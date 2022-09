BREMGARTEN Dunkle Wolken über dem Inselparadies: Junge Bühne geht im neuen Stück der Strandsehnsucht auf den Grund In der neuen Eigeninszenierung nimmt das Bremgarter Theaterkollektiv die Zuschauenden ab dem 17. September mit auf eine Reise. In einem Szenenmix gehen sie der Sehnsucht auf den Grund, zeigen wahre Inselgeschichten und stossen auf gesellschaftliche Abgründe.

Ein entspannter Moment, bevor die Schattenseiten des Insellebens aufgezeigt werden: Fatima Arslantas, Silvan Melchior, Robin Annen und Carla Willi Diaz auf der Bühne des Bremgarter Kellertheaters. Laura Koller

Mit einem Bündel roter, gelber und grüner Pool-Nudeln unter dem Arm läuft Robin Annen durchs Foyer des Bremgarter Kellertheaters. Die sechs anderen Darstellerinnen und Darsteller des Theaterkollektivs Junge Bühne wärmen sich auf. Sie stehen in blau-weissen Sommerkleidern und gemusterten Leinenshirts auf der Bühne, bereit für die Probe.

Bis zur Premiere am 17. September bleiben ihnen gut zwei Wochen. «Heute spielen wir das Stück zum ersten Mal in der neuen Formation», erzählt Claudia Odin Anderegg, künstlerische Leiterin, mit leuchtenden Augen.

Die Junge Bühne geht mit der Eigeninszenierung «Paradise Now!» dem Wunsch nach, auf einer einsamen, traumhaft schönen Insel zu sein. Eine Flucht ins Paradies, weg vom Alltagstrott und den bedrückenden Nachrichten. Doch diese Idylle bleibt nicht lange bestehen.

Von März bis September fliessen 160 Stunden Arbeit ins Theater

Das Bremgarter Theaterkollektiv geht diesem Paradieswunsch mit einem Stück in Form einer Collage auf den Grund. So schaffen sie ein Bild aus Schnipseln oder Szenen. «Das hat keine bestimmte Chronologie mit klassischem Spannungsbogen und Rollen. Bei uns werden die Zuschauenden bewusst in Szenen geschmissen», erklärt Anderegg.

«Im ersten Teil zeigen wir das Verklären des Inseltraums, dann wird das Paradies zerpflückt.»

Einige dieser Schnipsel sind Geschichten aus dem Buch «Atlas der abgelegenen Inseln». Dies diente auch als Startpunkt für die Entwicklung des Stücks. Denn die Junge Bühne erarbeitet sich die Inhalte der Eigeninszenierungen gemäss ihrem Kollektivansatz jeweils selbst. So können sich alle Mitwirkenden in die Entstehung des Theaters einbringen.

Schauspieler Robin Annen holt die anderen Darsteller in dieser Szene vom verträumten Inselgefühl auf den harten Boden der Realität zurück. Laura Koller

Der Einsatz ist gross, vom Beginn des Projekts im März bis zur Premiere Mitte September investieren die Mitglieder etwa 160 Stunden in das Stück. Claudia Odin Anderegg und Simon Landwehr, beides Theaterpädagogen, teilen sich zum ersten Mal die künstlerische Leitung. Anderegg war zuvor bei der Jungen Aemtler Bühne in Affoltern am Albis tätig. Landwehr erzählt: «Wir haben eine ähnliche Arbeitsweise und in den letzten Jahren immer die Stücke voneinander geschaut.» Anderegg ergänzt: «Es ist eine tolle, bereichernde Zusammenarbeit.»

Gemeinsam mit sieben Schauspielenden und elf Mitwirkenden hinter den Kulissen zeigen Anderegg und Landwehr gemäss eigenen Beschreibungen die Sonnen- und Schattenseiten des Inseltraums.

Hier wendet sich das Blatt im Stück «Paradise Now!». Das Inselgefühl wird vom konstanten Strom an Nachrichten übers Smartphone verdrängt. zvg

So werden im Laufe des Stücks ernsthafte Themen wie der Massentourismus, Kolonialismus und der Konsum angesprochen. Das wechselt sich ab mit schrägen Szenen, die zum Schmunzeln einladen. Da denkt Anderegg an einen ihrer Lieblingsmomente, wo die Darstellenden auf Mückenjagd sind, oder wie sie mit dem Jucken umgehen, das Sand auf der Haut auslöst. Denn nebst den thematischen Inhalten wird «Paradise Now!» auch von der Choreografie, den bewegten Elementen, geprägt.

Im Kellertheater gibt’s bei den Zuschauenden keine nassen Füsse

Auch das abstrakte, multifunktionale Bühnenbild ist stets in Bewegung. Die grüne Insel, deren Aussehen durch die Höhenlinien von Landkarten inspiriert ist, lässt sich in acht Stücke teilen. Diese Elemente dienen mal als Liegestuhl oder Sitzmöglichkeit, mal stehen sie auf der grossen, ebenerdigen Bühne als einzige Dekoration im Hintergrund.

Trotz eines gedanklichen Ausflugs an den Strand bekommen die Zuschauenden keine nassen Füsse, versichert Schauspieler Silvan Melchior. «Wir haben daran gedacht, Sand und Wasser auf der Bühne zu haben, aber das geht leider nicht», lacht er.

Auch Südsee-Klänge aus der Ukulele gehören beim neuen Stück der Jungen Bühne Bremgarten dazu. zvg

Das Kellertheater wird dank einer Strandbar mit Palmen trotzdem tropisch daherkommen, inklusive Insel-Drinks für die Besucherinnen und Besucher. Diese dürfen sich auch auf Südsee-Klänge von der Ukulele und dem Strandbar-Piano freuen. «Es war ein grosses Glück, dass zwei Leute aus dem Ensemble bereits Ukulele spielen», freut sich Landwehr.

Auf die Frage, was das Publikum nebst einem unterhaltsamen Abend vom Stück mitnehmen soll, antwortet er mit der Überlegung: «Brauche ich die Inseln im Alltag? Oder soll ich den Alltag so Leben, dass ich keine Inseln brauche?»