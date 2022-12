BREMGARTEN Erster Platz für alle fünf Gänge – Los Grillos gelingt Rekordsieg an der Schweizer Grillmeisterschaft Die Freiämter Grilltruppe hat zum dritten Mal die «SBA BBQ Swiss Masters» gewonnen. Mit 43 Punkten Vorsprung auf die Zweitplatzierten gewinnen sie an der Schweizer Meisterschaft.

Mit ihrem Sieg setzen sie eine neue Bestleistung: Daniel Klausner, Vincenzo Covelli, Patrick Haldimann, Thomas Flückiger und Yanick Klausner (von links) sind die Los Grillos. zvg

Für den ersten Grillwettkampf 2014 in Küssnacht am Rigi haben die fünf Männer sich zufällig bei einem gemeinsamen Abend mit Bier angemeldet. Vor dem Anlass kramten sie das nötige Material aus drei Küchen zusammen, ihre Ausstattung wurde von den gegnerischen Teams mit einem spöttischen Grinsen kommentiert. Nun haben Daniel Klausner, Vincenzo Covelli, Patrick Haldimann, Thomas Flückiger und Yanick Klausner zum dritten Mal die Schweizer Meisterschaften gewonnen.

Über zwei Tage verteilt, am 11. und 12. Juni, haben die Los Grillos fünf Gerichte auf ihren Grills zubereitet, fünf Mal haben sie die Goldmedaille bekommen. Daniel Klausner von den Los Grillos ist stolz: «Das gab es bisher nie, dass ein Team alle Gänge gewonnen hat.»

Für das Schmoren der Rinderbrust braucht es Bauchgefühl und Zeit

Das Brisket, der vierte Gang, war eine besondere Herausforderung. Früher machte man aus der Rinderbrust Siedfleisch, heute schmoren es die Grilleure für bis zu zwölf Stunden. Klausner erzählt:

«Das ist ein Todesgang, beim letzten Mal hatten wir dafür keine gute Wertung. Die Zubereitung von Briskets üben wir seit acht Jahren.»

Seit langem pröbeln die Los Grillos mit der richtigen Garzeit und den Flüssigkeitsinfusionen herum. Klausner erzählt von der Problematik: «Das ideale Zeitfenster für den richtigen Garpunkt ist nur 20 Minuten lang. Dabei müssen wir uns auf unser Bauchgefühl verlassen, beim Brisket kann man nicht mit Temperatursonden arbeiten.» Diese Herausforderungen werden von der Swiss Barbecue Association absichtlich gestellt. Denn ein schönes Filet können alle zubereiten, heisst es in Fachkreisen.

8 Bilder 8 Bilder Yanick Klausner steht bei den Schweizer Meisterschaften am Grill. Die ersten vier Gänge sind bereits angerichtet. zvg

Von der Dorade beim ersten Gang über die Rippli beim Dritten bis hin zum Cholermüs als Dessert. Die Grilladen wurden von einer Jury nach Geschmack und Garstufe, aber auch Kreativität und Aussehen bewertet. Damit nicht nur der Geschmack, sondern auch die Präsentation stimmt, bereiten sich die Los Grillos gut vor. Etwa zwei Monate vor dem Wettkampf werden die zentralen Punkte für das Menu vorgegeben. So etwa Dorade, Kartoffeln und Spargeln für den ersten Gang.

Viel Vorbereitung und vier Grills für den Wettkampf

Die Teams können hinzufügen und gestalten, wie sie wollen, aber von den Vorgaben darf nichts fehlen. Die Männer von Los Grillos tauschen jeweils bei einem ersten Treffen ihre Ideen aus und legen ein Konzept fest. Sie machen mit den Rezepten einen ersten – und meist auch einen zweiten – Testlauf. Bei fünf bis sieben Wettkämpfen pro Jahr ist das Grillieren ein teures Hobby. Denn die Freiämter grillieren in der Profi-Liga.

An die Schweizer Meisterschaften in Giswil reisten sie mit einem Anhänger voll Material. Die Lebensmittel werden vom Veranstalter bereitgestellt, aber die Küche und alle Geräte müssen die Teilnehmenden selber mitbringen. Die Grilltruppe hatte insgesamt vier Grills dabei, Kühlschränke und Tische vervollständigten die Infrastruktur.

Jeder der fünf Männer hat während der zwei Wettkampftage seine Rolle. Vincenzo Covelli und Thomas Flückiger übernehmen den Aufbau, den Abwasch und den Kontakt zu den Besuchenden. Denn der Wettkampf gleicht einem Foodfestival, wo man von den Gerichten kleine Kostproben bekommt, sobald die Portionen für die Jury angerichtet sind. Yanick Klausner steht als gelernter Metzger hauptsächlich hinter den Grills. Daniel Klausner und Patrick Haldimann übernehmen von der Konzeption bis zum Anrichten viele Aufgaben.

In derselben Strasse aufgewachsen: Sie waren damals schon ein Team

Yanick Klausner ist vor kurzem zur Truppe hinzugestossen, sein Vater war bereits Metzger und ist der Götti von Daniel Klausner. Die anderen vier kennen sich seit Jahrzehnten. «Wir sind in der gleichen Strasse in Nesselnbach aufgewachsen. In der Oberstufe gingen wir zusammen in den Ausgang», denkt Daniel Klausner zurück. Die Freundschaft hat gehalten und sie sind zu einem eingespielten Team geworden.

Ein grosser Traum bleibt den Freiämter Grilleuren noch: Eines Tages wollen sie in den USA am grossen Event der Kansas City Barbeque Society teilnehmen und sich mit der Weltklasse messen.