Bremgarten Ehemaliger Zentralbau verändert sich von oben bis unten – so verläuft das Megaprojekt der St.-Josef-Stiftung Die Bremgarter Stiftung St. Josef ist seit acht Monaten am Um- und Ausbau des Zentralbaus dran. Das 38-Millionen-Projekt ist auf Kurs und weist beeindruckende Zahlen und Vergleiche auf. Ein Rundgang mit der Bauherrschaft durch die grosse Baustelle.

Am Presserundgang zur Renovierung und Sanierung des Zentralgebäudes der St.-Josef-Stiftung Bremgarten, hier in luftiger Höhe im siebten Stock des Zentralbaus: Armin Saljija, Bauleiter Stv..; Rafael Vögtli, Bauleiter; Peter Käch, Stiftungsrat; Mirjam Hegenbarth, Marketing/Kommunikation; Yves Siegrist, Bauherrenvertretung; Thomas Bopp, Stiftungsleiter (von links). Bild: Severin Bigler

Der Betonstaub liegt überall, Baumaterialien prägen das Bild, Maschinenlärm ist zu hören an diesem Donnerstagvormittag – und alles ist umhüllt von einer beeindruckenden neunstöckigen Gerüstkonstruktion. Seit rund acht Monaten ist der ehemalige Zentralbau der Stiftung St. Josef in Bremgarten eine grosse Baustelle. Damals im August 2022 startete das Projekt des Umbaus und der Erweiterung dieses Gebäudes, das Mitte der 1970er-Jahre gebaut worden war.

Für die Stiftung ist es ein wegweisendes Projekt, das seit mehreren Jahren viele Involvierte beschäftigt. Vor rund fünf Jahren tagte erstmals die Baukommission, die sich aus Vertretenden der ausführenden Batimo Architekten AG, der Bauherrschaft und der Trägerschaft der Stiftung zusammensetzt.

Thomas Bopp, Präsident Baukommission (links) und Rafael Vögtli, Bauleiter, auf der Baustelle. Severin Bigler / © CH Media

Rund 38 Millionen kostet das Projekt, das die Räumlichkeiten der Stiftung auf die neusten Bedürfnisse und Standards bringt und die heilpädagogische Schule, das Restaurant JoJo, die Tagesstätte für erwachsene Klientinnen und Klienten, Ergotherapie, Wäscherei, Empfang und Wohngruppen beinhaltet. Im siebten und obersten Stock entstehen zudem Seminar- und Konferenzräume, auch für externe Besuchende.

«Gebäude ist bis auf die Tragstruktur zurückgebaut worden»

Stiftungsleiter Thomas Bopp zeigt sich im Rahmen des Baustellenrundgangs sehr zufrieden. Aus Sicht der Bauherrschaft habe sich die Projektorganisation im Alltag sehr bewährt. «Sie ist mittlerweile erprobt und funktioniert. Das ist nicht selbstverständlich und wichtig bei so einem komplexen Projekt», sagt Bopp.

Stiftungsleiter Thomas Bopp spricht an der Pressekonferenz. Severin Bigler / © CH Media

Architekt Peter Trost schildert, wie der Stand der Arbeiten momentan aussieht. «Das Gebäude ist bis auf die Tragstruktur zurückgebaut worden. Es sah also quasi wieder aus wie beim damaligen Bau, als der Betonbau fertig war. Mittlerweile ist auch der Rohbau der Erweiterung abgeschlossen.» Gearbeitet wird übrigens von oben nach unten bei den Stockwerken, was nicht alltäglich ist.

Ziel ist es, im Sommer alle Rohbauarbeiten abgeschlossen zu haben und dann den Ausbau in Angriff zu nehmen, damit Ende 2024 das Projekt seinen Abschluss finden kann. Aktuell sind Erdbebenwände für eine noch bessere Statik beim Gebäude und auch haustechnische Installationen in Arbeit.

Namenswettbewerb für das neue Gebäude lanciert

Natürlich stellen sich bei einem solchen Grossprojekt immer auch Herausforderungen. Der normale Betrieb muss in den eingerichteten Provisorien zu 100% weiterlaufen können. Auch die Logistik der Materialtransporte benötigt einiges an Aufwand, wie Peter Trost ausführt.

Peter Trost, Architekt, über die Sanierung des Zentralgebäudes der St. Josef-Stiftung Bremgarten. Severin Bigler / © CH Media

«Wir haben beim Rückbau rund 4200 Kubikmeter abtransportiert, was etwa 380 Sattelschleppern entspricht. Und so viel muss nachher dann auch wieder rein», so Trost. Teilweise gab es auch Überraschungen beim Rückbau, trotz vorhandener alter Pläne und Sondierbohrungen. Speziell beim Tiefbau, wo beispielsweise ein Fundament zu Vorschein kam, das nicht verzeichnet war.

Die Dimensionen des Zentralbauumbaus verdeutlichen auch andere Zahlen: Die Grundfläche der Etagen beträgt knapp 700 Quadratmeter. Aktuell sind 30 bis 40 Handwerker beschäftigt, beim Ausbau werden es täglich 60 bis 70 Personen sein. Am Ende werden circa 50 Firmen beteiligt gewesen sein.

Ab sofort läuft bis zum 15. Juni auch ein öffentlicher Namenswettbewerb für das neue Gebäude. Gesucht wird ein kurzer prägnanter Name, der zum nebenanliegenden Haus Fortuna der Stiftung St. Josef passt. Informationen zur Teilnahme und den Preisen für die ersten drei Plätze gibt es auf der Website www.josefbautzukunft.ch.