Bremgarten Erster Platz bei «Fa-Best 2022»: Kein Lernender betreut Menschen mit Beeinträchtigung so gut wie Maurice Der Lernende Maurice Diekmann erreichte an der kantonalen Vorausscheidung «Fa-Best 2022» den ersten Platz. Er absolviert die Ausbildung Fachmann Betreuung, Fachrichtung Menschen mit Beeinträchtigung in der St.-Josef-Stiftung Bremgarten.

Maurice Diekmann, bester Lernender Fachmann Betreuung, Fachrichtung Menschen mit Beeinträchtigung EFZ des Kantons Aargau, kommt aus dem Freiamt. zvg

Mit grosser Motivation und Engagement arbeitet Maurice Diekmann im Bereich Erwachsene auf der Wohngruppe Falke in der St.-Josef-Stiftung Bremgarten. «Am Prüfungstag war ich sehr gelassen und entspannt. Der erste Platz war nicht in meinem Fokus, ich wollte einfach zeigen, dass ich den Job sehr gut und gerne mache.» so Maurice Diekmann, der im dritten Lehrjahr als Fachmann Betreuung, Fachrichtung Menschen mit Beeinträchtigung, ist.

Diese Einstellung führte ihn wohl zum guten Ergebnis. «Die Arbeit mit Menschen mit einer Beeinträchtigung gibt mir viel Freude und ist sinnstiftend», wird der Lernende in einer Mitteilung der St.-Josef-Stiftung zitiert. Den Berufswunsch hegte der junge Mann schon in seiner Jugend.

Seine Mutter ist in der Nachbarschaftshilfe tätig und unterstützt auch Menschen mit Beeinträchtigungen. Das prägte den jungen Buben. Nach einem einjährigen Praktikum in der St.-Josef-Stiftung war er sich bei der Berufswahl sicher und begann die Ausbildung auf derselben Wohngruppe.

Nationaler Final findet 2023 in St.Gallen statt

Die St.-Josef-Stiftung ist als Ausbildungsstätte bekannt. Die anspruchsvolle Ausbildung «FaBe B» fordert von den jungen Menschen viel. «Es freut die Verantwortlichen der Stiftung sehr, dass der Lernende bei der kantonalen Vorausscheidung kürzlich den herausragenden ersten Platz erreichte», so die Mitteilung weiter.

Drei Auszubildende der Stiftung qualifizierten sich für die kantonale Vorausscheidung. Maurice Diekmann schaffte es von insgesamt acht Teilnehmenden unter die drei Besten und hat nun die Möglichkeit, an den Final zu gehen. Die Endausscheidung findet an der OBA (Ostschweizer Bildungsausstellung) in St.Gallen vom 31. August bis 3. September 2023 statt. Der Lernende aus dem Freiamt wird sich dort mit den Besten der Schweiz messen können. (az)