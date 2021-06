Bremgarten Einer der schönsten Partyräume der Schweiz: Das Forsthaus trägt jetzt ein Diplom Der Bremgarter Stadtammann Raymond Tellenbach und Hauswartin Kathrin Keusch freuen sich sehr: Sie konnten bei ihrem Schmuckstück, dem neuen Forsthaus, ein Diplom an die Wand nageln. Es besagt, dass das Forsthaus einer der schönsten Partyräume der Schweiz ist.

Swiss Location Award: Stadtammann Raymond Tellenbach und Hauswartin Kathrin Keusch bringen das Diplom im Forsthaus an. zvg

Der Circus Monti, das Restaurant Löwen/Chillout in Boswil und der Tagungsraum Qunique in Wohlen gehören laut www.eventlokale.ch zu den schönsten Lokalen des Landes. In der Kategorie Event- und Partyräume zählen noch drei weitere Freiämter Lokale zu den Schönsten.

Mit 8,2 von 10 möglichen Punkten hat es das schmucke neue Bremgarter Forsthaus zum Gütesiegel «Ausgezeichnet» gebracht. Die Bremgarter sind sehr stolz auf ihr hübsches Chalet. Umso mehr, als das Vorgängergebäude 2010 einer Brandstiftung zum Opfer gefallen ist und 2012 das heutige Schmuckstück eingeweiht werden konnte. Nun konnten Gemeindeammann Raymond Tellenbach und Hauswartin Kathrin Keusch zudem das entsprechende Diplom im Forsthaus aufhängen.

«Empfohlen» werden ausserdem der Allmendhof-Broch im Beinwiler Weiler Wiggwil mit 7,9 Punkten sowie das Waldhaus Breithau in Besenbüren mit deren 7,7.