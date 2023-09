Bremgarten Einmaliges Bronze-Relief der Stadt wird teurer, ist aber auf Kurs – «Es kommt jeden Tag etwas Neues dazu» Heinz Briner arbeitet seit mehr als einem Jahr intensiv an einem Bronze-Relief der Stadt Bremgarten. Nun gibt er in den Arbeitsräumlichkeiten einen Zwischenstand über das Projekt, das fast 200’000 Franken kostet. Ausserdem berichtet Beat Zeier über sein geplantes Museum mit Modelllastwagen und alten Fotografien.

Im Gewerberaum mit der schmucken Adresse «Im Meyerhof 18» in Bremgarten entsteht seit mehr als einem Jahr eine zukünftige Attraktion des Städtchens. Doch eigentlich sind es sogar deren zwei. Und hinter beiden stecken zwei Urbremgarter, die mittlerweile pensioniert sind.

Einerseits arbeitet Heinz Briner unermüdlich an seinem Stadtrelief, das später in Bronze gegossen wird. Andererseits baut Beat Zeier, dem die Räumlichkeiten gehören, ein kleines Privatmuseum mit Lastwagen-Modellautos, alten Fotografien und Postkarten auf.

Heinz Briner hinter seinem Modell der Stadt Bremgarten, das in Entstehung ist. Bild: Marc Ribolla

Vor rund einem Jahr trat Heinz Briner erstmals mit seinem Werk an die Öffentlichkeit. Damals war er erst in den Anfängen des Reliefbaus. Hinter ihm steht die IG Relief Bremgarten, die das Projekt unterstützt und auch Spenden sammelt. «Das Interesse der Bevölkerung am Relief nimmt stetig zu. Immer wieder kommen Anfragen, wann es denn fertig sei oder wie weit ich schon sei», führt Briner bei einem Besuch der AZ im Werkatelier aus.

Das Relief soll in einem Jahr der Bevölkerung übergeben werden

Dazu kann Briner nun die Neugierde der Menschen etwas befriedigen. «Meine Antwort lautet, dass es läuft und ich motiviert fast täglich am Werk bin. Das Relief gedeiht und es kommt fast jeden Tag etwas dazu», sagt er. Es werde wirklich sehr gut. Allerdings hat Briner etwas Verspätung in seinem Zeitplan, wie er zugibt.

«Die planerische Aufarbeitung braucht mehr Aufwand als gedacht. Ich gehe oft ins Stadtarchiv, mache aber auch selbst Fotos draussen und Luftaufnahmen», erzählt Briner. Das Allermeiste am Modell und seinen Elementen macht er in Handarbeit ohne digitale Unterstützung. Der gelernte Architektur-Modellbauer legt Wert auf Details. So sind zum Beispiel die Laubengänge an der Fassade des Stadthofs schon im Modell abgebildet.

Ein Teil der Altstadthäuser ist schon fertig. Auch die Brücken über die Reuss. Bild: Marc Ribolla

Briner geht davon aus, dass seine Arbeit im Bereich Frühsommer 2024 fertig ist und dann das Modell in Bronze gegossen werden kann. So dass es im Herbst 2024 der Bremgarter Bevölkerung übergeben werden kann. Es wird rund 400 Kilo schwer sein und die Masse 2× 1,3 Meter aufweisen. Favorisierter Standort ist nach wie vor der Obertorplatz/Spittelturm.

Für den Bronzeguss werden zwei Anbieter offerieren. Aktuell wird noch abgeklärt, welche Variante sich besser eignet. Das Sandgiess- oder das Wachsausschmelzverfahren. Finanziell wird das Projekt übrigens teurer als ursprünglich kalkuliert. Statt rund 135’000 Franken werden es rund 200’000 Franken. «Die Kosten für Bronze, Gas, Strom und so weiter sind gestiegen. Aber dank der 15 Gönner und weiteren Spenden sind heute rund dreiviertel des Budgets gesichert», sagt Heinz Briner.

Zeiers Sammlung umfasst schon über 8500 Modelle

Sobald das Reliefmodell aus den Räumlichkeiten weg ist, wird Beat Zeier dann durchstarten können. «Für mich wird hier mein Traum eines eigenen schnüsigen Museums wahr», sagt er. Zeier sammelt seit Jahrzehnten Modelle von Lastwagen aller Art und Couleur oder von Schwertransportern. Sowie historische Fotoaufnahmen und Postkarten der Region.

Beat Zeier wird in seinem Museum Modelle und Fotografien ausstellen. Bild: Marc Ribolla

All das will er in seinem Museum verbinden. Er möchte in den Vitrinen alte Fahrzeugfotos präsentieren und gleich dazu das entsprechende Modell. Beispielsweise eine Aufnahme vom Besuchstag auf dem Bremgarter Waffenplatz 1984, wo ein Modell eines Saurer-Lastwagen zu sehen ist.

«Meine Sammlung wird immer grösser und umfasst rund 8500 Modelle. Manchmal muss man rasch zugreifen, weil es oft limitierte Auflagen sind und damit schnell ausverkauft», sagt Zeier. Seine Modelle und Fotografien findet er oft auf Sammler- und Tauschbörsen. «Es braucht manchmal auch Glück, dass man genau ein Modell mit der richtigen Farbe findet», erklärt Zeier.

Eine Fotografie eines früheren Coop-Lastwagens und das entsprechende Modell dazu. Bild: Marc Ribolla

Sein Museum möchte er im Frühling 2025 komplett eingerichtet haben. Er habe bewusst Wert darauf gelegt, dass die Räume ebenerdig und damit auch rollstuhlgängig sind. Sowie, dass mit der nahen AVA-Haltestelle Isenlauf ein guter ÖV-Anschluss besteht. Zeier plant in seinem Museum auch Wechselausstellungen.