Bremgarten Erfolg des Pop-up-Stores in der Altstadt wird mit Uuslumpete gefeiert – und es gibt eine kleine Extrarunde Der Pop-up-Store in der Bremgarter Altstadt ist bald wieder Geschichte. Initiant und Citymanager Ralph Nikolaiski zieht eine Bilanz und verrät, weshalb es kurzfristig doch noch etwas länger weiter geht.

Am Anfang war es eher ein Experiment, das Bremgartens Citymanager Ralph Nikolaiski im Herbst 2022, in den ehemaligen Räumlichkeiten von Pizza Mario an der Marktgasse wagte. Er wollte bis Juni 2023 ein spezielles Ladenkonzept umsetzen. Damit dieses vor der geplanten Komplettsanierung des Gebäudes im Besitz der Ortsbürger nicht so lange leer steht.

Ein Pop-up-Store ist ein Geschäft, das von verschiedenen Interessenten vorübergehend für eine gewisse Zeit angemietet wird – um ihre Produkte oder auch Dienstleistungen verkaufen oder präsentieren zu können. Das Angebot, zu einem günstigen Mietpreis, stiess auf grosses Interesse.

Bremgartens Citymanager Ralph Nikolaiski mit den exklusiven Leuefäscht-Tragtaschen, die an der Uuslumpete verkauft werden. Bild: Marc Ribolla

Im Rückblick sagt Nikolaiski: «Wir hatten die ganze Zeit nie eine leere Ladenfläche, was wir unbedingt verhindern wollten.» Insgesamt 18 Unternehmen aus allen möglichen Bereichen mieteten bis jetzt den Pop-up-Store mit seinen nur 29 Quadratmetern Fläche.

Eine Plattform für das lokale und regionale Gewerbe

Der letzte Betrieb im Reigen ist seit Anfang September Candymen, ein Unternehmen, das sich auf den Handel von Süssigkeiten, Snacks und Getränken aus der ganzen Welt spezialisiert hat. Ursprünglich wäre mit dem Pop-up-Store Ende September Schluss gewesen. Doch nun gibt es eine kleine kurzfristige Zusatzverlängerung.

«Candymen wird noch bis Ende Oktober offen haben, da aus logistischen Gründen die Renovation des Gebäudes doch erst im November starten kann», gibt Citymanager Nikolaiski bekannt. Er freut sich, dass das Pop-up-Store-Konzept Anklang gefunden hat. «Es war wichtig, dass wir uns auf möglichst lokale, regionale Betriebe fokussiert haben. Es sollte für sie eine Plattform sein, sich zeigen zu können», so der Citymanager.

Zu den Ausstellern zählten zum Beispiel Fairdinand, Hüsser Innenausbau, Kohler Weine, die Schwimmschule Wellebrecher, Heilstein Schmuck oder das Murianer Wave mit der Café-Gelateria. Finanziell profitierte die Stadt nicht gross vom Betrieb des Pop-up-Stores. «Es wird quasi ein Nullsummenspiel sein», sagt Nikolaiski.

12 exklusive Leuefäscht-Tragtaschen

Nikolaiski kann sich in Zukunft vorstellen, das erworbene Know-how um den Betrieb eines Pop-up-Stores an andere interessierte Gewerbetreibende weiterzugeben und sie zu unterstützen. Die Website www.popupstore-bremgarten.ch bleibt ebenfalls bestehen.

Zum Abschluss gibt es am Freitag, 29. September, eine kleine Uuslumpete ab 17 Uhr. Vor Ort werden auch 12 exklusive Leuefäscht-Tragtaschen mit Tragriemen mit dem Motiv des Festplanes verkauft. Dieser Plan war in vielen Augen der Festbesucher ein Kunstwerk, das von der lokalen Grafikerin Simone Meier geschaffen wurde.