Bremgarten Er betreut Menschen, die nicht auf der Sonnenseite des Lebens stehen: Wie dies diesem Sozialdienstleiter gelingt Seit März leitet Marc Wälty die Sozialen Dienste der Stadt Bremgarten. Der 52-Jährige zieht eine erste Bilanz und verrät auch, was ihm besonders gut an der Arbeit im Bremgarter Stadthaus gefällt.

Marc Wältys beruflicher Rucksack ist reich gefüllt. Der 52-Jährige hat schon einige Stationen durchlaufen und kann aus einem entsprechend grossen Erfahrungsschatz schöpfen. Seit März dieses Jahres ist er Leiter der Sozialen Dienste in Bremgarten.

Dass es den Gränicher ins Reusstal lockte, machte der Stellenbeschrieb aus. Er erzählt: «Ich kann in Bremgarten wieder näher bei den Menschen sein, das hat mir bei meiner vorherigen Arbeitsstelle gefehlt.»

Marc Wälty ist der neue Leiter Sozialdienst in Bremgarten. Hier an seinem Arbeitsplatz im vierten Stock des Stadthauses. Bild: Nathalie Wolgensinger

Die vergangenen 13 Jahre war er als stellvertretender Geschäftsleiter der Sozialen Dienste im Bezirk Dielsdorf tätig. Im Laufe der Zeit wurde sein Berufsfeld weiter ausgebaut. Neben der Berufsbeistandschaft, der beiden Fachstellen Sucht und Beratung kamen auch die Fachstellen Suchtprävention und die Fachstelle Kita und Tagesfamilien hinzu. Ausserdem wurde auch die Kesb unter dem Dach des Zweckverbandes integriert.

Das Aufgabenfeld erweiterte sich also laufend. Er kommentiert diesen Umstand: «Das war einerseits spannend, andererseits brachte es mich immer weiter weg von den Klientinnen und Klienten.»

Von der Kanzlei auf die Bank

Die Menschen, das spürt man aus dem Gespräch mit Wälty deutlich heraus, sind ihm wichtig. Er erzählt begeistert, wie er als Leiter der SVA-Zweigstelle in Brugg Asylbewerbende betreute und dabei in Kontakt mit deren Kultur und ihrer Denkweise kam. In Brugg arbeitete er von 2003 bis 2010.

Seine berufliche Laufbahn startete der begeisterte Dartspieler mit einer kaufmännischen Lehre auf der Oberentfelder Gemeindekanzlei. Weil ihm die Arbeit auf der Verwaltung zusagte, besuchte er den Grundkurs für das aargauische Gemeindepersonal und arbeitete während sieben Jahren auf der Verwaltung in Oftringen.

Im Bremgarter Stadthaus hat Marc Wälty seinen Arbeitsplatz. Bild: Marc Ribolla

Es folgte die Stelle als stellvertretender Gemeindeschreiber in Seengen. Weil er mal etwas anderes machen wollte, wagte er anschliessend einen Abstecher in die Privatwirtschaft und arbeitete als Privatkundenberater bei einer Bank. Er erzählt: «Ich merkte nach zwei Jahren, dass dies doch nicht meine Welt ist, und habe deshalb wieder in die Verwaltung gewechselt und die Stelle in Brugg angenommen.»

Er absolvierte Weiterbildungen an der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften im Bereich des Kindes- und Erwachsenenschutzrechtes sowie in der Führung in öffentlichen Institutionen, liess sich zudem zum Sozialversicherungsfachmann weiterbilden.

Ein gut funktionierendes Team übernommen

Vor vier Monaten trat er nun in Bremgarten die Nachfolge von Isabella Roth an. Er erzählt: «Ich konnte ein sehr gut funktionierendes Team übernehmen.» Gemeinsam mit den acht Mitarbeitenden betreut er Menschen, die nicht auf der Sonnenseite des Lebens stehen. Er sagt: «Für die meisten ist es ein Stigma, wenn sie materielle Hilfe beziehen müssen.» Der Gang in den vierten Stock im Bremgarter Stadthaus fällt den Menschen entsprechend schwer.

Wichtig sei, dass man gemeinsam mit den Klientinnen und Klienten die bestmögliche Lösung finde. Und diese ziele darauf ab, dass sie wieder ein selbstständiges Leben führen können und wirtschaftlich unabhängig werden, so Wälty. Denn für ihn und seine Mitarbeitenden steht fest, dass Sozialhilfe keine Hängematte ist, sondern das letzte Auffangnetz.

Der Grundbedarf für eine Einzelperson pro Monat beträgt derzeit 1031 Franken. Mit diesen wenigen Mitteln auszukommen, ist das eine. Wer Sozialhilfe bezieht, verpflichtet sich dazu, Kurse zu besuchen und sich eine Arbeit zu suchen.

Dass es dem Gränicher in Bremgarten so gut gefällt, dazu trage nebst dem Arbeitsklima auch die gute Zusammenarbeit mit dem Stadtrat und der Verwaltung bei, lobt der begeisterte Hobbyfotograf.