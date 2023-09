Bremgarten Er kam knapp am Landesverweis vorbei: Mann verpasste seiner Frau mehrere Faustschläge Vor dem Bremgarter Bezirksgericht stand ein Ehepaar, das eine toxische Beziehung führte. Ein Streit, in dem der Mann seine Frau würgte und ihr Verletzungen zuführte, brachte das Paar vor den Richter. Auf dem Spiel stand nichts weniger als ein Landesverweis für den Ehemann.

Als toxisch bezeichnete Tians (alle Namen geändert) Anwältin die Beziehung, die er mit seiner Ehefrau Jinjin führte. Das Ehepaar, das sich 2017 in China das Ja-Wort gab, war heillos zerstritten. Die beiden – sechzehn Lebensjahre trennen sie – lebten zwar noch unter einem Dach, die Liebe aber, die war längst verflogen. Tian verlangte 2020 die Scheidung. Diese sollte in der alten Heimat vollzogen werden.

Die Auseinandersetzungen des Ehepaares aus dem Reusstal wurden immer heftiger. Symbolbild: Stock4b-Rf

Covid verhinderte dies. Und so lebten der 65-Jährige und die 49-Jährige unfreiwillig unter einem Dach in einer Reusstaler Gemeinde zusammen. «Weil wir uns dauernd stritten, verlangte ich von Jinjin, dass sie auszieht», erzählte Tians Gerichtspräsident Raimond Corboz. Das tat sie aber nicht. Die Auseinandersetzungen mündeten schliesslich im Mai 2022 in einem handfesten Streit. «Wir stritten uns um ihre finanzielle Beteiligung an den Haushaltskosten», schilderte Tian den Auslöser dieses Zwistes.

Hat Tian das Leben seiner Frau gefährdet?

Laut Anklageschrift schlug Tian seine Frau mehrmals und würgte sie. Er drückte sein Knie auf ihre Brust und hielt ihre Hände fest. Bei Jinjin wurde im Spital später ein leichtes Schädelhirntrauma, eine Jochbeinfraktur, Blutergüsse, Hautabschürfungen und Blutergüsse diagnostiziert. Tian wurde für knapp einen Monat in Untersuchungshaft gesetzt.

Mit diesen Tätlichkeiten habe er das Leben seiner Frau gefährdet, hält die Anklageschrift der Staatsanwaltschaft fest. Sie listet zudem noch zwei weitere Angriffe auf, die sich vor diesem Streit ereigneten.

Mit leiser Stimme und mit Tränen in den Augen berichtete Jinjin, wie ihr Tian im März 2020 mehrere Faustschläge auf den Kopf und das Gesicht verpasste. Im November 2020 fand eine Auseinandersetzung vor der Türe ihres Hauses statt, die ebenfalls in einer handgreiflichen Auseinandersetzung mündete, von der Jinjin ein Hämatom am Unterkiefer davontrug.

Tian wurde der einfachen Körperverletzung sowie der Tätlichkeit angeklagt. Die Auseinandersetzung vom Mai stufte die Staatsanwältin als Gefährdung des Lebens ein. Das ist eine Katalogtat, die bei einer Verurteilung eine Landesverweisung nach sich zieht. Die Staatsanwältin beantragte deshalb eine Landesverweisung von 7 Jahren, eine bedingte Freiheitsstrafe von 12 Monaten mit einer Probezeit von 3 Jahren und einer Busse von 2000 Franken. Ausserdem soll Tian die Verfahrenskosten tragen.

Tian streitet ab, seine Frau gewürgt zu haben

Tian, der seit 38 Jahren in der Schweiz lebt und aus zwei geschiedenen Ehen vier erwachsene Kinder hat, war auf die Hilfe eines Dolmetschers angewiesen. Auch die Aussagen seiner Ehefrau mussten übersetzt werden.

Jinjin, die als Zivil- und Strafklägerin auftrat, bestätigte, dass sie bereits vor diesen Auseinandersetzungen unter heftigem Schwindel litt. Sie wurde nach der Attacke ihres Mannes für zwei Monate krankgeschrieben und begab sich anschliessend in stationäre psychiatrische Behandlung. Tian gestand zwar die Tätlichkeiten an seiner Frau, bestritt aber, dass er sie gewürgt habe. Dass er dies in seiner ersten Einvernahme bei der Polizei noch eingestand, sei einem Übersetzungsfehler geschuldet, sagte er.

Tians Pflichtverteidigerin liess in ihrem Plädoyer kein gutes Haar an Jinjin. Auch sie habe ihren Mann geschlagen und sogar in die Hand gebissen. Der ärztliche Bericht halte keine Würgemale fest, und deshalb könne nicht von einer Gefährdung des Lebens gesprochen werden.

Er will sich scheiden lassen, sie will nach China reisen

Weil sich die Verhandlung diese Woche bis in den frühen Abend gezogen hatte, wurde das Urteil am darauffolgenden Tag mitgeteilt. Tian wird nicht des Landes verwiesen. Er wurde vom Vorwurf der Tätlichkeiten im November 2020 freigesprochen, die beiden Tätlichkeiten Mai 2022 und März 2020 qualifizierte Corboz als einfache Körperverletzungen. Er sprach eine Busse von 4000 Franken mit einer Probezeit auf 2 Jahre aus sowie eine Geldstrafe von 180 Tagessätzen à 100 Franken. Ausserdem muss er die Gerichtskosten tragen.

Bereits am Verhandlungstag einigte sich das Paar darauf, dass Tian einen Teil der Gesundheitskosten sowie eine Genugtuung von insgesamt 4700 Franken an seine ehemalige Partnerin bezahlen wird.

In seinem letzten Wort beteuerte der Angeklagte, dass er sich möglichst bald von Jinjin scheiden lassen werde. Jinjin will nach China reisen, um sich dort medizinisch behandeln zu lassen und nachher wieder zurückzukehren. Gerichtspräsident Raimond Corboz gab den beiden mit auf den Weg: «Ich denke, es ist besser, wenn Sie einander künftig möglichst aus dem Weg gehen.»