BREMGARTEN Er singt vom Klassenkampf und Buntspechten: Sprachkünstler Nick Spalinger bringt sein erstes Album raus Der Mundartsänger veröffentlicht am 23. September seine erste Platte. Darauf sind zwölf Lieder mit raffinierten, witzigen und teils ernsten Wortspielereien. Der AZ hat er erzählt, wie schwierig es war, aus seinem Fundus von 95 Songs eine passende Auswahl zu treffen.

Er braucht nur seine Texte, eine Gitarre und einen Freund mit Kontrabass. Nick Spalinger veröffentlicht Ende September sein erstes Album. Zusammen mit Florian Rechsteiner (links) erstellt er dazu ein Bühnenprogramm. zvg

Verführerische Tangomusik und im Musikvideo eine Frau, die sich elegant und verführerisch im schwarzen Kleid und auf goldenen Tanzschuhen bewegt. «Ich will sie gnüsse» und «ich will sie jetzt grad da» singt Nick Spalinger auf seiner neuen Single mit dem Namen «Ich will sie».

Das Lied scheint eindeutig in eine bestimmte Richtung zu gehen. Oder doch nicht? Plötzlich wabert Zigarettenrauch durch das Bild und der Sänger hustet. Vielleicht ist das Knistern in der Luft doch nicht erotischer Natur, sondern stammt von einem Glimmstängel.

Nick Spalingers neueste Single ist ein verführerischer Mundart-Tango. Oder doch bloss das Verlangen nach einer Zigarette? Youtube/

Nick Spalinger

Der Wortkünstler täuscht seine Zuhörenden geschickt, in seinem Pressetext steht: «Das aufmerksame Publikum lässt er oft im Dunkeln tappen, bevor es sich dann irgendwo zwischen den Zeilen wiederfindet.» Auf seinem ersten Album «Wänni cha cho, chumi» zeigt der ursprünglich aus Bremgarten stammende Musiker seine Fertigkeiten in zwölf Liedern.

Spalinger hat rund 95 fertige Stücke in der Schublade und viele, die fast fertig sind, wie er mit einem Schmunzeln erzählt. Der Liedermacher erzählt:

«Selber eine Auswahl für das Album zu treffen, hätte ich sehr schwer gefunden.»

Der Musiker und Troubadix-Gründer Gabriel Kramer unterstützte ihn deshalb dabei. Die Platte war aber schnell aufgenommen, erinnert sich Spalinger. «Ich habe die Lieder in drei Tagen eingespielt, nur das Abmischen zog sich.» Nun veröffentlicht er das Album am 23. September.

Seine ersten Mundarttexte hat Spalinger als Kind geschrieben

Für sein erstes Album legt der Sprachakrobat den Fokus auf die Texte. «Die Instrumente sind nur Begleitung und deshalb absichtlich reduziert», erklärt er. Spalinger begleitet sich selber auf der Gitarre, spielt Mundharmonika und wird stellenweise mit von Florian Rechsteiner am Kontrabass unterstützt. Mit Rechsteiner zusammen plant der Mundartsänger auch sein Bühnenprogramm, damit feiert er am 4. November im Bremgarter Kellertheater Premiere.

Spalinger beschreibt seinen Musikstil als Mundart-Rock-Folk. Die Leidenschaft für Musik begleitet den hauptberuflichen Grafiker schon seit seiner Kindheit. «Als Kind habe ich meine ersten Mundarttexte geschrieben und habe Garagenkonzerte gehalten», erinnert er sich. Im Schulorchester spielte Spalinger Saxofon, später brachte er sich das Gitarrenspielen selbst bei.

Während einiger Zeit war der Liedermacher mit seiner Band «Baumnusswax» unterwegs, heute tritt der Mittvierziger als Solokünstler auf. Am Mundartlieder-Festival Troubadix steht er immer wieder auf der Bühne und konnte sich mit seinen Texten bereits zweimal für den Final qualifizieren.

Auf seiner Platte singt er über verschiedene Themen. Auf eine witzige Weise und mit viel Wiedererkennungswert erzählt Spalinger in «Fründlich», wie es ist, wenn man sein Passbild in amtlichen Ausweisen nicht mag. Das Kinn ist zu lang, die Augenringe sind zu tief und man darf darauf nicht im geringsten Lächeln.

Gesellschaftskritisch wird Spalinger im Lied «Mit Klass». Er singt vom Klassenkampf, von der Holz- bis zur Luxusklasse. Zum Schluss wundert man sich, wie der Musiker ohne sprachliches Stolpern durch den zungenbrecherischen Text kommt.

Manche Texte legte Spalinger für ein, zwei Jahre zur Seite

Sein volles Können als Sprachkünstler zeigt Spalinger im Song «All Vögel sind scho da». Gekonnt getextet, wird ein breites ornithologisches Spektrum eingebaut. Vom Streithahn, der mit der Schnapsdrossel ein Hühnchen zu rupfen hat, ist die Rede oder vom Buntspecht, der einen rabenschwarzen Abend hat.

Eine solche Sprachfertigkeit braucht viel Arbeit, Spalinger schleift lange an seinen Texten. «Ein Lied kann sich bis zu drei Monate hinziehen. Manchmal lasse ich etwas auch für ein, zwei Jahre in der Schublade verschwinden», erzählt der Mundartmusiker über seinen Arbeitsprozess.

Einige Male im Jahr trifft er sich mit einem Kreis von Liedermachenden, dann nehmen sie sich ein bestimmtes Thema vor und schreiben dazu. «Wenn ich einen Text verfasse, ist das wie Entwerfen auf dem Zeichnungsblock», fasst Nick Spalinger zusammen.