie ist etwas für die Bevölkerung in und um Bremgarten. Für und von allen.»

Und sie soll ein Ereignis darstellen in der Geschichte des FCB, der heute rund 550 Mitglieder in 26 Teams umfasst, dessen Fanionteam in der 3. Liga spielt und der auf die Hilfe von rund 60 Funktionären bauen darf. Präsident Evans ist stolz auf das Buch, das auch schon von umliegenden Vereinen mit etwas Neid betrachtet wird.

FC-Bremgarten-Präsident Chad Evans. Marc Ribolla

Inhaltlich wird das ganze bunte Vereinsleben der letzten 100 Jahre in Farbe abgebildet und auch Grussworte des Aargauischen Fussballverbandes, vom SFV-Zentralpräsidenten und von Stadtammann Tellenbach fehlen nicht. Ganz alles verraten Scalmazzi und Evans aber noch nicht. «Es wird auch eine Überraschung über eine Berühmtheit enthalten sein», sagt Evans mit einem Lächeln.

Um wen es sich handelt, wird den Mitgliedern erst an der Generalversammlung am 26. August bekannt werden. Dann wird die Chronik vorgestellt und ist zum Preis von 50 Franken erwerbbar. Die erste Auflage beträgt vorerst 400 Exemplare. Interessenten können sich schon jetzt auf der FCB-Website ein Buch reservieren lassen.