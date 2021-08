Gwerbler waren draussen im Wald statt in einer Fabrik – «Für einmal sind wir nicht in einem typischen Betrieb zu Gast»

Fürs traditionelle Firmentreffen der Stadt Bremgarten begaben sich die lokalen Gewerbetreibenden tief in den Wald. An der frischen Luft gab es einen kleinen Einblick in den Forstbetrieb Wagenrain.