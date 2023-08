Bremgarten «Ein Ziel, ein Wille, ein Weg» – 360 packende Seiten, die 75 Jahre Utz-Familien- und Firmengeschichte vereinen Vergangenes Jahr feierte die Bremgarter Utz Gruppe ihr 75-Jahr-Jubiläum. Die Familie nahm dies zum Anlass, die Geschichte der Firma und der Dynastie detailliert zu dokumentieren. Nun ist das Werk von Autorin Esther Hürlimann fertig und an einer Vernissage präsentiert worden.

Vier Jahre intensive Arbeit investierte Autorin Esther Hürlimann. Sie führte zig Gespräche und Interviews mit vielen Menschen aus dem Umfeld der Utz Gruppe und der Familie Utz. Sei es mit Familienmitgliedern, langjährigen Weggefährten, ehemaligen Mitarbeitenden oder dem aktuellen Management.

Hürlimann hatte die herausfordernde Aufgabe übernommen, die Geschichte von Firmengründer Georg Utz (1915-1988), der Familie Utz und der Firma zu dokumentieren. Hintergrund war das 75-Jahr-Jubiläum der Utz Gruppe, das vergangenes Jahr gefeiert wurde. Die Firma mit Sitz in der Bremgarter Unterstadt ist in der Kunststoffbranche mit mehreren Standorten weltweit etabliert und beschäftigt rund 1350 Mitarbeitende.

Sie bildeten das Redaktionsteam: Michael Utz, Heiner Utz, Esther Hürlimann (Autorin), Nicola Storrer und Dieter Utz (von links). Bild: Marc Ribolla

Entstanden ist nun ein über 360 Seiten starkes Buch mit einem Gewicht von exakt 1,837 Kilo mit dem Titel: «Ein Ziel, ein Weg, ein Wille». Am Mittwochabend wurde das Werk im Bremgarter Zeughaussaal an einer Vernissage präsentiert.

Die Archive der Familie und der Firma sind gut dokumentiert

«An so eine Aufgabe geht man mit einem Konzept heran, wie ein Architekt, der ein Haus baut. Ich hatte das Glück, dass die Archive der Familie und der Firma hervorragend und sehr gut dokumentiert sind», beschrieb Autorin Hürlimann einen Teil der Arbeit. Unterstützung erhielt sie im Redaktionsteam von Heiner Utz und Dieter Utz, als Vertretende der zweiten Generation, sowie von Michael Utz und Nicola Storrer von der dritten Generation.

«Es ist ein besonderer Moment, den es zu feiern gibt. Ein vierjähriges Mammutprojekt ist fertig, ein Kind wird flügge», freute sich Michael Utz, der aktuell Vizepräsident des Verwaltungsrats ist. Mit dem Buch habe man zwei Absichten verfolgt, legte Nicola Storrer im Gespräch mit Moderatorin Beatrice Müller dar, die durch die Vernissage führte. «Einerseits die Würdigung des Firmengründers Georg Utz und andererseits die schwierige Wechselwirkung von Familie und Firma aufzuzeigen», so Storrer.

Dies zu schaffen, brauchte für Hürlimann viel Fingerspitzengefühl. «Esther hat sehr feinfühlige Interviews geführt und schaffte so auch das nötige Vertrauen», sagte Heiner Utz. Das Buch ist in der Abfolge chronologisch ab 1915, dem Geburtsjahr von Georg Utz, aufgebaut und beinhaltet über 400 Bilder. Der Titel des Buches ist übrigens ein Zitat von Georg Utz. Es kommt in einem Brief an dessen Schwiegervater im Juni 1946 vor.

Verschiedene Parallelen zu Hollywood-Filmen

Auf den Titel ging auch Frank Storrer, Gatte von Nicola, in seiner «Buchöffnung» ein. Er zog Parallelen des Utz-Buches mit verschiedenen Hollywood-Filmen. Beispielsweise zu «Rocky» aufgrund des Titels oder zu «Am goldenen See», der von Generationenkonflikten handelt. Oder zur Netflix-Doku «The Mars Generation». «Dort drin geht es um den Respekt der Jungen vor dem Erbe der Vorgänger. Alles Themen, die auch auf die Familie Utz zutreffen», sagte Storrer.

«Ein Ziel, ein Wille, ein Weg» ist ein Plädoyer für Familienunternehmen. «Ich habe gesehen, warum Familienunternehmen so erfolgreich sind und wie viel Leidenschaft und Herzblut dahinter steckt», zog Autorin Esther Hürlimann abschliessend Bilanz.